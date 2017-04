Haïti-Martissant-AUDIO : Une belle musique pour demander la paix entre « Gran-Ravin et Ti Bwa »

Source Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com | hpnhaiti.com

Des adultes comme des jeunes n’en peuvent plus. Après environ 17 ans d’affrontements entre groupes armés rivaux de « Gran-Ravin et de Ti Bwa » paralysant ainsi la vie à Martissant,

des jeunes lassés de vivre dans la terreur et la stigmatisation, expriment, à travers une belle musique ponctuée d’un texte bien travaillé, leur rêve de voir un autre quartier. Ils réclament la paix fraternelle et le vivre ensemble dans ce bidonville surpeuplé situé dans la banlieue sud de la capitale. HPN vous invite donc à prendre le temps d’écouter le cri de Johnny Eugene et d’autres jeunes de « Ti Bwa » à travers cette création musicale sous forme de rap.