Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

«La situation est catastrophique et inqualifiable»:

Lundi, Pierre Simon Georges, le nouveau Ministre de l’Environnement a visité plusieurs quartiers de la capitale et notamment les ravines Cerisier, Loé- Menard, Marchand, Fond-Brache et Tesso au Morne l’Hôpital, et déclaré après avoir constaté l’état des lieux « La situation est catastrophique et inqualifiable » parlant d’une intervention d’urgence, qui impliquera des mesures de sensibilisation et d’évacuation, volontaire ou forcée, de certains résidants qui vivent dans des sites dangereux ou insalubre et la mise en route de curage et de construction de barrage dans des ravines, dès que les ressources financières seront débloquées.

Nouveau DG à l’agriculure :

L’ingénieur Agronome Carmel André Beliard, Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural (MARNDR), a procédé à l’installation du Dr. Branly Eugène (Doctorat en étude de sol) comme Directeur Général http://www.haitilibre.com/article-20476-haiti-flash-jovenel-moise-procede-a-23-nominations-dont-11-conseillers.html Il remplace à ce poste le DG sortant Arnoux Severin.

Défense : Hervé Denis rencontre son homologue chilien :

Dimanche, dans le cadre de la visite officielle de la Président du Chili http://www.haitilibre.com/article-20490-haiti-chili-la-presidente-bachelet-aborde-la-question-des-haitiens-illegaux-dans-son-pays.html le nouveau Ministre de la Défense, Hervé Denis, et son homologue chilien, José Antonio Gómez Urrutia, ont eu un tête-à-tête. Outre les questions liées à la Minustah http://www.icihaiti.com/article-20487-icihaiti-chili-il-est-temps-de-recentrer-notre-strategie-dixit-bachelet.html , ils ont discuté de coopération et de renforcement des capacités des deux Républiques face aux nouvelles menaces. La visite en Haiti de la présidente du Chili, Michelle Bachelet, ce 27 mars, a servi de cadre à cette rencontre.

Coopération Haïti-Brésil :

Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe, a reçu la visite de l’Ambassadeur du Brésil accrédité en Haïti, Fernando Vidal. Les deux hommes ont abordé les questions de coopération bilatérale, la politique migratoire et la question de l’environnement et des ressources hydriques.

Inauguration de l’École nationale République du Chili :

Lundi, la Présidente du Chili Michelle Bachelet, en visite officielle en Haït, a procédé à l’inauguration de l’École nationale République du Chili, détruite lors du séisme de janvier 2010. Le bâtiment de l’école a été reconstruit sur 3 niveaux aux coûts de 2 millions de dollars américains offerts en partie, par l’Agence de coopération chilienne. Saluant la solidarité chilienne, le Premier Ministre Lafontant espère……………lire la suite sur haitilibre.com