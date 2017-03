Odette Roy Fombrun et Makenzy Orcel, deux invités d’honneur pour Livres en folie 2017

Source Frantz Duval | Le Nouvelliste

Odette Roy Fombrun et Makenzy Orcel seront les deux invités d’honneur de la 23e édition de Livres en folie prévue le 15 juin prochain, ont annoncé les organisateurs. C’est la première fois que la foire de la fête-Dieu a deux invités d’honneur. La première fois qu’un invité d’honneur est aussi jeune, 34 ans pour Orcel. La première fois qu’un invité d’honneur a un si grand âge, 100 ans, le 13 juin prochain, pour Mme Fombrun. Questionnés sur le choix de deux invités, les organisateurs ont tenu à préciser que la foire se renouvelle.

« Chaque année nous apportons des touches nouvelles, le choix de deux invites d’honneur va dans ce sens. Sans le vouloir, nous avons une femme et un homme, un jeune et une senior, et sommes à cheval sur un siècle », a indiqué Max Chauvet, directeur du Nouvelliste. « Nous avons le bonheur d’avoir, avec Makenzy Orcel, un jeune écrivain primé qui explore de nouvelles frontières littéraires. Avec Odette Roy Fombrun, nous avons une centenaire qui a passé ………..lire la suite sur lenouvelliste.com