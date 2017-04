Haïti – Actualité : Zapping…

Source HL/ HaïtiLibre

PetroCaribe : Youri Latortue cherche des coupables :

Youri Latortue, Président du Sénat demande aux membres de la Commission « Éthique et Anti-corruption » (qu’il préside) de prendre leur responsabilité dans la poursuite de l’enquête sur la gestion des fonds PetroCaribe « Je suis convaincu que dans ce rapport il est avéré qu’il y a des fonctionnaires qui ont mal géré les fonds publics. Il faut que les parlementaires, les membres de cette commission fassent le suivi »

Le Président dans le Sud :

Vendredi, dans le cadre d’une tournée dans le département de la Grand’Anse, le Président Moïse, accompagné du Premier Ministre Lafontant, a visité des infrastructures urbaines, sanitaires et éducatives de Jérémie ainsi que le commissariat de police de la ville frappée par l’ouragan Matthew et recueilli les doléances de ce département

Commission présidentielle sur la situation carcérale :

Me Renan Hédouville, membre de la Commission présidentielle d’enquête sur la situation carcérale en Haïti a fait savoir que la Commission remettra sous peu son rapport au Président Jovenel Moise. Il a expliqué que les commissaires avaient recueilli et analysé des informations sur les causes des décès enregistrés dans les prisons http://www.haitilibre.com/article-20197-haiti-politique-situation-carcerale-jovenel-moise-prend-l-affaire-en-main.html , mais aussi sur la situation générale de détention. Pour Me Hédouville, il est important que l’État veille au respect du droit à l’intégrité physique et psychologique des prisonniers.

AVIS : achats de véhicules interdit… :

