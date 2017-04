Les titres de l’actualité du lundi 3 avril 2017 sur Radio Vision 2000

3 Avril 2000 – 3 Avril 2017 : 17 ans déjà depuis le double assassinat du Directeur de Radio Haiti Inter, Jean Léopold Dominique et du gardien de la station, Jean Claude Louissaint. L’occasion pour le responsable de SOS Journaliste, Guyler C. Delva de dénoncer un déni de justice et l’impunité dont jouissent les auteurs de ce double crime.

Il faut dire que l’accès à la cour de cassation a été interdit, ce Lundi, à Guyler C. Delva qui voulait y déposer un ensemble de documents. Le dossier de l’assassinat de Jean Dominique se trouve d’ailleurs depuis environ 3 ans à ladite cour qui refuse de plancher sur la demande en récusation de la cour d’Appel de Port-au-Prince formulée par l’un des inculpés, Mirlande Libérus Pavert.

L’ex-secrétaire d’Etat à la Justice, Maitre Jacquenet Occilus préconise la formation d’une nouvelle composition de la Cour de cassation pour plancher sur ce dossier.

Le Député de Miragoane, Yvon Geste dénonce l’irruption, dimanche soir, en sa résidence privée, d’un groupe d’individus armés qui ont tiré sur la maison. Le parlementaire qui n’était pas présent au moment de l’attaque réclame l’ouverture d’une enquête.

Le Conseil Electoral Provisoire maintient la date du 23 Avril pour la publication des résultats définitifs des élections locales. Selon le vice-président du Conseil, Me Carlos Hercules, un seul cas n’a pas encore été entendu par le BCEN.

Le représentant de l’Eglise catholique au CEP informe, par ailleurs, que l’institution œuvre à l’organisation des élections indirectes précisant que le processus sera lancé une fois les élus locaux investis.