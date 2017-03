Les titres de l’actualité du mardi 28 mars 2017 sur Radio Vision 2000

Haiti ne votera pas en faveur d’éventuelles sanctions contre le Venezuela lors de la rencontre prévue, ce Mardi, à l’OEA, a assuré le porte-parole et conseiller du président Jovenel Moise, Lucien Jura. Notre pays s’oppose ainsi au Sénateur républicain de la Floride, Marco Rubio qui l’a exhorté à voter pour des sanctions contre la république bolivarienne.

La ministre Vénézuélienne des affaires étrangères Delcy Rodriguez qui a été reçue, ce mardi, au siège de l’organisation hémisphérique à Washington a dénoncé « les graves actions d’ingérence au sein de l’OEA » et a demandé la suspension de cette rencontre.

Cette rencontre devrait se tenir à la demande de 18 états membres de l’OEA. Son secrétaire général, Luiz Almagro réclame des élections au Venezuela dans les plus brefs délais et la libération des prisonniers politiques.

L’Exécutif a effectué, ce Mardi, de nouvelles nominations au sein de l’administration publique……

L’ex-président de la chambre des Députés, Stevenson Jacques Timoléon est le nouveau directeur général du ministère de la planification et de la coopération externe; Irving Méhu est nommé à la tête de l’AAN, Hervé Pierre Louis à l’EDH et Jean Claudy Pierre au ministère de la Justice et de la sécurité publique.

Plusieurs autres personnalités nommées, le week-end écoulé, ont été investies, ce mardi, dans leur fonction. C’est le cas de Chesnel Pierre et Charles Ernest Chatelier, respectivement nouveaux DG de l’ONA et du FAES.

La Police de Miami et des agents de Homeland Security ont procédé, ce Mardi, à la saisie de 47 Kilos de cocaïne à bord d’un bateau accosté au « Miami Shipping Terminal », selon le Miami Herald. 3 individus d’origine haïtienne ont été également appréhendés.

Le Président Jovenel Moise, accompagné des ministres de la Santé et de l’Intérieur a visité, ce mardi, plusieurs centres hospitaliers au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince dont celui de Fontamara et du centre de santé communautaire de Bon-Repos. Il entendait s’enquérir notamment de leur condition de fonctionnement.