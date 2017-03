Ephéméride du Jour….., 29 Mars 1818 / Décès d’Alexandre Sabès Pétion, Héros de l’indépendance, Signataire de l’Acte de l’Indépendance haïtien

29 Mars 1818 Décès d’Alexandre Sabès Pétion, Héros de l’indépendance, Signataire de l’Acte de l’Indépendance haïtien

Il prend le parti d’André Rigaud, chef des gens de couleur libres, contre Toussaint Louverture pendant la Guerre des couteaux, qui commence en juin 1799. Dès novembre, la faction mulâtresse se trouve coincée au port stratégiquement important de Jacmel, sur la côte méridionale. C’est Pétion qui prend la tête de la défense ; Jean-Jacques Dessalines dirige l’assaut. La chute de Jacmel, mars 1800, termine en effet la révolte et Pétion et d’autres dirigeants de couleur s’exilent en France.

En février 1802, il retourne à Saint-Domingue avec Jean Pierre Boyer, Rigaud, et une armée de 12 000 Français sous les ordres de Charles Leclerc, beau-frère de Napoléon Bonaparte. À la suite de la trahison qui livre Toussaint aux Français, Pétion se rallie aux forces nationalistes en octobre 1802 (en raison de la conférence secrète à Arcahaie) et donne son soutien à Dessalines. Le général Clerveau est l’adjoint principal de Pétion à cette époque. La force expéditionnaire est écrasée le 18 novembre 1803 lors de la bataille de Vertières, et Haïti devient une république indépendante le 1er janvier 1804. Dessalines se proclame président à vie, puis se couronne Empereur le 6 octobre 1804.

Pétion est parmi ceux qui prônent l’assassinat de l’Empereur en octobre 1806, et par la suite il revendique la démocratie libérale contre Henri Christophe.

Président de la République

Christophe, élu président de la République, rompt avec le Sénat contrôlé par Pétion, et Haïti se divise de fait en deux États. Le Sénat qui ne reconnaît plus Christophe comme président, élit Pétion à sa place. Une guerre dérisoire se poursuit jusqu’en 1810 – Christophe contrôlera le nord (fief traditionnel des factions noires radicales) tandis que Pétion dirigera le sud (où les gens de couleurs sont enracinés).

Reconnaissant l’aspiration des paysans (anciens esclaves) à être propriétaires, Pétion saisit les plantations en les faisant partager entre ses partisans et le peuple. Cette action lui vaut jusqu’aujourd’hui les louanges des pauvres comme Papa Bon-Kè (Papa Bon-Cœur). Cependant, l’économie haïtienne, fondée sur l’exportation du sucre et du café, est en train de se reconvertir à l’autarcie et à l’agriculture de la subsistance.

Il établit le lycée Pétion à Port-au-Prince. En 1815, Pétion donne asile à Simón Bolívar (chassé pour le moment du Venezuela) et lui donne les moyens pour reprendre sa campagne de libération. Il stipule seulement que Bolívar fasse émanciper les esclaves de toutes les terres libérées.

En principe partisan de la démocratie constitutionnelle, Pétion supportera de moins en moins les contraintes imposées par le Sénat. Ainsi, en 1816 il se proclame président à vie ; en 1818 il suspend la législature.

Postérité

En 1926 fut inauguré le mausolée à la gloire d’Alexandre Pétion et Jean-Jacques Dessalines attenant au Palais présidentiel.

La ville de Pétion-ville en Haïti, fut baptisée en son honneur.

Le Lycée Pétion, le plus ancien de la capitale, fondé par lui en 1816, porte aussi son nom.

Le Fort Alexandre construit au début du XIXe siècle, pour défendre Port-au-Prince fut baptisé en son honneur.

Les places et avenue Pétion-Bolivar furent nommées après lui et l’homme d’état Sud-américain Simón Bolívar.

Le billet de 500 gourdes ainsi que la pièce de 5 gourdes portent son effigie.

Aujourd’hui, 29 Mars 2017

87ème jour de l’année, 12ème semaine de l’année

278jours avant la fin de l’année

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de l’allaitement

Autrefois, il était naturel et inné. Aujourd’hui, l’allaitement maternel fait débat dans nos sociétés. Faut-il rechercher la cause de cette évolution dans les campagnes de promotion des laits maternisés des grands industriels ? Ou encore dans les combats de certaines féministes en mal de reconnaissance ? Il n’est pas de notre propos de répondre ici à ces questions.

La Journée Internationale de l’Allaitement permet de médiatiser le sujet et, surtout, de rappeler aux femmes (et aux hommes également) les bienfaits de l’allaitement en terme de santé pour le nourrisson.

Associer les professionnels

Cette journée de l’allaitement maternel est marquée par des conférences de haut niveau, destinées aux professionnels de santé. Elle est le reflet d’une passion partagée par les scientifiques, les professionnels de la santé et les associations de soutien à l’allaitement maternel.

Dans certains pays, sont aussi organisées des semaines consacrées à l’allaitement maternel. C’est le cas en communauté française de Belgique, où elle est programmée début octobre. Dans d’autres pays, elle se déroule début août. Décidément, on ne sait plus à quel sein se vouer !

Un site à visiter : www.lllfrance.org

http://www.journee-mondiale.com/299/journee-mondiale-de-l-allaitement.htm

UN FAIT A RETENIR

1886 Invention du Coca-Cola

Le Coca-Cola a été inventé par John S. Pemberton en ce jour de 1886 en reprenant la recette du vin Mariani créé par le chimiste corse Angelo Mariani. C’était à l’origine un sirop à mélanger à de l’eau gazeuse, à visée curative. La première quantité de cette potion fut préparée le 29 mars. Les premières ventes ont lieu à Atlanta (Géorgie) le 8 mai 1886.

HAITI

29 Mars

1821 Arrivée à Port-au-Prince de Mgr Glory

Premier vicaire apostolique nommée par le Saint-Siège, Mgr Glory arriva en Haïti accompagné de plusieurs ecclésiastiques, et fut reçu avec tous les honneurs dus à son rang par le gouvernement de Boyer. Toutefois, accusé de travailler subrepticement au retour à la colonisation il fut prié de partir, moins d’un après son arrivée.

29 Mars

1987 Constitution 1987 approuvé

Le vote massif du 29 Mars 1987 en faveur de la Constitution est le signe non équivoque du réel sursaut d’un peuple qui veut en finir avec le despotisme… »

Prénom du jour

SAINTE-LARISSA mais aussi Gudwal, Larie…

Ne figure pas dans le martyrologe romain, mais elle est honorée par les Grecs et les Russes pour avoir subi le martyre en Crimée au IVe siècle. Les Larissa sont affectueuses et joyeuses

Leur couleur : le vert et leur chiffre : le 1

La Pensée du Jour

«Grand est celui qui n’a pas perdu son cœur d’enfant. »

Mencius

Aujourd’hui

Mercredi 29 Mars 2017 Nouvelle Lune

Lundi 03 Avril 2017 Premier Quartier

L’Ere des Béliers, comprise entre le 21 mars et le 19 avril

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Delianov/Wanito «fèm esklav lanmou»

Pour découvrir la musique de Delianov/Wanito «fèm esklav lanmou»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=OcSgmGi-ZYY

On découvre ce matin Delianov, de son vrai nom Wilson Delias, chanteur, poète, diseur, danseur professionnel et professeur haïtien.

Delianov est un samba qui travaille pour l’épanouissement de la langue créole.

Il vit actuellement aux Etats Unis et travaille sur deux albums, en français, anglais et créole.

IFH – Aujourd’hui- 7HPM- Entrée libre

SPECTACLE DE CONTE

YOUN KA KONTE SOU LOT

Dans le cadre du Festival Kont Anba Tonèl

IFH – Jeudi 30 Mars- 7HPM- Entrée libre

JEDI MIZIK

TROUPE RURALE DE LASCAHOBAS

Dans le cadre du Festival Kont Anba Tonèl

AFPEC– Samedi 1er Avril- 10HAM- Entrée libre

Causerie sur les droits humains autour du thème : Droits humains, un regard sur la réalité haïtienne

Intervenants : Daniel Pierre Philippe/ 1er lauréat du concours de plaidoirie sur les droits de l’homme et Mackenson Alabré/ 2ème lauréat

Modératrice : Stéphanie Rigaud

Une initiative de LIVHE-JEUNES : ligue volontaire haïtiens pour l’encadrement des jeunes

AFOEC : #12 Pacot, zone de la Direction des études Post-Graduées de l’UEH

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Appel à contributions

Do, Kre, I,s L’Association Vagues littéraires lance un appel à contributions pour le premier numéro de la revue « Do, Kre, I, S », consacré à la thématique « Vwayaj », qui paraîtra en octobre 2017. Envoyez vos propositions avant le 31 mars 2017 à associationvagueslitteraires@gmail.com.

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

29 mars 1461 La bataille de Towton eut lieu

La bataille de Towton est la plus sanglante et la plus grande des batailles qui se déroula lors de la Guerre des Deux-Roses. Elle eut lieu à environ 16 km au sud-ouest d’York.

Malgré la victoire de la Seconde bataille de Saint-Albans du 17 février, les troupes de la Maison de Lancastre ne purent s’emparer de Londres et décidèrent de battre en retraite avant l’arrivée des troupes d’Édouard IV et de Richard Neville.

Les troupes de la Maison d’York les poursuivirent et la bataille dura plus de 10 heures. L’arrivée des troupes fraîches de John Mowbray (York) brisa le moral des Lancastres qui s’enfuirent. Bien que les estimations varient beaucoup, le nombre des participants fait de cette bataille la plus grande des batailles de la Guerre des Deux-Roses. Édouard IV défait Henry VI pour le trône de l’Angleterre.

29 mars 1561 Naissance – Santorio Santorio, médecin italien, célèbre pour ses expériences sur le métabolisme.

De 1611 à 1624, il est professeur de médecine à Padoue, où il mène des expériences sur la température, la respiration et le poids. En 1614, dans son livre De statica medicina (qui connaitra cinq rééditions jusqu’en 1737), il démontre l’existence d’une transpiration « invisible » — s’effectuant par les poumons et la peau — en suivant quotidiennement les variations de son propre poids (expérience qu’il conduira pendant 30 ans).

On lui attribue également la conception du thermomètre clinique, en 1612, qu’il nomme alors « thermoscope », ainsi que celle de la première machine médicale : le pulsilogium. Celui-ci a pour but de mesurer les battements du cœur, il sera toujours utilisé un siècle plus tard, par un autre médecin : De la Croix. On lui doit également l’invention du premier matelas d’eau.

29 mars 1632 Le Canada redevient français (l’Acadie et le Québec)

Le traité de St-Germain-en-Laye rend le Canada à la France. Port-Royal sur le bassin de l’Annapolis avait été assiégé en 1615 et Québec, avec ses 50 habitants, avait été pris en 1629 par David Kirk.

Le traité de Saint-Germain-en-Laye restitue la Nouvelle-France mais le père Paul Le Jeune constate le piètre état de la colonie. « Les Anglais qui étaient venus dans ce pays-ci pour piller et non pour édifier, ont brûlé, non seulement la plus grande partie d’un corps de logis que le père Charles Lalemant avait fait dresser, mais encore toute cette pauvre habitation de laquelle on ne voit plus que des murailles de pierres toutes bouleversées; cela incommode fort les Français qui ne savent où loger. »

29 mars 1867 L’Acte de l’Amérique du Nord britannique est adopté à Londres, créant la Confédération formée par l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick; l’acte entrera en vigueur le 1er juillet.

Le projet de loi est soumis à la reine le 11 février et lu à la Chambre des lords, pour la première fois, le jour suivant. Les travaux se déroulent dans un calme relatif et le projet de loi franchit les étapes de la première, de la deuxième et de la troisième lecture à la Chambre des lords au cours du mois de février. Les trois lectures à la Chambre des communes sont aussi expédiées en deux semaines, presque sans débat. L’Acte de l’Amérique du Nord britannique obtient la sanction royale en ce jour.

C’est à la conférence de Londres que l’on verra naître L’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

Cette conférence se déroulera de décembre 1866 à mars 1867. Pendant cette période, les différents acteurs élaboreront la constitution qui régit encore les lois de notre pays.

29 mars 1867 Naissance – Cy Young, joueur de baseball américain

Cy Young, de son véritable nom Denton True Young, était un lanceur vedette de baseball qui a évolué de 1890 à 1911.

Le trophée remis aux meilleurs lanceurs du baseball majeur porte son nom. De 1956 (l’année suivant la mort de Young) jusqu’en 1966, il fut remis au meilleur lanceur du baseball. Depuis 1967, deux Trophées Cy Young sont décernés, un pour chaque ligue (Nationale et Américaine).

29 mars 1891 Décès – Georges Seurat, peintre français

Georges Seurat est un peintre français, pionnier du mouvement pointillisme ou divisionnisme.

Seurat n’a jamais été un homme sociable et il avait coupé pratiquement tous les liens avec ses amis au cours de la dernière année de sa vie. En été, le peintre résidait à Gravelines où il faisait une série de paysages et mit en projet Le Cirque qu’il montra non achevé au 8e Salon des Indépendants. Le Dimanche de la paume, il mourut subitement pendant l’exposition à l’âge de 31 ans d’une angine.

Dans sa courte vie, Seurat a produit sept grands tableaux, 60 plus petits, des dessins, 500 schémas et de nombreuses esquisses, ce qui est très peu, en raison de sa mort précoce et de l’énorme labeur qu’entraînait son procédé.

29 mars 1903 Décès de Gustavus Swift, magnat de la viande et l’inventeur du wagon réfrigéré.

Grâce à son invention, il n’était plus nécessaire de transporter les troupeaux d’animaux de l’ouest vers des industries d’abattage situées à l’est. Ce système permettait aux états de l’est d’avoir de la viande fraîche à un coût moindre.

29 mars 1943 Naissance – Vangelis, Instrumentiste et compositeur : Missing – Blade Runner – 1492: Conquest of Paradise. Oscar de la meilleure trame sonore en 1982 (Chariots Of Fire).

29 mars 1944 Naissance – Terry Jacks, chanteur (Seasons in the Sun)

Il a été chanteur, auteur-compositeur et producteur de disques.

Né à Winnipeg et élevé à Vancouver, il chanta et joua de la guitare au milieu des années 60 avec les Chessmen dans les boîtes de la région ainsi qu’à l’émission de télévision de la CBC Music Hop, où il rencontra sa future épouse, Susan Pesklevits (Saskatoon, 19 août 1948).

Ensemble, ils formèrent la Poppy Family en 1968 qui eut une existence brève mais avec des succès internationaux comme Which Way You Goin’ Billy? (dont il se vendit deux millions d’exemplaires en 1969-70) et That’s Where I Went Wrong.

Séparé de Susan Pesklevits, il continua une carrière solo avec succès. Seasons in the Sun (1973), adaptation anglaise qu’il fit de la chanson de Jacques Brel, Le Moribond, se vendit à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde; il valut à Jacks les prix Juno du chanteur de l’année, du 45-tours contemporain et du 45-tours pop de l’année en 1973.

29 mars 1949 Fondation de Paris-Match

L’homme d’affaires français Jean Prouvost lance une nouvelle formule du journal sportif Match qu’il a racheté en 1938.

Le nouveau magazine d’actualité s’appelle désormais Paris-Match. Son contenu est largement inspiré de la revue américaine Life. Le premier ministre britannique Winston Churchill est en couverture du premier numéro.

29 mars 1974 Découverte du tombeau du premier empereur chinois Qin Shi Huangdi

En ce jour, des paysans creusent un puits non loin du mont Li, dans la province du Shanxi, en Chine du nord. Cette colline célèbre est consacrée à la mémoire d’un antique empereur dont le souvenir se noie dans la légende.

Tout à coup, les paysans découvrent une cavité et, à l’intérieur… les débris d’un guerrier en terre cuite! Il appartient à l’armée qui garde pour l’éternité la dépouille dudit empereur. C’est la plus fabuleuse découverte archéologique depuis la tombe de Touthankamon. Tout un pan de l’histoire et de la culture chinoises s’illumine depuis cette date sous les yeux ébahis des historiens.

De son vrai nom Zhen Ying, le premier empereur chinois est resté dans l’histoire sous le nom de Qin Shi Huangdi, qui signifie « Premier empereur Ts’in » en mandarin, la langue dominante de la Chine du nord (dans l’ancienne graphie chinoise, le nom s’écrit Ts’in Che Houang-ti). Il a vécu de 247 à 210 avant J.-C.

C’est lui qui a donné à la Chine son nom : en mandarin, Qin se prononce Chin.

29 mars 1993 Catherine Callbeck remporte les élections à l’Île-du-Prince-Édouard. Elle est la première femme à être élue première ministre d’une province canadienne.

29 mars 1993 Décès – John Walson, Il a été le « père » de la télévision par câble.

En 1947, alors qu’il gérait un magasin d’appareils électroménagers dans une petite ville de Pennsylvanie, il avait remarqué des interférences sur ses postes de télévision à cause de la proximité d’une chaîne de montagnes.

Il a alors décidé d’installer une antenne sur son plus haut sommet, reliée par câble à son magasin. L’inventeur avait ensuite amélioré son système en y ajoutant un amplificateur et proposait le branchement aux clients de sa ville pour 100 $ de frais d’installation et 2 $ d’abonnement par mois.

