Haiti-politique: Jovenel Moïse facilite aux contribuables l’accès aux documents d’identité

Source Esther Versière | hpnhaiti.com

Le Président de la République, Son Excellence M.Jovenel Moïse, a inauguré, jeudi 30 mars, 2 centres de réception et de livraison de documents d’identité (CLRDI) dans deux communes de la zone métropolitaine, notamment à Tabarre et à Pétion-ville où un Centre est déjà opérationnel à la rue Lamarre.

Voulant faciliter l’accès de documents d’identité aux contribuables haïtiens, le président decentralise les bureaux dans différentes zones métropolitaines.

Carte identification, extraits archives, matricule fiscale et passeport sont les documents visés dans le cadre de cette initiative.

» De février à mars 2017, le gouvernement a fourni 72,859 passeports au service d’immigration. L’immigration avait une demande de 1200 passeports par jour et maintenant elle est passé à 2500. Je peux dire que ce problème était dû à une mauvaise gestion dans ce service. Nous avons une dette de 5millions d’euros suite à mon investiture, on a payé 3milions. Aujourdhui, on facilite l’accès en decentralisant les centres de livraison », a déclaré le numéro 1, M.Jovenel Moïse.

« Dans 5 jours, la personne doit obtenir son passeport. Et nous voulons avancer………lire la suite sur hpnhaiti.com