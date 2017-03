Haïti-Chili-Coopération: Un accord signé et une école inaugurée pour la journée du lundi 27 mars

Source Alix Laroche / alix.l@hpnhaiti.com / Photo: Sadrac Théodore | hpnhaiti.com

Dans le but de faciliter l’intégration de quelque 60 mille migrants haïtiens au Chili, les ministres des Affaires étrangère haïtien et chilien ont paraphé, le lundi 27 mars, un protocole d’accord portant sur l’équivalence et la reconnaissance d’études des cycles de l’enseignement de base ou fondamental et de l’enseignement moyen ou secondaire. Cette cérémonie a été suivie de l’inauguration de l’école nationale République du Chili.