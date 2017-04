Le président Jovenel Moïse inaugure plusieurs centres de réception et de livraison de documents d’identification dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince: il affirme avoir remis 10.000 passeports à l’ambassadeur d’Haïti en république dominicaine dans le cadre du processus de régularisation de la situation des ressortissants haïtiens

Port-au-Prince, le 30 mars 2017 – (AHP) – Le président Jovenel Moise a inauguré ce jeudi plusieurs centres de réception et de livraison de documents d’identification dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince.



L’occasion pour le chef de l’Etat de réaffirmer sa volonté de permettre aux citoyens de bénéficier de meilleurs services dans ce domaine. Il s’est félicité que grâce à son administration, le délai de traitement et de livraison des documents d’identification, notamment les passeports, ait été consérablement réduit.



Avec le même personnel et les mêmes équipements, nous sommes passés à la production de 500 a 2500 passeports par jour, a dit M. Moïse.



Des instructions formelles ont été passées afin que le citoyen qui sollicite un passeport et dont le dossier ne présente aucune irrégularité, puisse être satisfait dans un délai de 5 jours, a indiqué Jovenel Moise qui affirme reconnaitre que le processus………….lire la suite sur ahphaiti.org