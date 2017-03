Haïti – Politique: Feuille de route pour la mise en place de l’armée d’Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

Dans le cadre des orientations fixées par le Président de la République, traduites dans des feuilles de route, remises mercredi à chaque ministre http://www.icihaiti.com/article-20507-icihaiti-politique-remise-des-feuille-de-route-aux-ministres.html , le Premier Ministre Lafontant demande au Ministre de la Défense Hervé Denis, au-delà des missions et du plan du Ministère de la défense, de veiller personnellement à la mise en œuvre d’une force de défense nationale de type militaire afin de renforcer les fonctions stratégiques de défense nationale « Les défis à relever sont immenses […] Je compte sur votre engagement et vous invite à vous assurer que les objectifs du plan d’action de votre Ministère soient atteints.

Monsieur le Ministre, dans la mise en œuvre de la politique de mon gouvernement, je vous confie la mission de conduire les réformes nécessaires en vue de renforcer la sécurité nationale […] »

Feuille de route du Ministère de la défense :

« Vous allez travailler pour mettre l’armée de terre au service de la Nation. Dans ce sens, vous devez :

– Élaborer et faire voter par le Parlement la loi portant réorganisation et fonctionnement des Forces Armées D’Haïti (FAD’H) ;

– Élaborer et faire voter par le Parlement la loi de programmation militaire ;

– Travailler avec les ministères compétents pour élaborer et faire voter par le Parlement la loi portant création de la Direction Centrale de Renseignement Militaire (DCRM) ;

– Collecter des informations d’importance stratégique pour le Conseil National de Sécurité (CNS).

Les Forces Armées D’Haïti doivent compter dans leur rang des ressources humaines qualifiées. A cet effet, un budget va être progressivement alloué au Ministère de la Défense. Un corps du Génie militaire et un Hôpital militaire de niveau universitaire vont être créés, en vue de permettre aux Forces Armées D’Haïti d’atteindre leurs objectifs. Vous appuyez sur les lois et les dispositions constitutionnelles pour :

– Assurer la connaissance des risques, des menaces et des ruptures potentielles de tout type ;

– Anticiper les crises par le renforcement des structures de surveillance ;

– Maintenir la fonction de dissuasion ;

– Disposer en permanence des forces pré-positionnées pour mieux secourir et défendre le territoire ;

– Contribuer à la protection de la population sur le territoire national, à la résilience de la Nation, face aux risques et menaces de toutes sortes (terrorisme,trafic de stupéfiants, grand banditisme, catastrophes naturelles, etc.) ;

– Renforcer la sécurité des installations d’importance vitale ;

– Sécuriser le territoire (air, terre, mer) ;

– Soutenir les dispositifs de sécurité intérieure et de sécurité civile ;

– Contribuer à la sécurité internationale en participant aux opérations de stabilisation et de maintien de la paix ;

– Assurer la sauvegarde des intérêts de la Nation ;

– Assurer en permanence et avec efficience les missions de défense nationale ;

– Avoir des services et unités spécialisés concourant aux missions de protection de l’intégrité du territoire et à la protection de la population ;

– Réaliser des activités civiques, de protection de l’environnement et de développement ;

– Soutenir les autres composantes de l’Armée nationale ;

– Secourir la population et aider les services de protection civile lors des désastres et catastrophes naturelles ;

– Contribuer à protéger et sécuriser les sites vitaux de la Nation ;

– Aider la police à contrecarrer les éventuelles activités terroristes.

Afin que l’État haïtien puisse affirmer sa souveraineté dans ses eaux territoriales. Je vous demande de prendre les dispositions pour :

– Assurer la défense du littoral ;

– Protéger les frontières maritimes ;

– Surveiller le territoire maritime ;

– Soutenir les autres composantes de l’Armée nationale ;

– Assurer des patrouilles maritimes.

Vous devez sauvegarder les intérêts économiques…………lire la suite sur haitilibre.com