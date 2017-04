Haïti-UE : Rencontre entre l’Union européenne et la société civile sur les Droits de l’enfant

Source Wilner Jean Louis | hpnhaiti.com

L’union Européenne a organisé, vendredi, une session d’échange avec les organisations du secteur des droits de l’homme sur la promotion et de la protection des droits des enfants victimes d’exploitation et de violences en Haïti.

Cette activité rentre dans le cadre d’un appel de proposition lancé par la Délégation de l’UE pour des actions de soutien à la société civile dans la promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon en Haïti financé par l’Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits de l’Homme.

Cet appel à proposition est financé par l’instrument Européen pour la démocratie et Droits de l’Homme à hauteur de 1 million d’euros, a expliqué Mme Marveliz Roa, responsable du programme des droits humains de l’UE.

L’appel est lancé à l’intention de toutes les organisations de la société civile qui travaillent dans le secteur des droits humains, notamment sur la promotion et la protection des droits de l’enfant, a fait savoir Mme Roa.

Les organisations ont entre le 20 et 30 juin pour soumettre leurs propositions, a-t-elle informé.

L’objectif de la rencontre avec les organismes de la societe civile était de fournir l’occasion à ces dernières de discuter des priorités de ce nouvel à proposition sur les droits enfants, qui mettra l’accent sur l’appui aux enfants en conflit avec la loi, le plaidoyer de la société civile sur la question des droits des enfants, la lute contre l’exploitation et le travail des enfants, la consolidation d’un cadre juridique national et international en matière des droits de l’enfant, l’appui à l’éducation sexuelle, la planification familiale, la santé sexuelle et reproductive des mineurs et la désinstitutionalisation.

Cette rencontre a également permis aux organisations présentes de s’informer……….lire la suite sur hpnhaiti.com