Terrible mois de mars pour le football haïtien

Source Emmanuel Bellevue | Le Nouvelliste

Le mois de mars qui s’est achevé hier vendredi a été marqué par l’élimination des «Grenadiers» par le Nicaragua (1-3) au stade Sylvio Cator pour le match aller et (3-0) à Managua. Ces deux rencontres, rappelons-le, comptaient pour les barrages de la Gold Cup 2017 devant se dérouler aux USA, l’été prochain. Autre fait marquant dans ce mois de mars, l’installation d’une nouvelle titulaire du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Action civique (MENJS) en la personne de Régine Lamur méconnue de la grande famille du sport haïtien. Trop tôt pour apporter des critiques. Il va falloir attendre surtout que dans les prochains jours, la ministre des Sports se réunisse avec les responsables des fédérations et associations. Ajoutez également le Comité olympique haïtien (COH) et surtout, la commission Jeunesse et Sports du Parlement que la ministre doit rencontrer. Voici les grandes dates du sport haïtien pour le mois de mars.

Du 1er au 5 mars : Le Don Bosco reçoit la 1re phase de la CONCACAF des clubs champions et vice-champions au stade Sylvio Cator. La formation «jaune et noir» est éliminée dès cette 1re phase;

5 mars : La saison démarre avec la première journée du championnat national de D1 où six rencontres ont été disputées. Dans l’ensemble, 15 buts marqués et aucune victoire à l’extérieur;

7 mars : Cérémonie de lancement et tirage au sort de la Gold Cup 2017 à San Francisco (Californie);

11 mars : À l’initiative d’OCHARDHOP (Organisation des citoyens haïtiens pour le respect des droits humains et des patrimoines), un match de football a été joué, le samedi 11 mars, au parc Celtic de Solino, entre une équipe composée d’anciennes gloires du football féminin et une autre constituée de certains garçonnets issus des quartiers défavorisés de Delmas;

12 mars : L’Athlétic club centre équestre (ACCE) organise son premier concours équestre pour l’année 2017: «In Pursuit of Fun»;

16 mars : Le siège de la SOGEBANK accueille la première conférence de presse de Boxe Internationale, laquelle s’apprête à organiser au Karibe Convention Center (PV), une soirée de boxe, historique, exceptionnelle et inédite, le vendredi 31 mars 2017;

19 mars : Deuxième concours équestre baptisé «Puissance» organisé par l’ACCE pour l’année 2017;

Du 19 au 23 mars : Les Grenadiers, sous la houlette de Jean-Claude Josaphat, participent à un ministage à Miami dans le but de peaufiner leur préparation pour leur double confrontation avec le Nicaragua les 24 et 28 mars pour le compte des barrages de la Gold Cup 2017;

Du 17 au 19 mars : Plus de 500 enfants, âgés de 6 à 12 ans, une trentaine de moniteurs représentant une quinzaine de fédérations et associations sportives, ont participé, avec l’appui du Comité olympique haïtien (COH), aux activités du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Le programme intitulé : «Playdagogie-Valeurs de l’Olympisme», sert à mobiliser la jeunesse à travers le sport et ses valeurs;

18 mars : Fin du premier tour de la 9e édition de l’ASHBAC qui a débuté le 10 mars 2016; 23 mars : Le Racing Club Haïtien (RCH) célèbre ses 94 années d’existence;

23 mars : Les responsables de l’ASHBAC organisent à Mariott Hotel, une cérémonie de remise des prix aux joueurs et entraîneurs ayant marqué la première moitié de la saison;

24 mars : Dans un stade Sylvio Cator rempli et tout acquis à la cause des «Grenadiers», le Nicaragua a été défait (1-3) dans le cadre du match aller comptant pour les barrages de la Gold Cup 2017;

