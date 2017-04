La République Dominicaine vise une augmentation de 54% des exportations agricoles d’ici 2020

Écrit par Etzer S. EMILE / Economiste / etzeremile@gmail.com | Radio Vision 2000

Le Ministre de l’Agriculture de la République Dominicaine Ángel Estévez dans une déclaration faite hier prévoit une augmentation de 54% des exportations des produits agricoles pour 2020, pour atteindre le niveau de 3,15 milliards de dollars. Lors de sa présentation en tant qu’invité au petit déjeuner organisé par l’Association des industries de la République dominicaine (AIRD), Estévez a présenté les « plans de développement productif », qui comprend cinq axes principaux dans la perspective d’amelioration du potentiel du secteur agricole.

Les points établis dans les plans sont la transformation de l’agriculture nationale, la production du matériel génétique de grande valeur, la santé et le renforcement de la sécurité, la promotion de l’agro-exportation et les projets de développement d’agro-foresterie.

Au sein de l’initiative, Estevez a déclaré que le gouvernement prévoit de financer à l’horizon de 2020 les petits agriculteurs à travers le Fonds spécial pour le développement agricole (FEDA) et la Banque agricole à hauteur de 1,48 milliards de dollars américains.

Il faut dire que le problème du cadastre constitue un encore un défi pour l’agriculture dominicaine et empêche son développement dans certaines zones. Pour adresser ce problème, le ministère de l’agriculture a émis au cours des dernières années 12 500 titres à des producteurs et prévoit de donner 50 000 autres jusqu’à 2020 pour renforcer la sécurité foncière, condition sine qua non pour le développement agricole. En ce qui a trait aux routes agricoles, le gouvernement dominicain prévoit de construire et de réhabiliter près de 5 000 kilomètres de routes pour faciliter le transport et la distribution des équipements et produits agricoles.

La République voisine évolue définitivement sur une autre échelle avec des projets d’envergure. Nos voisins sont en train de poser les actions pour produire plus, pour exporter plus, pour améliorer le niveau de vie. Nous devons nous inspirer des stratégies du ministère de l’agriculture de la RD pour relancer l’agriculture chez nous, qui reste familiale, avec un faible niveau de productivité, faiblement exportée, faiblement financée, très exposée vis-à-vis des sécheresse et pratiquement non irriguée. Du pain sur la planche pour nos autorités.