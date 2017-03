Les titres de l’actualité du mercredi 29 mars 2017 sur Radio Vision 2000

Ce Mercredi ramène le 30e anniversaire de la constitution du 29 Mars 87. Le conseil supérieur du pouvoir judiciaire a lancé, pour l’occasion, une série d’activités autour du thème : « L’Indépendance du pouvoir judiciaire, contraintes structurelles et conjoncturelles, défis et perspectives ». Il est prévu notamment 7 conférences-débats bimensuelles.

La commission spéciale sur l’amendement de la constitution de la chambre des Députés doit procéder, mercredi soir, au lancement officiel de ses travaux. Elle est présidée par le Député de Pétion Ville, Jerry Tardieu.

Les professeurs de droit constitutionnel, Maitre Monferrier Dorval et Bernard Gousse se prononcent en faveur d’une nouvelle constitution, soulignant la nécessité de changer de régime politique en Haiti.

Haiti a exprimé un fort soutien au Venezuela lors de la rencontre de mardi au siège de l’organisation des Etats Américains à Washington. Le représentant d’Haiti auprès de cette institution, l’Ambassadeur Jean Victor Harvel Jean-Baptiste qui a dénoncé ce qu’il appelle « la menace d’un coup d’Etat maquillé contre le gouvernement élu du Vénézuéla », a jugé inefficaces les sanctions pour promouvoir et protéger la démocratie dans un pays.

L’Ambassadeur Jean-Baptiste n’a pas caché son irritation face au comportement du secrétaire général de l’organisation hémisphérique, Luiz Almagro qui avait recommandé la suspension du Vénézuéla de l’OEA et réclamé des élections générales sans délai dans ce pays.

Le premier ministre Jack Guy Lafontant a remis, ce Mercredi, une feuille de route aux membres du gouvernement qui, eux, doivent présenter chacun un plan détaillé de leurs actions.

La cérémonie s’est déroulée, au palais national, en présence du président Jovenel Moise, selon un communiqué du bureau de communication de la primature. Cette feuille de route permettra de faire des évaluations périodiques des actions de chaque ministre.