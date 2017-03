Dans les cachots de la faim, 14 nouveaux décès

Alors que nous reprenons ci-après un article du journaliste suisse Arnaud Robert paru dans le journal Le Monde, nous apprenons la tenue ce vendredi des funérailles de 14 détenus décédés au pénitentier national . L’article peint la réalité au pénitencier national, le plus grand centre carcéral du pays où des prisonniers ne cessent de mourir de faim et de maladies.

« L’espoir fait vivre ! », crie sans rire Marlon Romage, le nouveau directeur du pénitencier national de Port-au-Prince, face à un contingent de prisonniers malades, allongés dans une partie de la prison qu’on destine en général aux victimes du choléra. Un simple toit de tôle, une centaine de lits individuels, pas de murs. Depuis quelques semaines, on y parque les cas les plus sévères de malnutrition. L’un d’entre eux est mort la nuit dernière. On n’avait pas encore évacué son corps que sa place, déjà, était réquisitionnée. Une vingtaine de prisonniers souffrent d’anémie si grave qu’on a dû leur transfuser du sang fourni par la Croix-Rouge.

Un jeune homme passe. Il est si maigre que deux de ses codétenus doivent le soutenir. « Vous savez ce que je pense quand je vois ça ? demande le directeur. On devrait fermer cette prison et l’inscrire au patrimoine haïtien. » Le pénitencier national de Port-au-Prince a toujours été l’un des pires endroits du pays. Une immense bâtisse, blanche, bleue, sale, d’une vétusté accentuée par les traces du séisme de 2010. Une surpopulation intenable, plus de 4 000 détenus pour 700 places, moins de 0,4 m2 par homme, dont 10 % sont atteints de tuberculose. C’est aussi une prison d’innocents, puisque huit personnes sur dix y sont maintenues en détention préventive, en moyenne plus de trois ans, souvent plus de dix ans, sans rencontrer un juge. Depuis quelques mois, la situation s’est aggravée, avec des ruptures fréquentes dans l’alimentation de la population carcérale. En février, l’Etat haïtien enterrait collectivement 20 détenus, la plupart ayant succombé aux conséquences de la malnutrition. Sida, tuberculose, malnutrition…

Dans le dispensaire du pénitencier, une cour dont la pharmacie est presque vide, le docteur Brutus a les yeux rougis : « Bien sûr que je suis ému ! Je travaille ici depuis 1995 et je n'ai jamais vu une situation aussi catastrophique. Avant, les détenus recevaient deux rations de nourriture par jour. Depuis que les moyens manquent, on ne leur donne souvent qu'une seule ration, et de mauvaise qualité. On n'est pourtant pas là pour les tuer ! » Sur un lit de fortune, un patient tient en l'air un bras qui semble avoir doublé de volume. Sa plainte continue résonne dans tout le bâtiment.