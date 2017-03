Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Le Sénateur Marco Rubio qualifie d’honteux le vote d’Haïti :

Alors qu’une vingtaine de pays ont voté pour des sanctions contre le Venezuela Haïti, le Salvador et la République Dominicaine ont voté contre et soutenu au contraire le Venezuela lors de la réunion de l’OEA cette semaine http://www.haitilibre.com/article-20505-haiti-politique-tensions-au-sein-de-l-oea-sur-le-venezuela-haiti-consterne.html Le Sénateur américain Marco Rubio a qualifié sur son compte Twitter le vote d’Haïti et des deux autres pays de « Votes honteux »

Martine Moïse en Floride :

La Première Dame, Martine Moïse a effectué une visite officielle en Floride (USA) à l’invitation de la ville de North-Miami. La Première Dame a reçu la clé de la ville des mains du Maire Smith Joseph en présence de plusieurs autorités des municipalités et du district de Miami. Elle a profité de son séjour pour visiter une usine de collecte et de transformation des déchets.

Début des travaux d’amendement de la Constitution :

Mercredi soir, la Commission spéciale pour l’amendement de la Constitution de la Chambre des Députés, a procédé au lancement officiel de ses travaux. Présidée par le Député Jerry Tardieu (Pétion ville), cette Commission aura pendant les 2 prochaines années comme mission de rencontrer les acteurs de la vie nationale, en convaincre certains et recueillir les préoccupations et suggestions des autres sur la question de l’amendement de la Constitution.

Réduction du train de vie de l’État :

Mercredi au Palais National, le Président Jovenel Moïse accompagné