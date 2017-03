Astrologie du jour

BELIER

Amour

Subissant l’influence de Saturne, votre vie de couple sera encore au centre de vos préoccupations. La passion et la joie de vivre seront au rendez-vous. Certains natifs du premier décan seront mieux lotis que les autres grâce à Jupiter, qui décuplera leur charme et rendra leur partenaire très amoureux. Célibataire, vos émotions seront à un comble, et vous sentirez que l’amour n’est pour vous qu’une ombre insaisissable. Ne désespérez pas ! Avec cette ambiance astrale, tout pourra arriver à tout instant pour bouleverser totalement votre situation actuelle.

Argent

Vous serez très accrocheur, très persuasif, très tenace pour défendre vos intérêts financiers. Tant mieux, parce que, parallèlement, vous aurez des envies quasiment irrésistibles de dépenses.

Santé

Mars, le maître de l’énergie, vous soutiendra. Tout ira bien côté santé si vous adoptez une bonne hygiène de vie. Mais ceux d’entre vous qui se laisseront aller à des excès risquent de le payer immédiatement. Excès de table ou de boissons, bien sûr ; mais vie désordonnée et manque de sommeil, voire même sexualité débridée, pourront aussi se retourner contre vous. Un conseil, donc : mangez léger, dormez assez, observez la modération en toute chose.

Travail

Mars vous obligera à sérieusement contrôler vos actes et vos paroles. Toute impulsivité dans le cadre de votre travail risque en effet de se retourner contre vous. En revanche, si vous vous montrez prudent et gardez pour vous vos impressions, vous n’aurez aucun problème.

Citation

On ne peut abattre deux oiseaux avec une seule flèche (proverbe turc).

Famille/foyer

La vie au foyer pourra être un peu perturbée par les soucis d’ordre professionnel. Vous vous conduirez en rabat-joie, malgré votre désir profond de faire plaisir à tout le monde. Vous devriez davantage faire la part des choses et maintenir votre famille en dehors de vos préoccupations de travail ; les rapports en seraient facilités.

Vie sociale

Tout ce qui est en contact avec l’étranger ou les personnes qui viennent de loin vous seront favorables et pourront vous apporter des avantages, à condition de ne rien précipiter et ne pas trop en attendre dans l’immédiat. Ce n’est qu’à moyen ou à long terme que tout va se mettre à bouger.

Nombre chance

178

Clin d’oeil

Avant d’entreprendre des projets ambitieux, attaquez-vous aux problèmes pratiques.

TAUREAU

Amour

Le Soleil et Mars vont allier leurs forces pour favoriser le secteur de votre thème lié à l’amour et au plaisir sensuel. Voilà qui vous promet une journée très protégée sur le plan conjugal. Le Soleil décuplera votre charme, et Mars votre libido et votre envie de séduire. Vous savourerez des heures sensuelles et tendres avec votre partenaire. Célibataire, vous pourriez bien succomber au coup de foudre ce jour. Vous n’aurez plus qu’une idée en tête : vous marier au plus vite. De grâce, réfléchissez avant de prendre un engagement définitif !

Argent

Essayez d’augmenter vos ressources matérielles en recherchant une promotion professionnelle ou des placements avantageux ; inutile de compter sur des gains aux jeux. Soyez plus strict dans la gestion de votre budget ; méthode et sérieux seront nécessaires pour éviter de mauvaises surprises.

Santé

Vénus, une planète plutôt bénéfique par nature, va s’employer à protéger votre équilibre physique et psychique, à condition que vous ayez la sagesse de contrôler votre gourmandise !

Travail

Profitez du bel aspect de Mercure aujourd’hui pour vous investir totalement dans votre métier, et prendre des initiatives audacieuses. Vous ne risquez guère de vous tromper en ce moment.

Citation

Tu vois les poux sur autrui, tu ne vois pas les tiques sur toi-même (Pétrone).

Famille/foyer

Pluton vous conseillera la tolérance en famille. Si vous avez des enfants, ne soyez pas trop possessif. Sans vous montrer laxiste, laissez-leur quand même une certaine indépendance, quitte à les surveiller de loin.

Vie sociale

Cette journée sera pour vous l’occasion de vous découvrir des ennemis que vous ne connaissiez pas, de percer à jour leurs intentions. Et vous serez surpris de constater que la plupart de ces ennemis comptaient jusqu’ici parmi vos amis. La chose n’a pourtant rien d’exceptionnel car, en général, on ne se méfie pas assez de ses amis. « Dieu me garde de mes amis ; mes ennemis, je m’en charge » (Antigonos II Dôsôn).

Nombre chance

918

Clin d’oeil

Tout le monde connaît les bienfaits du silence, mais peu de gens le pratiquent. Parler semble être une compulsion.

GEMEAUX

Amour

C’est avec votre conjoint ou partenaire que vous trouverez le bonheur, bien sûr ! Dans ses bras, vous découvrirez, ou redécouvrirez, des vertiges qui renforceront votre amour. Laissez-vous aller à vos pulsions : quelles que soient les idées qui vous passeront par la tête, vous ne risquez nullement de verser dans la perversité ! Les célibataires connaîtront une journée favorable. Le moment sera idéal s’ils souhaitent entreprendre des démarches auprès des membres de l’autre sexe, car ils auront plus d’audace, plus d’aplomb que d’habitude.

Argent

Vous faites aujourd’hui partie des natifs qui auront le vent en poupe financièrement. Remerciez-en Mercure, la planète de la chance, qui formera des aspects très positifs. Ce sera le moment de prendre votre revanche sur les journées passées, durant lesquelles vous avez dû compter davantage sur vous-même que sur la Providence. Jouez donc à un jeu de hasard quelconque, mais n’oubliez pas de consulter votre nombre de chance.

Santé

Vous ne manquerez ni de vitalité ni de joie de vivre. Sachez cependant que Pluton est susceptible cette fois de vous causer des problèmes de digestion ou de fatiguer votre foie. Si vous avez commis des excès de table, vous devriez peut-être songer à observer un régime alimentaire plus léger et à adopter un rythme de sommeil plus régulier.

Travail

Vos relations avec votre entourage professionnel seront du genre tendu. Il faut dire que vous ferez beaucoup de jaloux. Mais vous n’aurez pas intérêt à perdre du temps et de l’énergie en disputes et affrontements.

Citation

Celui qui monte sans cesse finit par être arrêté (proverbe chinois).

Famille/foyer

Vos parents vous aideront à concrétiser certains de vos projets, tandis que vos enfants se montreront inventifs et bien dans leur peau. Si l’un d’entre eux doit passer un examen ou un concours, n’ayez crainte : il devrait s’en sortir haut la main.

Vie sociale

Vous pourriez effectuer un voyage aujourd’hui, et ceci va vous enthousiasmer ; mais ne soyez pas irréaliste quant au résultat final de ce périple. Vous aurez besoin de renouveler votre garde-robe, et vous aurez les moyens de le faire.

Nombre chance

499

Clin d’oeil

Ménagez vos nerfs et ceux des autres en évitant de manifester votre agacement.

CANCER

Amour

Avec la présente configuration astrale, votre vie conjugale sera au centre de vos préoccupations. Il serait inutile et même dangereux d’instaurer des rapports de rivalité avec votre partenaire. Recherchez plutôt le dialogue et la collaboration. Célibataire, vous vous laisserez difficilement séduire. Plus rêveur que d’habitude, vous attendrez la venue d’un prince charmant ou d’une fée enchanteresse. Et, qui sait, pour quelques-uns d’entre vous, le rêve pourra devenir réalité.

Argent

Vos craintes concernant les ressources matérielles seront ravivées. Pourtant, ce n’est pas en vous lançant dans des placements à haut risque que vous vous mettrez à l’abri. Ne pensez pas à un avenir trop lointain.

Santé

Côté santé, vous bénéficierez d’une excellente protection astrale. Votre besoin intense d’action contribuera à l’équilibre général de votre organisme. Vos aptitudes sportives en seront améliorées. Si vous venez de subir une intervention chirurgicale, rassurez-vous, votre rétablissement sera rapide. Surveillez votre coup de fourchette si vous ne voulez pas voir votre ligne s’empâter.

Travail

Aujourd’hui, sortez, voyez du monde, lancez des invitations à des relations influentes. Ce sera excellent pour l’essor de votre carrière. Les échanges et les conversations vous apporteront de bonnes idées et vous permettront de résoudre certaines de vos difficultés professionnelles.

Citation

Choisis plutôt d’être la queue du lion que la tête du renard (le Talmud).

Famille/foyer

Les tensions célestes actuelles risquent d’avoir une influence défavorable sur vos relations avec vos proches. Il est en effet possible que vous qui, habituellement, faites passer la famille avant tout le reste, soyez momentanément pris d’un vent de rébellion et ayez envie de vous occuper de vous d’abord !

Vie sociale

Rien ne vous fait plus peur que la solitude et vous jurez que vous êtes prêt à tout pour y échapper. Alors, veillez à modérer vos élans impétueux ou vos colères injustifiées, car vous feriez le vide autour de vous. Même avec vos amis intimes, n’oubliez pas que toute vérité n’est pas bonne à dire. Pesez soigneusement vos paroles, ou vous risquez de déchaîner l’hostilité ou l’indifférence générale.

Nombre chance

873

Clin d’oeil

Ne prenez pas à la légère des décisions que vous regretteriez par la suite.

LION

Amour

Votre Ciel conjugal tournera à l’orage, et vous en porterez principalement la responsabilité. Il faudra bien admettre que c’est votre comportement qui a électrifié l’atmosphère. Pourquoi diable voulez-vous toujours provoquer votre conjoint ou partenaire ? Célibataire, Neptune influençant votre signe pourrait déclencher une rencontre ou vous rapprocher de quelqu’un qui vous plaît. Ensuite, c’est la légèreté qui primera : vous vous laisserez peut-être tenter par des flirts ou des aventures, en étant conscient que ça n’a rien de sérieux.

Argent

L’impact de Saturne sera assez négatif en matière d’argent, et celui de Pluton franchement menaçant. Dans un contexte aussi restrictif, maintenir vos finances en équilibre risque d’être épique. Vous devrez probablement différer un achat important que vous projetiez depuis longtemps.

Santé

Vous serez en forme, et tout ira bien pour vous. Très entreprenant, vous saurez vous créer des occasions intéressantes. Persuasif aussi, vous décrocherez des affaires importantes. Attention à l’agressivité !

Travail

Vous ne manquerez pas de motivations aujourd’hui, et vous partirez d’attaque pour de nouveaux projets ou de nouvelles entreprises. La chance sera de votre côté : proposez des idées, et elles seront acceptées avec enthousiasme.

Citation

Rien ne nous rend si grands qu’une grande douleur (Musset).

Famille/foyer

Plusieurs problèmes familiaux se régleront au mieux grâce à votre sang-froid et surtout à votre ouverture d’esprit. L’atmosphère de votre foyer connaîtra une nouvelle embellie qui vous charmera.

Vie sociale

Si vous avez des ennemis ou des adversaires, vous aurez barre sur eux. Les personnes qui sympathisent avec vous vous y aideront. Malheureusement, Uranus, mal disposé à votre égard, fera grossir vos tracas.

Nombre chance

951

Clin d’oeil

Écoutez attentivement les conseils, mais ne les suivez qu’avec discernement.

VIERGE

Amour

Vénus en cette configuration spéciale devrait effacer et compenser toutes les misères infligées à votre couple depuis longtemps. Certes, tout va dépendre de votre situation et de vos souhaits. Mais si, malgré les problèmes, vos sentiments existent toujours, la planète devrait arranger bien des choses ! Célibataires, ce climat astral à forte prépondérance vénusienne favorisera grandement la vie amoureuse. Vous voguerez sur votre petit nuage rose avec lyrisme, sans pour autant perdre le contact avec la réalité. Nombre d’entre vous envisageront un engagement durable par les liens du mariage.

Argent

Votre situation financière est dans son ensemble saine. Mais vous devrez vous méfier des mauvais aspects de Pluton. Evitez toute dépense importante, et attendez un moment plus favorable pour réorganiser vos placements et vos investissements.

Santé

« Avaler le médicament et négliger la diète, c’est détruire la science du médecin. » Ce vieux proverbe chinois montre l’importance de la diète. Vous, qui risquez d’encourir de sérieux troubles digestifs à force de surcharger votre organisme d’aliments trop riches, aurez intérêt à y songer aujourd’hui, d’autant que les influx astraux fragiliseront votre appareil digestif. Faites une journée de diète au bouillon de légumes, préférablement le samedi. Voilà aussi un excellent moyen de vous débarrasser de vos toxines.

Travail

Votre situation professionnelle se présentera fort bien. Une mission importante et confidentielle pourrait vous être confiée. Comme vous la mènerez à bien, il y aura de la promotion ou une augmentation dans l’air.

Citation

Bonne épouse et grasse soupe aux choux, n’allez pas chercher d’autres biens (proverbe russe).

Famille/foyer

Quelques divergences d’opinion pourront apparaître avec les grands-parents ou parents âgés. Quant aux enfants du signe, ils rechercheront davantage le contact avec leur père qu’avec leur mère.

Vie sociale

Vous qui vouez un culte à l’amitié, réjouissez-vous, car une majorité de belles planètes influencera ce secteur. Voilà qui vous promet de la joie et de l’animation : invitation, voyage entre amis… surprise !

Nombre chance

576

Clin d’oeil

Si vous ne parvenez pas à vos fins avec une personne ou un objectif donné, lâchez du lest et attendez de meilleures nouvelles.

BALANCE

Amour

Votre conjoint ou partenaire va être le premier à bénéficier de votre nouvel état d’esprit. Vous saurez mieux manifester votre tendresse. Votre couple pourra s’épanouir dans un climat chaleureux. Si vous vivez seul, vous saurez être convaincant et délicat pour faire tomber toutes les inhibitions de vos partenaires. Vos relations seront particulièrement riches, sur le plan sensuel aussi bien qu’affectif.

Argent

L’action simultanée de plusieurs planètes amènera de la chance dans les placements à long terme et les investissements immobiliers aujourd’hui. A vous de savoir en profiter ! Ce serait dommage rater le coche par paresse ou étourderie.

Santé

Comme le dit un dicton français, « une pomme tous les matins chasse les médecins ». Pensez à ce fruit merveilleusement bienfaisant. Une étude médicale récente montre que la pomme fait baisser le taux de « mauvais » cholestérol. De plus, elle contient de la vitamine C, peu de calories, et des fibres végétales, qui facilitent la digestion.

Travail

Dans votre travail, ne relâchez surtout pas votre effort, même si vous avez l’impression par moment de faire du surplace. En réalité, vous serez en train de mettre tous les atouts de vôtre côté. Votre patience et votre ténacité seront payantes.

Citation

Les hommes sont comme les melons : sur dix, il y en a un de bon (proverbe français).

Famille/foyer

Quatre planète influençant le secteur famille, cela signifie que la vie sous votre toit sera particulièrement animée. Vous aurez intérêt à mettre en place un emploi du temps strict pour arriver à tout assumer sans trop d’efforts. Si vous avez des enfants, prenez le temps de discuter avec eux.

Vie sociale

Même si les mondanités ne vous branchent généralement pas trop, vous vous acquitterez cette fois de bonne grâce de certaines obligations professionnelles du style cocktails et dîners d’affaires. Tout ça parce que vous admettrez qu’il est très important de cultiver les relations utiles. La chance sera de votre côté : vous ferez des rencontres qui vous seront profitables à un titre ou à un autre.

Nombre chance

132

Clin d’oeil

Ne craignez pas de commettre des erreurs : c’est ainsi qu’on apprend.

SCORPION

Amour

Le climat sentimental de la journée vous conviendra à merveille. Vous saurez, par des attentions délicates et mille petits riens, vous attacher un peu plus la personne qui partage votre vie. Vous la mènerez ainsi par le bout du nez. Votre couple goûtera à un bonheur parfait. Célibataire, saisissez ce jour votre chance de faire une rencontre exceptionnelle que vous ménageront les influx astraux très sympathiques. La journée vous permettra de connaître une personne aussi sérieuse que brillante. Tenez-vous prêt !

Argent

Vous ne manquerez pas de chance et de charme. Tout devrait vous réussir sur le plan financier. Alors, profitez-en pour faire des transactions. Si vous êtes en affaires, ce sera le temps de faire fortune. Ne doutez pas de vos capacités.

Santé

Vous jouirez d’une bonne forme physique, d’autant mieux que vous économiserez vos forces, en sachant cette fois les organiser parfaitement. Ce sera le moment de vous débarrasser d’une habitude néfaste à votre santé, comme celle de fumer ou de boire de l’alcool, car Saturne soutiendra vos efforts.

Travail

Cet aspect de Mars vous donnera un véritable coup de fouet. Si vous estimez que votre compétence professionnelle n’est pas reconnue, vous le direz tout net à votre patron. Votre travail quotidien vous apportera de nombreuses satisfactions.

Citation

La flatterie est le miel et le condiment de toutes les relations entre les hommes (Platon).

Famille/foyer

Le climat astral de la journée incitera à la circonspection dans les discussions familiales. Vous aurez suffisamment de sens des nuances pour éviter de tomber dans un despotisme difficile à supporter pour votre entourage. La bonne ambiance familiale sera préservée.

Vie sociale

Vous n’aurez pas une bonne opinion des hommes politiques : « Ils sont tous pourris. Ils nous font déjà assez de bien quand ils ne nous font pas de mal ». Jugement sans doute trop sévère et injuste. Evitez de jeter le bébé avec l’eau du bain.

Nombre chance

231

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à fendre les cheveux en quatre ; vous vous épuiserez.

SAGITTAIRE

Amour

Pluton en cet aspect est apte à provoquer, selon les cas, des moments d’intense passion, ou au contraire des conflits assez sérieux. Quoi qu’il arrive au sein de votre couple, gardez votre calme et ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Si vous êtes célibataire, sachez que les questions de coeur bénéficieront de bons aspects, et votre charme agira à merveille. Ce sera le moment de penser au mariage, même si vous devez faire face à une certaine réticence de la part de vos parents.

Argent

Cet aspect de Pluton signifiera que vous devriez être très prudent dans le domaine financier. Demandez conseil en cas de démarches ou décisions importantes. Au lieu de dépenser sans compter, remplissez votre bas de laine : vous y trouverez des avantages certains.

Santé

Vous ne manquerez pas de tonus, vous risquez même par moments de frôler la surchauffe. Attention si vous avez tendance à faire de l’hypertension ; il faudra veiller à vous détendre autant que possible. Même chose pour les natifs qui sont facilement insomniaques.

Travail

Les astres favoriseront les secteurs liés au travail. Tout au moins, vous ne risquez guère d’avoir de mauvaises surprises sur le plan professionnel. L’éventualité d’une augmentation de salaire ou d’une promotion spectaculaire n’est pas exclue.

Citation

Tous les goûts sont dans la nature (P.-J. Le Roux).

Famille/foyer

Vos enfants pourront vous créer quelques problèmes en raison de leurs études ou de leurs fréquentations. Sachez les écouter sans les braquer ; cela les incitera à avoir plus de confiance en vous.

Vie sociale

Vos relations avec vos amis seront à la fois insolites et enrichissantes. Les circonstances vous conduiront à voir sous un jour nouveau les personnes que vous côtoyez pourtant quotidiennement.

Nombre chance

581

Clin d’oeil

En face d’une question rébarbative, une fois que les choses seront dites, même si c’est explosif, vous irez vers une solution.

CAPRICORNE

Amour

Pour beaucoup de natifs du signe, cette journée, placée sous le patronage de Mercure, accentuera une tendance marquée au flirt, aux aventures multiples et sans lendemain, aux rencontres décontractées qui finiront par compliquer leur vie et leurs relations affectives dans leur ensemble. Si vous avez le coeur libre, il vous sera bien entendu plus facile et plus agréable de vivre cette journée propice au papillonnage.

Argent

Une nette amélioration de l’état de vos finances est en vue. Vous pourrez même compter sur un coup de chance pure par le biais de jeux de hasard. Cependant, en attendant la pluie, continuez à arroser !

Santé

Très bonne santé générale. Une promenade en forêt ou au bord de la mer serait excellente pour votre organisme, et aussi pour votre moral : vous aurez besoin de faire de l’exercice et de vous aérer un peu. Surveillez votre alimentation.

Travail

Votre créativité sera décuplée, vous donnant des idées géniales et une grande habileté. Profitez-en à fond. N’hésitez pas à créer quelque chose ou à lancer un projet, le succès vous sera garanti par les astres.

Citation

C’est par des chutes qu’on apprend à marcher (proverbe arabe).

Famille/foyer

Evitez, dans toute la mesure du possible, de prendre parti dans les querelles familiales, en particulier si elles impliquent vos frères et soeurs, alors que vous n’êtes pas partie prenante.

Vie sociale

Cette fois, c’est par personne interposée et en restant à l’arrière de la scène que vous obtiendrez vos avantages les plus concrets. Laissez donc les autres agir à votre place : vous en recueillerez les fruits dont vous tirerez un excellent parti.

Nombre chance

546

Clin d’oeil

Ne menez pas votre profession au détriment de votre vie sentimentale.

VERSEAU

Amour

Pour les célibataires, peu de grandes surprises, de rencontres extraordinaires ou de bouleversements, mais une vie amoureuse confortable et paisible, dans une ambiance douce, bien structurée, comme vous l’appréciez, mais dont ne sera pas exclue une attirance physique intense. Mars et le Soleil influenceront le secteur de la vie à deux. Donc, vos relations avec votre partenaire seront très satisfaisantes, marquées par la sensualité et la complicité intellectuelle.

Argent

La chance sur le plan matériel sera dans votre camp cette fois. Certains placements à long terme commenceront à se révéler profitables. Vous aurez aussi la possibilité de réaliser une bonne opération financière. Attention, cependant, à ne pas vous laisser tenter par des achats futiles qui grèveraient bêtement votre budget. Soyez économe !

Santé

Même si vous n’êtes pas un fana de sport, vous ressentirez aujourd’hui un profond besoin d’activité physique. Et vous aurez drôlement raison ! L’important sera de bien doser vos efforts, surtout si vous êtes d’un certain âge ; sans quoi, vous vous dégoûterez vite. Ainsi, les stages intensifs – qu’il s’agisse de tennis ou de tout autre sport – vous seront déconseillés. La pratique régulière, à raison de deux fois par semaine, de votre sport préféré sera beaucoup mieux adaptée à votre condition physique et votre personnalité.

Travail

Le travail ne sera pas votre préoccupation principale en ce moment. Pourtant, influencée par Pluton, votre vie professionnelle pourra une fois de plus vous demander quelques efforts. Vous qui n’aimez pas trop qu’on vous bouscule, vous devrez assurer. Grâce à la vague de chance qui vous protège actuellement, vos efforts seront payants, et vous serez, au bout du compte, très content de vous.

Citation

Deux choses instruisent l’homme de toute sa nature : l’instinct et l’expérience (Pascal).

Famille/foyer

Vous aurez envie de vous rendre plus disponible envers vos enfants qu’à l’habitude. Vous vous sentirez aussi désireux de vous entourer de personnes jeunes, souvent des amis de vos enfants, que vous accueillerez avec bienveillance. Le sens de l’hospitalité sera mis en relief, et la vie au foyer connaîtra une animation exceptionnellement joyeuse.

Vie sociale

Rencontres insolites. Sentimentalement et intellectuellement, vous serez intrigué, intéressé, puis totalement séduit. En conclusion, l’éclosion d’une collaboration fructueuse qui résistera au temps.

Nombre chance

674

Clin d’oeil

Passez sur les petits malentendus avec ceux que vous aimez.

POISSONS

Amour

Vénus en excellent aspect vous vaudra une journée agréable sur le plan conjugal. Elle sera favorable au dialogue et à la complicité. Aucun risque de tension ou d’incompréhension. Vous saurez apprécier à sa juste valeur ce climat de paix et de béatitude en couple. Célibataire, la Lune, en aspect harmonique, amplifiera la fougue amoureuse et la passion folle. Elle incitera également à l’instabilité et à l’infidélité. En somme, elle pourra perturber brusquement le cours paisible de vos amours. Coup de foudre terrassant à prévoir pour nombre d’entre vous.

Argent

Le domaine pécuniaire sera le champ d’action où l’impact négatif de Pluton pourra se faire le plus sentir. Attention à ne pas vous lancer dans des opérations financières au-dessus de vos moyens : vous ne vous en sortirez pas. Pour quelques natifs surendettés, la journée risque d’être marquée par des visites d’huissiers.

Santé

Ouf ! Après des semaines difficiles, les planètes se repositionneront de façon harmonique. Elles vous perfuseront d’une vitalité qui vous rendra plein d’allant. Fidèle à votre légende, vous mènerez de front plusieurs activités avec une facilité déconcertante. Les planètes vous insuffleront aussi une humeur très sensuelle. Et, vous le savez bien, l’amour constitue la meilleure des vitamines !

Travail

Sans être exceptionnelle, cette journée saura vous apporter de multiples satisfactions sur le plan professionnel. Prenez des initiatives hardies, vous serez favorisé. Tous les travailleurs effectueront aujourd’hui leur activité avec succès.

Citation

Peu d’hommes ont été admirés par leurs domestiques (Montaigne).

Famille/foyer

Relations tendues avec votre entourage familial. Vous aurez l’impression que vos proches parents veulent s’immiscer dans votre vie privée ou, pis encore, vous imposer leur propre façon de vivre. Vous aurez raison de vous rebeller.

Vie sociale

Mercure vous promet des appuis, des sympathies, de bons contacts dans le monde des arts et de la politique. D’un autre côté, on peut craindre des heurts avec l’entourage amical, un manque d’ouverture intellectuelle.

Nombre chance

331

Clin d’oeil

Dans votre travail comme dans votre vie privée, mettez de l’ordre et ne conservez que le meilleur.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net