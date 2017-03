Astrologie du jour

BELER

Amour

Tous les coeurs amoureux auront la bénédiction des astres. La journée sera grisante et vous réservera d’excellentes surprises. Bien des célibataires feront une rencontre marquante sans qu’ils aient eu à se décarcasser pour trouver l’âme soeur. Pour les couples de longue date, un brusque regain de tendresse est à prévoir. Et que dire des couples en perdition ? Dans la plupart des cas, ils décideront de se rabibocher sans façon.

Argent

Mercure influencera votre secteur argent. Mercure étant la planète de l’intelligence et de la négociation, il devrait vous aider à obtenir des avantages sur le plan financier, soit en réussissant à convaincre une personne compétente de vous accorder une prime quelconque, soit en obtenant de votre banquier des prêts à de meilleures conditions.

Santé

Ciel astral un peu contrasté. Si vous êtes du premier décan, vous risquez d’être soumis à des tensions nerveuses aujourd’hui. Tenez bon ; la situation s’améliorera ensuite. Les autres natifs du signe seront moins exposés ; en fait, une certaine euphorie sera au programme. Ils se sentiront en pleine forme, actifs, sûrs d’eux-mêmes, et prêts à soulever des montagnes.

Travail

Etudiants, lycéens, vous passerez brillamment vos examens et concours. Vous qui souhaitez élargir vos horizons intellectuels, vous serez capable d’acquérir et d’assimiler rapidement de nouvelles connaissances, très utiles à votre carrière.

Citation

Le mariage des esprits est plus grand que celui des corps (Erasme).

Famille/foyer

Vos parents vous aideront à concrétiser certains de vos projets, tandis que vos enfants se montreront inventifs et bien dans leur peau. Si l’un d’entre eux doit passer un examen ou un concours, n’ayez crainte : il devrait s’en sortir haut la main.

Vie sociale

Méfiez-vous des gens que vous allez rencontrer ce jour : ils risquent de vous entraîner dans des aventures dangereuses. Ne prenez pas ce qu’ils vous raconteront pour argent comptant, car il y aura de la tricherie dans l’air, et vous serez plus porté à la crédulité que d’habitude.

Nombre chance

552

Clin d’oeil

Ne vous laissez pas impressionner par les cris et grincements de dents.

TAUREAU

Amour

Avec cette ambiance astrale, vous ne serez pas très enclin à dialoguer avec votre conjoint ou partenaire. Qu’il soit question de votre destination de vacances, ou de décisions d’ordre domestique, vous aurez tendance à vous montrer directif et à vous passer de l’avis de l’autre. N’exagérez pas ! Célibataire, le grand amour qui vous chavire et qui redonne un sens à votre vie, vous en rêvez ? Et s’il était là, tout près de vous, parmi vos amis ? Ce serait possible, avec Vénus en bel aspect. Bientôt, quelqu’un vous regardera avec des yeux différents.

Argent

Uranus en aspect dysharmonique pourra soit provoquer des situations inattendues qui vont déstabiliser vos plans en matière de finances, soit vous pousser à prendre des initiatives impulsives et malheureuses dans ce domaine. Attention, donc !

Santé

Vous serez en pleine forme grâce à Jupiter en superbe aspect. Vous traverserez la journée avec un tonus à toute épreuve et un moral d’acier. C’est ce qu’il vous faudra pour entreprendre le régime qui semble s’imposer. Certains d’entre vous se sentiront même de taille à se lancer dans une nouvelle activité sportive. C’est ce qu’ils feront de mieux, car Jupiter les soutiendra dans leurs efforts et les aidera à éliminer facilement leurs kilos superflus.

Travail

Des réussites professionnelles en perspective. Mais poursuivez vos efforts pour dominer votre emploi du temps, essayez de mieux vous organiser encore. Quelques réactions négatives dans votre entourage, prenez sur vous et montrez-vous tolérant devant ces mouvements d’humeur.

Citation

Le flatteur n’a pas une assez bonne opinion de soi ni des autres (La Bruyère).

Famille/foyer

Tout baignera dans l’huile chez vous, hormis quelques petites divergences de vues possibles entre vous et votre conjoint sur la manière d’organiser les vacances ou sur le choix des cadeaux à offrir à des amis qui vont se marier ou avoir un bébé.

Vie sociale

Un projet de voyage pourrait se trouver contrecarré par des événements imprévus. Faites contre mauvaise fortune bon coeur. Ce déplacement pourra s’effectuer plus tard dans de bien meilleures conditions, sachez-le.

Nombre chance

630

Clin d’oeil

Ne cédez pas au penchant d’exagérer l’importance des difficultés que vous rencontrez.

GEMEAUX

Amour

Climat céleste très ambigu pour vos relations de couple. Votre vie conjugale sera en vedette. Mais les astres ne seront pas de tout repos. Avec eux, la passion sera certainement au rendez-vous, mais aussi les disputes, les conflits. Essayez de garder votre calme au lieu de jeter de l’huile sur le feu, car ce sera le meilleur moyen d’empêcher les choses de tourner à votre désavantage. Célibataire, vous aurez envie de profiter pleinement de votre liberté actuelle, et vous ne serez guère pressé de vous fixer. Vous vivrez des moments délicieusement romantiques.

Argent

Cherchez à consolider vos positions durant cette journée, qui facilitera les placements durables et toute initiative dans l’immobilier. Vous serez bien avisé de renoncer à des projets d’un coût exorbitant ou pouvant absorber toutes vos ressources financières.

Santé

L’exercice physique devrait faire partie intégrante de vos occupations quotidiennes. Faire travailler vos muscles permettrait de vous oxygéner et de vous donner une hygiène de vie plus conforme. Pratiquez un sport quelconque.

Travail

Dans le domaine professionnel, votre ténacité, votre courage, vous permettront de venir à bout de tous les obstacles. Bonne réussite intellectuelle et artistique assurée. A vrai dire, tous les natifs auront leur part de succès professionnel. Tout ce qui sera entrepris durant cette journée sera conduit à bon terme.

Citation

Quand les paroles des sages sont vraies, c’est un remède. Quand elles sont fausses, c’est un mal (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vie de famille sans histoire pour la plupart d’entre vous. Vos relations avec vos proches, qu’il s’agisse de vos parents ou de vos enfants, seront placées sous le signe du dialogue et de la complicité.

Vie sociale

Beaucoup de changements, de nombreuses opportunités à la fois pour découvrir de nouveaux sujets d’intérêt et nouer des contacts. Et, puisque vous n’aurez guère de temps à consacrer aux autres, vous préférerez faire vite plutôt que de rater une occasion de vivre.

Nombre chance

174

Clin d’oeil

Prenez garde à la susceptibilité et à la rancune de vos proches.

CANCER

Amour

En couple, vous serez tenté de prendre des solutions radicales en vue de conserver ou d’acquérir votre indépendance. Et cela ne se passera pas sans grincements de dents. Il faudra donc essayer d’agir avec beaucoup de tact et de gentillesse vis-à-vis de votre partenaire, qui risque de ne pas vous comprendre et de réagir de manière violente. Pour les célibataires, il semble que la rencontre avec l’âme soeur ne soit pas programmée pour l’instant. Ce sera peut-être le moment de reconsidérer vos priorités et de réfléchir à ce que vous attendez d’une relation amoureuse.

Argent

Les natifs du deuxième décan éprouveront sans doute une contrainte financière. Celle-ci pourra provenir de charges anciennes qu’il sera plus difficile que précédemment d’honorer. L’heure pourrait être venue pour faire des économies sévères, et cela malgré l’euphorie de la journée. Pour les autres natifs, la situation sera assurément moins restrictive, mais la prudence restera de mise.

Santé

Sous l’influence de Vénus en charmant aspect, vous vivrez dans un climat d’euphorie très agréable. Mais cela pourrait vous porter à certains excès, surtout alimentaires. Vous feriez bien de veiller à votre ligne en commençant un petit régime pauvre en sucres et en graisses. Vous serez ainsi en meilleure forme pour profiter des joies de la vie.

Travail

Vous serez dans l’ensemble protégé sur le plan professionnel. Quelques natifs devront passer encore du temps à régler les problèmes surgis dernièrement ; mais pour la majorité d’entre vous, la journée sera sans histoire. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Citation

Un héritage est une terre à labourer (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vénus en aspect harmonique favorisera le dialogue, la compréhension et la tendresse en famille. Vos relations avec les femmes de votre famille, surtout votre mère et vos filles si vous en avez, seront particulièrement privilégiées. Au programme : complicité, soutien mutuel, et joie de vivre partagée.

Vie sociale

Ambiance astrale propice aux disputes et querelles. Surveillez vos propos, et contentez-vous de taire ce que vous n’êtes pas obligé de dire. En cas de problème, reconnaissez rapidement vos erreurs ou faites les premiers pas.

Nombre chance

916

Clin d’oeil

Astreignez-vous à toujours voir le bon côté des choses.

LION

Amour

En couple, vous allez entrer dans une période beaucoup plus épanouissante que récemment. Optimiste, chaleureux et sûr de vous, vous redeviendrez un compagnon (une compagne) agréable à vivre et verrez aussitôt votre vie à deux prendre un tour plus heureux. Célibataire, si vous attendez l’âme soeur, alors réveillez-vous : elle pourra venir ce jour même ! Un grand chambardement romantique vous est promis par Vénus bien positionnée. Elle vous comblera, facilitera vos échanges, vous donnera des ailes et exaucera vos voeux.

Argent

Tout ira bien si vous gérez sagement votre budget et ne prenez aucune initiative hasardeuse. Mais si vous commencez à envisager des opérations financières importantes, méfiez-vous : le risque de faire les mauvais choix sera grand cette fois.

Santé

Votre élan vital soutiendra bien vos efforts et vous permettra d’abattre une montagne de travail dans ce que vous avez envie de faire. Vous serez en mesure de réaliser une opération propice au redressement et à l’expansion de votre carrière.

Travail

Sur le plan professionnel, vous devrez absolument redoubler de vigilance. Soumis à des influences planétaires perverses, vous risquez en effet de perdre le bénéfice de tous les efforts fournis dernièrement. Veillez, avant tout, à ne pas vous laisser griser par vos succès, et évitez de relever des défis impossibles. Si vous placez la barre trop haut, la chute sera d’autant plus vertigineuse.

Citation

Après la mort, il n’y a rien, et la mort elle-même n’est rien (Sénèque).

Famille/foyer

La Lune, qui valait à certains d’entre vous des déceptions ou des soucis concernant leurs enfants, va quitter votre Ciel. Son départ devrait se traduire par une nette amélioration. Les planètes qui influencent en ce moment les secteurs de votre thème liés à la famille, Uranus et Neptune, sont plus faciles à vivre. Vos relations avec vos enfants seront donc beaucoup plus harmonieuses. Bonne ambiance, aussi, avec vos parents.

Vie sociale

Vous bénéficierez d’un climat de compréhension et de bienveillance. Il permettra de trouver des terrains d’entente dont vous devez profiter, tant dans votre situation professionnelle que dans votre vie privée. Exposez vos idées, vos sentiments et vos points de vue : ils seront bien accueillis.

Nombre chance

645

Clin d’oeil

Laissez les choses se mettre en place et prendre forme : le temps travaille toujours pour vous.

VIERGE

Amour

Cet inhabituel aspect de Pluton exaltera les instincts des célibataires les plus violents, les plus sulfureux et les plus clandestins. Vos fantasmes iront donc bon train, et votre vie amoureuse sera plus pimentée que jamais. Attention aux complications inextricables auxquelles vous vous exposerez. Ce climat planétaire vous promet des relations pleines de tendresse et de complicité avec votre conjoint ou partenaire.

Argent

Aucune planète ne venant semer la zizanie dans les secteurs de votre thème liés à l’argent, vous devriez jouir d’un relatif équilibre budgétaire. A condition, bien sûr, de ne pas faire de folies dépensières. Les natifs qui sauront se montrer raisonnables pourraient parvenir à faire des économies en prévision d’un voyage lointain ou d’un achat important : des projets qui valent quelques sacrifices !

Santé

Avec ce climat astral, vous ne devriez pas avoir de problème de santé. Vous vous sentirez bien dans votre peau, les secteurs de votre thème liés à la santé n’étant influencés par aucune planète. Les natifs atteints d’une maladie chronique passeront par une phase stable ; leur état n’empira pas, mais ils ne doivent pas non plus s’attendre à une amélioration spectaculaire.

Travail

Mercure vous dispensera ses bienfaits. Vous serez en mesure de réaliser certaines de vos plus chères ambitions professionnelles. Votre réussite aura d’heureuses répercussions sur d’autres secteurs de votre vie. Evitez les affrontements avec votre boss. Dans cette partie de bras de fer, vous n’aurez pas le dessus.

Citation

Si le minaret s’écroule, on pend le barbier (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous serez d’humeur fort belliqueuse, et le climat de tension qui régnait depuis quelque temps dans votre vie familiale ne s’arrangera pas. Résistez à l’influence pernicieuse de Pluton mal aspecté : ne dites rien, ne faites rien qui puisse verser de l’huile sur le feu. Retirez-vous dans votre coquille, ou au contraire allez vous éclater sur un terrain un sports. Ce temps d’orage ne durera pas longtemps.

Vie sociale

Ne remettez pas à plus tard les démarches importantes que vous avez prévues. Elles se régleront de façon satisfaisante aujourd’hui, car les gens que vous allez solliciter seront bien disposés par la planète Mercure.

Nombre chance

904

Clin d’oeil

Fondez-vous sur votre raisonnement et votre expérience.

BALANCE

Amour

Très sûr de vous, vous risquez cette fois de mettre mal à l’aise votre conjoint ou partenaire. Il ne vous sera pas facile de vous montrer moins dominateur. Mais dites-vous que l’être que vous aimez, bien qu’admiratif de votre tempérament, ressentira le besoin de pouvoir respirer plus librement ! Célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre décisive cette fois. Mais vous devrez ouvrir grand vos yeux et vos oreilles !

Argent

Vous serez porté à réduire vos dépenses. Plus question de vous offrir de petites folies. Vous ferez votre possible pour équilibrer votre budget. Et vous réussirez.

Santé

Voici une excellente journée pour faire le point de tous les petits maux qui vous tracassent. Pourquoi ne pas envisager un check-up médical général ? La Sécurité sociale vous en offre un gratuitement tous les cinq ans. De toute façon, menez une vie bien réglée, car vous allez bientôt être agressé de tous les côtés. Faites une cure d’oligo-éléments. Buvez de la tisane de sauge et mettez du germe de blé dans vos yaourts ou vos salades. Débarrassez-vous de la tendance allergique par la sophrologie ou, mieux encore, par l’acupuncture.

Travail

Vos affaires s’arrangeront à votre goût. Mais soyez patient, car vous aurez quand même de petits points de détail à vérifier. Prenez votre temps pour réfléchir et envisager mieux les choses.

Citation

Pour vendre, dis du bien ; pour acheter, dis du mal (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous voudrez à tout prix remettre en question votre vie actuelle sur le plan familial. Cela pourra entraîner un changement de domicile permettant d’échapper à un entourage dont la présence vous incommode de plus en plus.

Vie sociale

Le regard des autres aura beaucoup d’importance pour vous, et vous agirez plus en fonction de l’opinion d’autrui que de vos propres idées. Attention ! Cela pourra vous jouer des tours, d’autant plus que cette attitude ne correspond pas du tout à votre nature profonde. Rien ne vous empêche d’être diplomate, mais continuez à agir selon vos convictions, même si elles ne font pas l’unanimité.

Nombre chance

807

Clin d’oeil

Méfiez-vous d’un perfectionnisme excessif, qui vous fatigue pour des détails sans importance.

SCORPION

Amour

L’impact du Soleil s’avérera d’autant plus positif pour vos amours qu’il formera plusieurs configurations harmoniques avec d’autres planètes. La vie à deux sera donc agréable, votre conjoint vous apportant tendresse et soutien. Célibataire, vous ne pourrez absolument plus vous passer d’une présence. Vous envisagerez presque de vous marier sans amour. Réjouissez-vous ! A la faveur du bel aspect de Vénus, vous devriez faire une rencontre décisive ce jour. Ensemble, vous échafauderez des projets d’avenir en un temps record. Tous mes voeux vous suivront !

Argent

On ne se méfie jamais assez d’un Saturne mal aspecté. Cet astre vous sera profitable si vous vous montrez prudent, économe et organisé. Mais si vous jouez les cigales et dépensez sans compter, attention, il risque de vous valoir un contrecoup immédiat !

Santé

Saturne en bel aspect vous donnera la volonté de manger juste. Vous aurez intérêt à vous surveiller de coin de l’oeil, vous qui avez pourtant horreur de vous restreindre en matière alimentaire. Si vous voulez prévenir les maladies cardio-vasculaires dues à une alimentation trop riche, vous êtes obligé d’en passer par là. Plus vite vous commencerez à être raisonnable, moins vous aurez à vous priver de bonnes choses.

Travail

Quelques problèmes professionnels vont trouver leur solution aujourd’hui. Grâce au bon influx neptunien, vous resterez serein, avec une vue très claire de la situation. Votre perspicacité sera très grande.

Citation

Il coûte plus de venger ses injures que de les porter (Th. Wilson).

Famille/foyer

Si vous avez des petits-enfants, sachez que vous représentez généralement pour eux une image parentale idéale. Les rapports des grands-parents avec leurs petits-enfants sont uniques. Nourris de complicité, de tolérance et de souvenirs, ils constituent pour les enfants un repère très utile, surtout dans des situations familiales perturbées.

Vie sociale

Mercure en bel aspect favorisera les contacts sociaux. Les négociations en cours trouveront sans doute une issue qui satisfera tout le monde. Vous saurez faire preuve de diplomatie, ce qui vous aidera à régler les problèmes les plus délicats. Cette journée sera très fructueuse pour tous ceux d’entre vous qui sont en contact avec la loi et l’étranger.

Nombre chance

634

Clin d’oeil

Prenez votre courage à deux mains et repartez à l’attaque.

SAGITTAIRE

Amour

Vous serez enclin à vous endormir dans un petit confort conjugal tranquille, en oubliant que le train-train quotidien et les habitudes sont les pires ennemis de l’amour. Il faut donc vous efforcer de raviver la passion dans le coeur de l’autre. Vous en aurez l’occasion, profitez-en ! Célibataire, si vous ne voulez pas dépenser votre énergie en pure perte, résistez à votre envie de courir tête baissée, et pensez à vous réserver pour quelqu’un qui saura apprécier vos qualités et vous rendre heureux. Vous allez probablement rencontrer cette personne aujourd’hui.

Argent

Pluton ne sera pas forcément négatif et pourra même vous valoir une certaine chance pécuniaire. Mais la Lune n’est jamais très favorable sur le plan financier. Donc, même si votre situation est saine, mieux vaudra continuer à rester vigilant et à ne pas décider des achats importants. Evitez également de vous lancer dans des placements à risque, le climat étant trop incertain.

Santé

Mars dominera votre secteur santé. Physiquement, vous vous porterez bien dans l’ensemble. Excellente résistance nerveuse, tonus superbe. Profitez-en pour vous remettre à votre sport favori et vous refaire une musculature. Certains natifs ayant dépassé la quarantaine seront un peu moins favorisés : ils seront vulnérables à la nervosité et à l’irritabilité. Pour certains d’entre vous, retour des allergies coutumières, tendance inflammatoire touchant les articulations.

Travail

Cette phase lunaire vous rendra absolument persuasif et totalement irrésistible. Vous userez de ce pouvoir conféré par Saturne pour obtenir certains appuis dont vous avez un grand besoin pour l’avancement de votre carrière.

Citation

La plus riche dot, c’est la vertu des parents (Horace).

Famille/foyer

Vous bénéficierez de l’appui de la planète Uranus. Comme conséquence, votre sens de l’organisation sera votre atout majeur, et tout tournera rond à la maison. L’ambiance familiale approchera de la perfection.

Vie sociale

Le secteur des relations amicales sera concerné par cet aspect de Mercure. L’amitié sera vécue aujourd’hui comme un sentiment ouvert, franc et démonstratif. Possibles offres généreuses d’amis bien intentionnés, qui agiront sans détour et sans arrière-pensée ; vous pourrez accepter sans crainte la main qui vous sera ainsi tendue.

Nombre chance

648

Clin d’oeil

Restez ouvert à tout ce qui pourra enrichir votre personnalité.

CAPRICORNE

Amour

La Lune sera bien aspectée. Résultat : un climat sensuel très intense qui décuplera votre ardeur et votre vigueur en couple. Le feu de vos désirs vous brûlera, tandis que votre excellente forme physique vous permettra de bien résister en traversant sans dommage les dernières murailles ardentes qui vous séparent de l’extase conjugale. Célibataire, attention, la tentation sera forte ! Mais ne compliquez pas votre vie conjugale en cédant à un engouement soudain pour créer des liens que vous regretteriez amèrement. Contentez-vous de ce que vous avez.

Argent

Vous réaliserez ce jour des gains inattendus, mais devrez aussi faire des dépenses imprévues. Ne vous affligez pas pour autant. Dites-vous que, heureusement, vous avez pu vous en sortir. Gardez toujours le sourire afin de vous attirer plus de chance dans l’avenir.

Santé

Vous jouirez d’un dynamisme et d’une vitalité accrus. La vie au grand air vous sera particulièrement favorable. Vous pourrez, au sein de la nature, améliorer nettement votre état physique général.

Travail

Des perspectives de promotion et d’augmentation de salaire poindront à l’horizon. Mais patientez encore un peu avant de vous livrer à des dépenses déraisonnables, car « tant que le poisson est dans l’eau, on ne doit pas mettre le gril sur le feu » (proverbe russe).

Citation

Prends ta servante au loin et ta femme tout près (proverbe italien).

Famille/foyer

Vous vous efforcerez d’être présent le plus souvent possible dans votre foyer. Et vous vous emploierez à éliminer tout sujet susceptible de provoquer la controverse. De la sorte, vous réussirez à faire régner une merveilleuse atmosphère de concorde à la maison.

Vie sociale

Profitez des influx favorables actuels pour élargir le cercle de vos relations. Vous aurez l’occasion de multiplier les rencontres, d’avoir accès à des milieux diversifiés, d’obtenir l’appui de personnes influentes.

Nombre chance

986

Clin d’oeil

Il serait utile que vous songiez à vous mettre au vert.

VERSEAU

Amour

Si vous n’êtes pas encore enchaîné par les liens matrimoniaux, vous hésiterez beaucoup à vous engager dans le mariage. Allons, du nerf ! Dites-vous bien que cette institution désuète ne comporte pas que des inconvénients. Parmi ses multiples avantages, il convient de citer celui-ci pour vous encourager : « Le mariage nous fait entrer directement au paradis, sans passer par le purgatoire » (Van Minh). Le bonheur actuel des natifs du signe vivant en couple devrait aussi vous donner du courage.

Argent

Vous aurez la possibilité d’effectuer de bons placements à long terme. Dans l’ensemble, vous gérerez votre situation financière avec sérieux et compétence. Vous serez à l’abri du besoin pour quelque temps.

Santé

Voici un Mars énergique et conquérant qui viendra soutenir votre vitalité et votre dynamisme. Ouvrez grand vos fenêtres, aérez votre vie, lancez-vous de nouveaux défis, croquez la vie à pleines dents ! Vos humeurs devraient redevenir stables et vous aurez plus de patience. De quoi progresser avec confiance, en prenant le temps de cerner vos objectifs.

Travail

Tâchez de régler les questions administratives ou matérielles, qui prennent du temps, et de vous débarrasser de certaines tâches routinières. Ainsi, vous serez après tout à fait libre pour profiter à fond de l’influence dynamisante de Jupiter. Alors, vous serez l’efficacité personnifiée.

Citation

On pardonne tant que l’on aime (La Rochefoucauld).

Famille/foyer

Vous aurez l’impression d’être incompris, de ne pas parler le même langage que ceux qui vous entourent. Et pourtant l’harmonie qui règne dans votre foyer devrait suffire à vous prouver le contraire.

Vie sociale

Vos copains, c’est sacré, et vous n’en manquez pas. Mais avec cet aspect de Saturne, vous les verrez sans doute un peu moins. Rien de grave, simplement des priorités, qui, pour eux comme pour vous, seront ailleurs en ce moment.

Nombre chance

609

Clin d’oeil

Cueillez le jour qui passe sans vouloir à tout prix savoir ce qui sera demain.

POISSONS

Amour

Votre vie amoureuse risque de connaître un soubresaut désagréable et même dangereux. Certains natifs s’enliseront dans les débuts d’une histoire d’amour, d’autres renonceront en cours de route. Quant à ceux qui sont liés depuis longtemps, ils seront soudain hantés par un amour du passé ; déçus par leur vie quotidienne, ils se mettront à idéaliser celui qui leur échappait. Pour ne pas se laisser sombrer dans un climat de lassitude et de désabusement, le mieux sera de renoncer à remuer les cendres du passé et de se tourner résolument vers l’avenir.

Argent

Il faudra veiller à ne pas vous laisser entraîner dans une forme quelconque de spéculation ou de jeu, car contrairement à votre habitude, vous serez enclin à prendre des risques qui vous exposeront davantage à des mécomptes qu’à de plantureux bénéfices.

Santé

Vous serez solide comme un roc, résistant à tous les microbes et virus ambiants. Côté organique, vous n’aurez aucun souci à vous faire pour votre santé. Pluton, la seule planète en charge de votre vitalité, formera des figures très positives, ce qui vous promet une forme hors pair. Inutile pour autant de tenter le diable en menant une vie désordonnée en dépit de tout bon sens.

Travail

Jupiter et Uranus dans votre Ciel vous pousseront très certainement à améliorer votre situation professionnelle. Mais la balle sera dans votre camp : c’est vous, et vous seul, qui déciderez d’éventuelles modifications. Soyez cependant attentif : le hasard pourra vous faire cette fois rencontrer des gens qui élargiront vos centres d’intérêt et avec qui il sera possible de mettre quelque chose de nouveau et d’intéressant sur pied.

Citation

La fatigue est la ruine du corps et l’inquiétude est la faucille de l’âme (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous mettrez toute la douceur du monde dans vos propos pour ne pas céder à un caprice déraisonnable d’un de vos enfants ou de votre conjoint. Vous aurez parfaitement raison d’agir ainsi car « une main douce conduit l’éléphant avec un cheveu » (proverbe persan).

Vie sociale

Des rencontres fructueuses en perspective, car votre perception vous permettra de reconnaître immédiatement les ondes positives. Ces rencontres auront d’heureuses conséquences durables et stables. Certains d’entre vous se sentiront l’âme mystique. D’autres, surtout ceux du deuxième décan, seront tellement confiants dans la vie que des événements très heureux sur tous les plans ne tarderont guère à se manifester.

Nombre chance

537

Clin d’oeil

Ne soyez pas toujours strict et raisonnable. Une petite folie de temps à autre, ça fait du bien !

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net