Ephéméride du Jour….., 31 mars 1727 / Décès d’Isaac Newton physicien, philosophe, astronome, et mathématicien anglais, considéré comme l’un des plus grands scientifiques de tous les temps

31 mars 1727 Décès d’Isaac Newton physicien, philosophe, astronome, et mathématicien anglais, considéré comme l’un des plus grands scientifiques de tous les temps

Il a formulé des lois sur la gravitation universelle et sur les corps en mouvement. Ces lois fondamentales expliquent de quelle façon les objets se déplacent sur terre comme dans les airs. Il a fondé l’optique moderne, étudié le comportement de la lumière, et a construit le premier télescope à miroirs.

Ses travaux en mathématiques l’ont conduit à l’invention d’une branche des mathématiques nommée calculus (calcul différentiel et intégral).

Newton a exposé ses idées dans plusieurs publications, et deux d’entre elles, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Principes mathématiques de la philosophie naturelle, en 1687) et opticks (traité d’optique, en 1704) sont considérées parmi les plus grands travaux scientifiques jamais réalisés.

Les contributions révolutionnaires d’Isaac Newton ont permis d’expliquer une grande partie du monde qui nous entoure en termes mathématiques, et ont permis de se rendre compte que la science était également en mesure d’expliquer un grand nombre d’autres phénomènes.

Aujourd’hui, 31 Mars 2017

89ème jour de l’année, 12ème semaine de l’année

276jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de la sauvegarde des données informatiques

Il semble bien difficile d’identifier l’origine de cette journée et nous ne sommes même pas parvenus à vérifier si elle avait une origine commerciale… quoi qu’il en soit, elle fête ses 5 ans en 2016 et commence à faire parler d’elle, même dans Le Figaro

World backup day

L’objectif de cette journée est, d’après le collectif 614A qui l’organise, de rappeler les risques encourus en stockant ses données sur un seul appareil. Il incite les utilisateurs d’ordinateurs, de Smartphones et de tablettes à réaliser une deuxième copie de leurs fichiers personnels sur un autre support: disque dur externe, clé USB (!) ou service d’hébergement en ligne (cloud).

Un site à visiter : www.lefigaro.fr

UN FAIT A RETENIR

1889 Présentation de la Tour Eiffel

L’œuvre de Gustave Eiffel est présentée en avant-première de l’Exposition universelle de Paris. La cérémonie est présidée par Eiffel lui-même. Il s’agit de la plus haute tour jamais construite avant l’avènement des antennes de télévision. Haute de 300 m (321 m aujourd’hui, avec son antenne de télévision), elle pèse 7 340 tonnes. Entièrement en fer et comptant 1 792 marches, elle peut osciller de 13 cm par grand vent. Construite en deux ans, deux mois et deux jours.

Elle sera officiellement inaugurée le 6 mai. Malgré la véhémence des protestations «contre l’érection en plein cœur de la capitale de l’inutile et monstrueuse tour…», elle deviendra le symbole de Paris.

Construite pour l’exposition universelle de Paris, elle serait le centre d’attraction no 1.

HAITI

31 Mars

1896 Election du général Tirésias Augustin Simon Sam à la présidence

Elu par l’Assemblée Nationale, Sam qui était alors ministre de la guerre sous le gouvernement d’Hyppolite, hérita d’une crise économique due à l’extravagance de ce dernier. Il fit appel à d’éminents hommes politiques qui ne surent pas, cependant enrayer la crise.

1995 Visite du président Américain William (Bill) Jefferson Clinton en Haïti

« Deuxième président américain à visiter Haïti, Bill Clinton et son administration furent les promoteurs du retour du président Aristide. Ce dernier avait été renversé par un coup d’état dans la nuit du 29 au 30 septembre 1991 et avait passé trois ans en exil. En ce jour, l’armée américaine cède la place à la force d’intervention de l’ONU.

La Pensée du Jour

«Ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais le principal est de l’appliquer bien.»

René Descartes

PRENOM DU JOUR

SAINT-BENJAMIN mais aussi Camilla, Yasmine…

Martyr en Perse vers 425 par le supplice du pal. Les Benjamin sont réfléchis et intelligents. Leur couleur : le vert et leur chiffre : le 5

Aujourd’hui

Vendredi 31 Mars 2017 Nouvelle Lune

Lundi 03 Avril 2017 Premier Quartier

L’Ere des Béliers, comprise entre le 21 mars et le 19 avril

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Samie Joe «avancer»

Pour découvrir la musique de Samie Joe «avancer»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://soundcloud.com/search/sounds?q=SAMIE%20JOE

Samie Joe, une nouvelle sur la scène musicale haïtienne.

Elle a sorti la semaine dernière ce premier morceau AVANCER.

Avancer, avec des messages assez positifs. On attend maintenant la réaction du public qui est difficile à satisfaire.

LE CULTUREL

Fokal- Aujourd’hui- 10HAM

Lancement du projet Ayibby Melit

Dans l’objectif de présenter chaque année au public une liste des meilleurs livres de jeunesse parus durant l’année en cours.

Une initiative de l’Association Internationale pour la promotion des livres d’enfants.

Place Jérémie- Aujourd’hui- 6HPM

Cinéma

Projection du film « Adama » de Simon Rouby, une initiative de Ciné lari a

Fokal- Aujourd’hui- 9HM

Théâtre

Spectacle « Kaselezo », texte de l’écrivain Franketienne et mise en scène de Paula Clermont Péan, dans le cadre de la saison théâtrale sur l’équité de genre.

Cet événement est proposé par le centre culturel Pyepoudre

Centre Culturel Anne Marie Morisset –Aujourd’hui- 6HPM

Soirée de chansons de lecture, causerie, et vente signature avec les écrivains de l’atelier jeudi soir, Mehdi Chalmers, Inéma Jeudi, Marie Bénédicte Loze et Lyonel Trouillot autour de leurs derniers livres respectifs : « à partir du mensonge », « Krèy Bòbèch », et « Cité perdue ». L’animation musicale sera assurée par Herby François.

AFPEC– Samedi 1er Avril- 10HAM- Entrée libre

Causerie sur les droits humains autour du thème : Droits humains, un regard sur la réalité haïtienne

Intervenants : Daniel Pierre Philippe/ 1er lauréat du concours de plaidoirie sur les droits de l’homme et Mackenson Alabré/ 2ème lauréat

Modératrice : Stéphanie Rigaud

Une initiative de LIVHE-JEUNES : ligue volontaire haïtiens pour l’encadrement des jeunes

AFOEC : #12 Pacot, zone de la Direction des études Post-Graduées de l’UEH

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Appel à contributions

Do, Kre, I,s L’Association Vagues littéraires lance un appel à contributions pour le premier numéro de la revue « Do, Kre, I, S », consacré à la thématique « Vwayaj », qui paraîtra en octobre 2017. Envoyez vos propositions avant le 31 mars 2017 à associationvagueslitteraires@gmail.com.

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

31 mars 1492 Les juifs doivent se convertir au catholicisme

Les juifs d’Espagne sont mis en demeure par le régime d’Isabelle et Ferdinand de se convertir au catholicisme, dans les trois mois, ou de s’exiler.

31 mars 1596 Naissance de René Descartes, mathématicien, physicien et philosophe français, considéré comme l’un des fondateurs de la philosophie moderne.

Il est considéré comme l’un des fondateurs de la philosophie moderne. Il formule en latin le cogiton — « Je pense, donc je suis » — fondant ainsi le système des sciences sur le sujet connaissant face au monde qu’il se représente. En physique, il a apporté une contribution à l’optique et est considéré comme l’un des fondateurs du mécanisme. En mathématiques, il est à l’origine de la géométrie analytique. Certaines de ses théories ont par la suite été contestées (théorie de l’animal-machine) ou abandonnées (théorie des tourbillons ou des esprits animaux). Sa pensée a pu être rapprochée de la peinture de Nicolas Poussin pour son caractère clair et ordonné. Le cogito marque la naissance de la subjectivité moderne.

Sa méthode scientifique, exposée à partir de 1628 dans les Règles pour la direction de l’esprit, puis dans le Discours de la méthode en 1637, affirme constamment une rupture par rapport à la scolastique enseignée dans l’Université. Le Discours de la méthode s’ouvre sur une remarque proverbiale « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée» pour insister davantage sur l’importance d’en bien user au moyen d’une méthode qui nous préserve, autant que faire se peut, de l’erreur. Elle se caractérise par sa simplicité et prétend rompre avec les interminables raisonnements scolastiques. Elle s’inspire de la méthode mathématique, cherchant à remplacer le syllogistique aristotélicien utilisé au Moyen Âge depuis le XIIIe siècle.

Comme Galilée, il se rallie au système cosmologique copernicien; mais, par prudence envers la censure, il « avance masqué », en dissimulant partiellement ses idées nouvelles sur l’homme et le monde dans ses pensées métaphysiques, idées qui révolutionneront à leur tour la philosophie et la théologie. L’influence de René Descartes sera déterminante sur tout son siècle: les grands philosophes qui lui succèderont développeront leur propre philosophie par rapport à la sienne, soit en la développant (Arnauld, Malebranche), soit en s’y opposant (Hobbes, Pascal, Spinoza, Leibniz).

Il affirme un dualisme substantiel entre l’âme et le corps8, en rupture avec la tradition aristotélicienne. Il radicalise sa position en refusant d’accorder la pensée à l’animal, le concevant comme une « machine », c’est-à-dire un corps entièrement dépourvu d’âme. Cette théorie sera critiquée dès son apparition mais plus encore à l’époque des Lumières, par exemple par Voltaire, Diderot ou encore Rousseau.

31 mars 1854 Naissance de Sir Dugald Clerk, inventeur du moteur à explosion à deux temps. Ce moteur est principalement utilisé pour les motos et cyclomoteurs.

31 mars 1891 Grace Ritchie reçoit un diplôme en médecine

Pour la première fois au Québec, une femme reçoit un diplôme lui permettant de pratiquer la médecine.

Elle a beau être une étudiante brillante, elle se voit d’abord refuser l’entrée à McGill. Cependant, le directeur, sir J.W. Dawson, revient sur cette décision quand Donald A. Smith accorde 50 000 $ à l’institution pour l’instruction des femmes. En 1888, elle est la première étudiante à prononcer le discours d’adieu à McGill. Pleine d’audace, elle demande en vain son admission à la faculté de médecine. Elle entre donc au Kingston Women’s Medical College, puis continue à Bishop où elle devient la première femme à recevoir un diplôme de médecine au Québec (1891).

31 mars 1932 La compagnie Ford lance le moteur V-8

Ne produisant aucun modèle très différent du modèle T, qui a fait fureur mais qui est dépassé, la compagnie Ford stagne. Il faudra attendre 1932 et le lancement des gammes à moteur V8 (vendues seulement dix dollars de plus que le quatre cylindres) pour que Ford retrouve une certaine notoriété. Le moteur V8, coulé d’un seul bloc, robuste et performant, sera fidèlement utilisé pendant 22 ans !

31 mars 1948 Naissance d’Al Gore

Albert Arnold Gore, Jr., plus connu sous le nom d’Al Gore, est un homme politique et homme d’affaires américain né à Washington (États-Unis). Il a été membre de la Chambre des représentants de 1977 à 1985, sénateur du Tennessee de 1985 à 1993 et vice-président de Bill Clinton de 1993 à 2001.

Il a été le candidat du parti démocrate lors de l’élection présidentielle de 2000. Bien que majoritaire en voix et en dépit des recours et contestations consécutifs au comptage des voix en Floride devant la Cour suprême, il a été battu par le candidat du parti républicain, George Bush, majoritaire en nombre de grands électeurs.

En 2007, il est co-lauréat, avec le GIEC, du Prix Nobel de la paix pour « leurs efforts afin de mettre en place et diffuser une meilleure compréhension du changement climatique causé par l’homme, et de jeter les bases des mesures nécessaires pour contrecarrer un tel changement ».

31 mars 1960 Les USA lancent le premier satellite météorologique : Tiros 1

La technologie de l’époque employait une caméra dont les images étaient stockées à bord du satellite sur une bande magnétique. La lecture était commandée lors des passages au-dessus des stations de réception. Dans les années qui suivirent, on compta neuf autres Tiros.

31 mars 1975 La tour du CN, à Toronto, devient le plus haut édifice du monde

Un hélicoptère géant hisse une des pièces terminales de quatre tonnes et demi au sommet de la tour, qui atteint une hauteur de 1 756 pieds. Une fois les deux dernières pièces installées, la hauteur finale de la tour sera de 553 mètres (1 815 pieds).

31 mars 1978 Décès de Charles Best, 79 ans, physiologiste

Avec Sir Frederick Banting il a découvert l’insuline en 1921.

Inscrit à l’Université de Toronto, Charles Best, né le 27 février 1899, interrompt brièvement ses études en 1918 pour faire son service militaire dans l’armée canadienne. Il obtient son baccalauréat avec concentration en physiologie et en biochimie en 1921. Cet été-là, le professeur J.J.R. MacLeod lui confie un poste d’assistant auprès du Dr Frederick G. Banting.

La découverte de l’insuline n’empêche pas Charles Best de poursuivre ses études à l’Université de Toronto. Il y obtient une maîtrise en physiologie en 1922, puis un doctorat en médecine en 1925.

À la mort du Dr Banting, en 1941, il prend la direction du département de recherches médicales Banting et Best, poste qu’il occupe jusqu’à sa retraite en 1964. Il demeure professeur émérite de la faculté jusqu’à sa mort en 1978.

31 mars 1995 Décès de Séléna, chanteuse américano-mexicaine surnommée « la Madonna des latinos ».

Elle est considérée comme l’une des figures les plus importantes de la musique latine avec plus de soixante millions d’albums vendus à travers le monde et elle est la troisième latine avec le plus de disques vendus seulement après Gloria Estefan et Shakira. Elle a été nommée « l’artiste latine la plus influente et de plus grandes ventes des années 90 » par Billboard, pour avoir été la seule artiste féminine à avoir cinq albums simultanément sur le classement Billboard 200 des États-Unis.

Cadette d’un couple de mexicains immigrés, elle enregistre son premier album à l’âge de douze ans. Elle reçoit en 1987 le prix de l’Interprète féminine de l’année (Female Vocalist of the Year) aux Tejano Music Awards (en), et signe un contrat d’enregistrement avec EMI quelques années plus tard. Sa renommée continue de grandir au début des années 1990, en particulier dans les pays hispaniques. Son album Selena Live! Remporte le Grammy Award du Best Mexican-American album (meilleur album mexicain-américain) en 1993 et son album Amor Prohibido est nommé pour un autre Grammy l’année suivante.

Épouse du guitariste Chris Perez, Séléna est assassinée à l’âge de 23 ans par Yolanda Saldívar, la présidente de son fan club. Le 12 avril 1995, deux semaines après sa mort, George W. Bush, alors gouverneur du Texas, proclame la journée du 16 avril, son jour de naissance, « Selena Day » au Texas. Sa vie romanesque et surtout sa fin tragique ont donné lieu en 1997 à un film dans lequel Jennifer Lopez lui redonne vie. En juin 2006, un musée et une statue de bronze appelée Mirador de la Flor sont inaugurés en sa mémoire à Corpus Christi.

31 mars 2005 Décès Terri Schiavo, américaine plongée dans le coma pendant 15 ans

Terri Schiavo (née Theresa Marie Schindler le 3 décembre 1963 – 31 mars 2005) est une Américaine, figure emblématique de la polémique sur l’euthanasie. Son cas a fait plusieurs fois la une de la presse aux États-Unis suite aux poursuites judiciaires entamées par ses parents pour la maintenir en vie malgré l’avis des médecins.

Victime d’un arrêt cardiaque prolongé, suite à une hypokaliémie (chute du taux de potassium) due à des vomissements répétés et excessifs (elle était boulimique). Cet arrêt cardiaque a engendré de graves lésions cérébrales irréversibles. En 1991, soit 14 ans avant sa mort, elle était considérée par les médecins comme ayant sombré dans un état végétatif permanent et donc irréversible, bien qu’elle fût capable de certains mouvements et d’expressions du visage.

En 1998, son ex-mari Michael Schiavo, fit la demande légale que l’on cesse de la nourrir. Ses parents, Robert et Mary Schindler, s’opposèrent et entamèrent une longue procédure judiciaire visant à maintenir leur fille en vie. Ils ont été déboutés, tant par la justice de Floride que par la justice fédérale qui estima que Terri n’aurait pas souhaité continuer à vivre de cette façon, malgré une intervention controversée du Congrès à l’initiative du président américain George W. Bush qui visait à la maintenir en vie. Elle est morte le 31 mars 2005, après que le cathéter qui la nourrissait a finalement été débranché.

L’épisode Potes pour la vie de la série South Park diffusé la veille de la mort de Terri Schiavo parodie l’événement.

