Haïti – Santé : 40 millions de dollars pour les soins aux mères et aux enfants

Source HL/ HaïtiLibre

Le Canada et l’Organisation Panaméricaine de la Santé (OPS) viennent de signer un important accord pour Haïti, le projet Soins de santé essentiels pour les mères et les enfants (SESAME).

Ce nouveau partenariat vise à réduire le nombre de décès maternels et infantiles répondant aux besoins en matière de procréation des femmes ainsi que les priorités en matière de soins de santé des nouveau-nés et des nourrissons en Haïti.

Le projet SESAME vise à améliorer la santé, la vie et les droits des femmes et des enfants en Haïti et faire avancer le programme inachevé sur la santé des femmes dans une perspective de développement. Sa stratégie consiste à offrir un meilleur accès à des services de santé sexuelle et génésique de qualité pour les femmes, et à des soins postnatals pour les mères et leurs enfants dans un contexte d’extrême pauvreté. Il constitue également une contribution essentielle au renforcement de l’organisation des services de santé aux niveaux national et régional.

Le projet SESAME soutiendra 45 hôpitaux de référence, 10 au niveau départemental et 35 hôpitaux communautaires dans tous les départements d’Haïti. Les interventions de base permettront d’augmenter le nombre de femmes qui accouchent dans un établissement de santé Avec des soins de santé de qualité et sans barrières financières.

« Le projet permettra d'améliorer le bien-être des femmes et des enfants haïtiens grâce à une approche novatrice qui renforce