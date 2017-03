Ephéméride du Jour….., 30 mars 1968 / Naissance de Céline Dion – Chanteuse

Élevée par une famille modeste dans un petit village de la province du Québec au Canada, Céline Dion a atteint, telle une étoile filante, les sommets les plus convoités par les artistes de la planète. Véritable superstar, Céline a été nommée Meilleure interprète Pop des années 90. Elle a gagné tous les prix imaginables décernés par l’industrie de la musique dans le monde entier : les Grammy Awards aux États-Unis, les Junos et les prix Félix au Canada et les World Music Awards en Europe. Le monde entier a vu se métamorphoser Céline Dion la petite adolescente douce dotée d’une voix extraordinaire, la superstar internationale.

Aujourd’hui, 30 Mars 2017

88ème jour de l’année, 12ème semaine de l’année

277jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

1842 La chirurgie sans douleur est née.

À Jefferson, une petite ville de Georgie, le docteur Crawford W. Long applique un chiffon imbibé d’éther sur le visage de son patient sur lequel il doit faire l’ablation d’un kyste

JOURNEES INTERNATIONALES

Journée Mondiale des troubles bipolaires

Certaines journées mondiales semblent avoir bien du mal à se faire une place dans notre environnement médiatique surchargé. La journée consacrée aux troubles bipolaires, lancée en France en 2014, en fait partie.

Vous, je ne sais pas, mais moi, cela ma déprime…

Une [tentative de] définition

Ils ont longtemps été connus sous le nom de troubles maniaco-dépressifs. Cette pathologie reste cependant très méconnue et souvent tabou. Tabou parce que beaucoup de personnes atteintes n’osent pas avouer à leurs proches que leurs émotions sont « démesurées », qu’elles passent alternativement d’un état d’excitation anormale (proche de l’euphorie) à un état léthargique (complètement dépressif !).

1 à 2 % de la population souffrirait de la forme majeure de la maladie.

Dans la moitié des cas, ces troubles seraient associés à des pratiques addictives et ils seraient à l’origine du quart des tentatives de suicide.

Une cause avérée de suicide

Le corps médical semble tomber d’accord pour affirmer que ces troubles ne surviennent que si trois facteurs de risque sont réunis:

Un terrain génétique propice,

Une hypersensibilité générale,

L’existence d’événements graves comme facteur déclenchant.

La recherche progresse

Les chercheurs ont pu établir que l’apparition de la maladie était favorisée par la présence d’un certain nombre de gènes (une quinzaine ont déjà été identifiés).

La mise au point de traitements progresse de son coté, et même si les médicaments ne peuvent pas tout, ils permettent de stabiliser de nombreux malades. Par contre, les antidépresseurs sont à manier avec précaution, car ils risquent d’aggraver le mal.

La journée mondiale des troubles bipolaires fournit une occasion rêvée de parler un peu plus de cette maladie et sensibiliser les instances concernées par son traitement. En 2015, l’association France Dépression y a largement apporté son concours. Les choses bougent.

Un site à visiter : www.clubhousefrance.org

http://www.journee-mondiale.com/430/journee-mondiale-des-troubles-bipolaires.htm

Journée Scolaire de la Non-violence et de la Paix (DENIP), aux pays avec calendriers scolaires spécifiques de l’hémisphère sud.

Journée anti-cyberbullying, décrétée par Andy Carvin à la suite d’un incident majeure sur la blogosphère.

La Pensée du Jour

«Le bonheur ne se cache pas.»

Céline Dion

PRENOM DU JOUR

SAINT-AMEDEE mais aussi Amédée, Amadeus, Madiou…

Duc de Savoie, né à Thonon (Haute-Savoie) en 1435, mort en 1472 dans le Piémont. Il témoignait d’une extrême bonté à l’égard des indigents.

Les Amédée sont sensibles et imaginatifs

Leur couleur : le jaune et leur chiffre : le 1

Aujourd’hui

Jeudi 30 Mars 2017 Nouvelle Lune

Lundi 03 Avril 2017 Premier Quartier

L’Ere des Béliers, comprise entre le 21 mars et le 19 avril

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Bélo/ Mélo «vakans sa»

Pour découvrir la musique de Bélo/ Mélo «vakans sa»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=9dM4lpKJyo8

Très beau son ce matin signe de Belo et Melo pour parler de souvenir intarissable.

Les moments passés constituent des souvenirs éternels.

IFH – Aujourd’hui – 7HPM- Entrée libre

JEDI MIZIK

TROUPE RURALE DE LASCAHOBAS

Dans le cadre du Festival Kont Anba Tonel

AFPEC– Samedi 1er Avril- 10HAM- Entrée libre

Causerie sur les droits humains autour du thème : Droits humains, un regard sur la réalité haïtienne

Intervenants : Daniel Pierre Philippe/ 1er lauréat du concours de plaidoirie sur les droits de l’homme et Mackenson Alabré/ 2ème lauréat

Modératrice : Stéphanie Rigaud

Une initiative de LIVHE-JEUNES : ligue volontaire haïtiens pour l’encadrement des jeunes

AFOEC : #12 Pacot, zone de la Direction des études Post-Graduées de l’UEH

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Appel à contributions

Do, Kre, I,s L’Association Vagues littéraires lance un appel à contributions pour le premier numéro de la revue « Do, Kre, I, S », consacré à la thématique « Vwayaj », qui paraîtra en octobre 2017. Envoyez vos propositions avant le 31 mars 2017 à associationvagueslitteraires@gmail.com.

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

30 mars 1674 Naissance de Jethro Tull, Considéré comme l’un des premiers à aborder l’agriculture de manière scientifique et empirique. Il a transformé les pratiques agricoles en inventant et en améliorant plusieurs concepts. Le fait le plus notoire demeure son invention en 1701 du semoir alors qu’il vivait à Crowmarsh Gifford. Avant ce système mécanique, les graines étaient répandues sur le sol à la main et germaient à sa surface. La machine de Tull améliorait considérablement ce principe en creusant un trou à une profondeur spécifique, en y déposant une graine et en recouvrant le tout à la fin de l’opération. Le semoir pouvait traiter trois rangées à la fois. Le résultat immédiat fut une augmentation du taux de germination, et une récolte accrue (d’un facteur pouvant aller jusqu’à 800%).

Il est décédé le 21 février 1741.

30 mars 1853 Naissance de Vincent van Gogh, peintre et dessinateur néerlandais.

Il étudie le dessin à Anvers, se met à l’aquarelle et commence la peinture à l’huile, en 1882. À Nuenem, dans le presbytère paternel, il travaille à l’extérieur et ses portraits de paysans aboutissent aux Mangeurs de pommes de terre, œuvre majeure qui révèle sa sensibilité inquiète et véhémente. À Paris, il rencontre Camille Pissarro, Henri de Toulouse-Lautrec et Paul Gauguin.

C’est une période très fertile où son art s’oriente vers l’impressionnisme mais l’absinthe et la fatigue aggravent son état mental. En 1888, il s’installe à Arles, et une nouvelle page de son œuvre va s’ouvrir avec la découverte de la lumière provençale. Il parcourt la région et peint des paysages, des scènes de moissons et des portraits. Parallèlement, Vincent rêve d’une communauté d’artistes unissant fraternellement leurs expériences et leurs recherches : dans la « maison jaune » qu’il a achetée, Gauguin vient le rejoindre dans ce but. Mais les deux hommes s’entendent mal et, à la suite d’une dispute plus violente que les autres, Van Gogh, en proie au délire se mutile l’oreille avant d’aller l’offrir à une prostituée. Il décide alors lui-même d’entrer dans un asile près de Saint-Rémy-de-Provence. Finalement, surveillé par le docteur Paul Gachet, il s’installe à Auvers-sur-Oise et produit pendant deux mois plus de 70 tableaux. Le 27 juillet 1890, il se tire un coup de revolver dans la poitrine et meurt deux jours plus tard, inconnus du grand public.

30 mars 1856 Fin de la guerre de Crimée

L’Angleterre, la France, la Turquie et la Russie signent la paix de Paris et mettent un terme à la guerre de Crimée. La fin du siège de Sébastopol en septembre 1855, a marqué la défaite de la Russie. Elle accepte sans condition de renoncer à ses prétentions sur la Turquie et reconnaît l’intégrité du territoire turc. La mer Noire et le Danube sont déclarés territoires neutres.

30 mars 1858 Invention du crayon avec efface

Hypman Lipman de Philadelphie obtient le brevet d’invention pour le crayon avec efface au bout.

30 mars 1867 Les États-Unis rachètent l’Alaska

Le secrétaire d’Etat américain William H.Seward achète l’Alaska à la Russie pour la somme de 7 200 000 dollars. Pour les américains cet achat est considéré comme une hérésie. L’opinion publique, peu convaincue, surnomme le nouvel état sous les différents sobriquets de «Seward’s Icebox», «Seward’s Folly» ou «Andrew Johnson’s polar bear garden». De nos jours encore, l’Alaska célèbre cet évènement le dernier lundi de mars, appelé Seward’s Day.

Vente de l’Alaska de la Russie aux Etats Unis d’Amérique

Dates importantes

30 mars 1867, le traité de vente de l’Alaska est signé.

18 avril 1867, le Sénat des Etats-Unis réuni en session extraordinaire ratifie le traité, après un deuxième vote, à la majorité des voix (37 contre 2).

18 octobre 1867, le transfert des colonies russes aux Etats-Unis intervient.

Le général Dowell H. Rousseau débarque à Sitka à la tête d’une petite unité, relève la garnison russe.

Selon le traité signé, le Trésor russe devait percevoir 7 200 000 dollars-or.

30 mars 1998 Le constructeur allemand BMW acquiert la compagnie Rolls-Royce

Le constructeur allemand BMW fait l’acquisition au coût de 810 millions de dollars de la compagnie britannique Rolls-Royce, qui fabrique les prestigieuses voitures Rolls-Royce et Bentley.

La Centenary Phantom, un modèle qui ne sera produit qu’à 40 exemplaires, va marquer le centenaire de Rolls-Royce.

Rolls-Royce Motor Cars ltd, est un nouveau fabricant d’automobiles de luxe, propriété de BMW, qui a commandé en janvier 2003 la livraison de son seul modèle, le Phantom, basée sur la série 7 avec le moteur V12 dans une carrosserie en aluminium (sauf les ailes avant en composite et le capot de malle arrière en acier) et un intérieur en marqueterie précieuse.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

