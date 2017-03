Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vous voulez demander à votre conjoint ou partenaire d’aller vous décrocher la lune ? Alors, vous risquez d’être fort déçu. En revanche, si vous vous montrez un brin plus réaliste dans vos besoins affectifs, vos relations conjugales vous procureront d’importantes satisfactions grâce au présent climat astral à primauté vénusienne. Vos voeux d’heureuse vie de couple seront exaucés. Célibataire, avec cet aspect de Vénus, votre vie amoureuse devrait se placer sous d’excellents auspices. Les nombreux solitaires qui ne rencontraient personne depuis longtemps vont sentir leur coeur battre à nouveau.

Argent

Jupiter en cet aspect améliorera nettement vos revenus. Vous pourriez recevoir une importante somme d’argent d’origine familiale. Ce cadeau inattendu risque de vous placer devant de nouveaux choix. Vous pourriez avoir l’idée d’augmenter certains de vos placements ou de les utiliser pour un achat immobilier. La gestion financière n’étant pas votre fort, réfléchissez avant de vous engager ; et en cas de doute, demandez conseil à un expert.

Santé

La zone de votre thème liée à la santé sera bien influencée par le Soleil, Mercure et Mars. Dans l’ensemble, ce mélange astral de vitalité et de dynamisme devrait vous valoir une bonne résistance, aussi bien physique que mentale. Mais évitez d’agir dans le stress et la précipitation afin de vous prémunir contre de petits risques d’accident.

Travail

Cet aspect de Neptune vous permettra de récolter ce que vous avez semé il y a des mois. La moisson sera dorée, et votre sourire reflétera votre succès.

Citation

C’est la profonde ignorance qui inspire le ton dogmatique (La Bruyère).

Famille/foyer

Evitez les malentendus avec vos proches. Tout laisse croire qu’actuellement les choses ne vont pas très bien de ce côté et que votre famille se divise en deux clans. Ne laissez pas pourrir la situation, surtout si vous en souffrez, et faites en sorte de rapprocher les points de vue. Avec votre doigté habituel, vous y arriverez si vous le voulez vraiment.

Vie sociale

Vous pourriez trouver épanouissement si, en dehors de votre vie familiale et professionnelle, vous vous atteliez à une oeuvre généreuse où vos qualités morales, intellectuelles et affectives auraient la possibilité de s’exprimer, de se développer, et où vous pourriez donner la pleine mesure de vos capacités. Songez-y !

Nombre chance

412

Clin d’oeil

Restez ouvert à tout ce qui pourra enrichir votre personnalité.

TAUREAU

Amour

Vous ressentirez un impérieux besoin d’une plus grande stabilité conjugale, et vous y verrez enfin plus clair sur vos véritables aspirations. La planète Mercure bien aspectée vous donnera la faculté de repartir sur de nouvelles bases. Mais il faudra dominer une certaine tendance à la jalousie et ne pas vous montrer trop ostensiblement possessif. Si vous êtes solitaire, la frustration de ces derniers temps va rapidement prendre fin ; vous serez plus entouré, et vos chances de rencontre remonteront en flèche.

Argent

Le développement de votre situation matérielle accusera un hiatus qui, heureusement, sera sans conséquences désastreuses. Vous subirez un léger recul dans vos affaires et quelques contraintes financières. Mais vous serez parfaitement en mesure de renverser la situation en votre faveur si vous travaillez d’arrache-pied au lieu de passer votre temps à vous plaindre, et si vous acceptez de faire les sacrifices nécessaires.

Santé

Que peut-il bien se passer quand Mars, la planète la plus tonique du Zodiaque, influence votre secteur santé ? Le mot « fatigue » est tout simplement rayé de votre vocabulaire, et ce d’autant plus que Jupiter garde la haute main sur ce même secteur. L’ambiance ? Premier levé, dernier couché, vous déborderez d’énergie ; et dans votre travail comme dans vos loisirs, on aura bien du mal à vous suivre !

Travail

Au travail, vous devrez, quoi qu’il vous coûte, vous plier aux ordres d’un supérieur hiérarchique. Ne lui donnez surtout pas l’impression que vous vous moquez de tout : il pourrait très bien vous prendre au mot, et alors les choses tourneraient mal pour vous. La vie est ainsi faite : elle comporte des contraintes qu’on doit malheureusement accepter si l’on ne veut pas se faire écraser par elles : « Parfois il est sage de boire pour n’être pas noyé » (proverbe italien).

Citation

La timidité n’a jamais mené au premier rang (Syrus).

Famille/foyer

Si vos parents sont âgés, sachez qu’ils ont pu acquérir une certaine philosophie de vie dont vous pourriez profiter. En outre, l’affection qu’ils vous portent vous sera nécessaire et bénéfique pour bien mener le difficile combat de la vie que vous engagez.

Vie sociale

Jugement et logique seront stimulés. Votre esprit critique agira en votre faveur. Pourtant, soyez attentif à vos fréquentations et ne vous laissez pas compromettre avec des gens qui pourraient ternir votre réputation.

Nombre chance

603

Clin d’oeil

En toutes choses, à vous de trouver le juste milieu, entre les remises en questions utiles et les provocations gratuites.

GEMEAUX

Amour

Si vous êtes seul, pas la peine de songer à l’aventure, ça ne vous apporterait rien. Ce que vous cherchez, c’est un amour sincère et durable : vous aurez toutes les chances de le rencontrer cette fois-ci. Si vous êtes marié ou déjà lié, attention : Neptune en aspect dysharmonique pourra semer la zizanie dans votre couple. Votre conjoint ou partenaire ne sera plus d’accord pour accepter ce qui, à ses yeux, ne va pas dans votre vie conjugale, et vous risquez de réagir avec agacement à ses revendications.

Argent

Subissant l’influence du turbulent Mars, vous aurez tendance à prendre de gros risques financiers. Mais la chance ne sera pas avec vous. Si vous voulez brasser de grosses sommes d’argent sans danger, jouez plutôt au Monopoly !

Santé

Faire du sport ? Excellente idée. Mais Uranus, qui influence votre secteur santé, vous recommande d’y aller progressivement, et plus encore si vous reprenez une activité physique après une longue interruption. Inutile de risquer un claquage musculaire.

Travail

Votre vie professionnelle profitera d’un bon mouvement planétaire. Vos ambitions se concrétiseront, même si, pour obtenir ce que vous désirez, vous devez fournir un gros effort. Vous vous en sentirez capable, et saurez très bien ce que vous voulez.

Citation

Le monde appartient à qui sait le prendre (proverbe italien).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Jupiter, certains natifs auront à déplorer un deuil dans la famille, d’autres au contraire célébreront la naissance d’un enfant. Ainsi va la vie !

Vie sociale

Laissez s’épanouir le côté boute-en-train de votre nature. N’ayez pas peur de faire rire les gens, car cela les aidera à se détendre et vous aidera en même temps à voir la vie en rose.

Nombre chance

504

Clin d’oeil

Regardez honnêtement ce qui va et ce qui ne va pas dans votre vie, et réajustez le tir.

CANCER

Amour

Si vous n’arrivez pas à surmonter vos sautes d’humeur, vous pouvez vous attendre à récolter ce que vous aurez semé. Les ruptures, les divorces seront en effet nombreux aujourd’hui parmi les natifs du signe. Ne laissez pas non plus vos sentiments prendre le pas sur la raison. Essayez de rester lucide en toute circonstance ; cela vous permettra d’avoir un meilleur jugement, et vous aurez moins d’occasions d’être déçu.

Argent

Sur le plan financier, vos idées vaudront souvent de l’or. Dépêchez-vous de les traduire en pratique, et vous pourrez améliorer sensiblement votre pouvoir d’achat. Par contre, ne prenez pas de risques excessifs.

Santé

Les bons influx de Mars vous donneront de l’énergie à revendre. Mais vous serez tenté de la gaspiller et de vivre sur les nerfs. Prenez le temps de vous détendre, évitez les excitants, ne vous couchez pas trop tard ! Par ailleurs, les troubles du métabolisme seront en sensible diminution.

Travail

Sous l’impulsion de Mars, vous travaillerez comme un forcené. Cet astre vous permettra d’avoir le courage de votre audace. Il soutiendra et stimulera votre goût de la création et vous incitera à affirmer sans complexe votre originalité.

Citation

Comme le vin dont on a envie et dont on craint le mal de tête (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vu cette ambiance astrale, vos relations avec vos proches devraient se dérouler dans le calme. Il faudra toutefois veiller à ne pas faire peser sur votre entourage familial les accès de doute ou de mauvaise humeur que pourra vous souffler Saturne.

Vie sociale

Ecoeuré par le comportement des autres que vous jugez déplorable, vous serez tenté à vous replier sur vous-même et retirer les ponts. Méfiez-vous de cet isolement volontaire car il ne pourra que renforcer votre opinion exagérée de votre propre valeur. Sachez que s’il y a des gens peu recommandables, il y a aussi bien d’autres qui sont parfaitement honorables.

Nombre chance

340

Clin d’oeil

Dites beaucoup de choses en peu de mots, non le contraire.

LION

Amour

La culmination d’Uranus devrait profiter à votre vie de couple. Même si votre job vous accapare, vous ferez en sorte d’être suffisamment présent pour partager le quotidien, et épauler votre conjoint ou partenaire s’il rencontre des difficultés dans son travail ou avec les enfants. L’ambiance des célibataires va se réchauffer. Nouvel amour ou retour d’un ex qui vous relance, la surprise sera totale et risque même de vous perturber. Mais vous qui aimez vivre intensément, serez enchanté par cette animation !

Argent

Ayez le bon réflexe de jeter au panier, sans regarder, toute loterie commerciale que vous trouverez dans votre boîte aux lettres. Ce geste vous épargnera bien des déceptions parfois très douloureuses. Car ces loteries constituent actuellement l’un des pièges favoris des arnaqueurs.

Santé

Dans l’ensemble, vous jouirez d’un bon équilibre. Tous les systèmes de votre organisme fonctionneront à souhait. Une petite réserve cependant : l’influence de Jupiter mal aspecté pourrait vous valoir un souci digestif si vous n’êtes pas raisonnable sur le plan alimentaire ; et pour les plus allergiques d’entre vous, de petits problèmes d’écoulements nasaux.

Travail

Avec le soutien efficace venu de Pluton, ce sera le moment de mettre vos derniers projets sur rails, après quoi vous leur accorderez vos soins les plus empressés. Journée de travail fructueux.

Citation

La frontière est incertaine où finit la vertu et où commence le vice (C.C. Colton).

Famille/foyer

Vos rapports avec votre entourage familial seront placés sous le signe de la détente et du bien-être. Finies les discussions qui tournaient souvent au vinaigre ! Vous apprécierez à nouveau la vie de famille. Les enfants seront pour vous une source de joies intenses et de fierté bien placée.

Vie sociale

Vous supporterez très mal la critique ou les reproches, même lorsqu’ils viennent de vos amis les plus intimes. Vous prendrez la moindre remarque comme une offense. Allons donc, ne soyez pas si paranoïaque !

Nombre chance

785

Clin d’oeil

Ne perdez pas votre temps précieux dans des discussions oiseuses.

VIERGE

Amour

Le climat amoureux va très nettement s’améliorer pour ceux d’entre vous qui sont mariés. En effet, le départ de Saturne de votre Ciel va vous permettre de retrouver un bien meilleur contact avec votre conjoint. Même si, dans un premier temps, votre vie conjugale vous semble encore morose ou décevante, surtout, patientez. Célibataire, vous n’aurez guère envie de vous fixer. Il est vrai que vous serez plus sollicité que jamais. Vous serez même un vrai bourreau des coeurs, et vous profiterez pleinement de ce pouvoir et de votre liberté !

Argent

Hâtez-vous de régler factures, contraventions éventuelles, impôts et dettes. Vous éviterez ainsi d’attirer des complications et des poursuites qui vous mettraient de très mauvaise humeur et vous coûteraient inutilement cher. Les astres ne vous feront pas de cadeau aujourd’hui !

Santé

Grâce aux influences uraniennes, votre résistance nerveuse sera excellente, et la santé ne devrait pas poser de problème, à la condition de vous méfier des risques d’accident. Prenez garde à tout ce qui se rapporte au feu et à l’eau.

Travail

Tout baignera dans l’huile pour vous sur le plan professionnel grâce à l’appui inconditionnel de Jupiter. Vous aurez l’occasion plus d’une fois de démontrer que vous restez toujours parmi les meilleurs et que vous valez votre pesant d’or.

Citation

Il n’est, pour la beauté, de fard pareil au bonheur (comtesse de Blessington).

Famille/foyer

Votre vie familiale sera par moments un peu trop envahissante ! Vos proches, parents et enfants surtout, auront besoin de vous, de votre présence, de votre attention, de vos conseils. Et vous ne demanderez qu’à répondre à leurs attentes ! L’ennui, c’est que vous risquez de manquer de temps pour vous consacrer comme vous le souhaiteriez à votre vie personnelle.

Vie sociale

Avec cet aspect de Mars, bonjour l’agressivité ! Vous aurez tendance à vouloir tout casser et à chercher la bagarre avec tout le monde. Essayez d’utiliser ce potentiel d’énergie à des fins plus positives. Puisque votre esprit de compétition sera exacerbé, employez-le à déloger vos concurrents, dans votre métier. Mais ne vous trompez pas de cible en attaquant vos propres collègues !

Nombre chance

649

Clin d’oeil

Et si vous vous persuadiez pour une fois que l’argent ne fait pas le bonheur ?

BALANCE

Amour

Amoureux talentueux ou compagne comblée, vous aurez aujourd’hui la bénédiction de la bienveillante planète Vénus parfaitement positionnée dans votre ciel. L’épanouissement affectif vous est promis et garanti. Vous trouverez des charmes extrêmes à votre vie de couple. Célibataire, les astres vous promettent une rencontre très importante. Celui ou celle que vous allez croiser vous attirera irrésistiblement, éveillant en vous tant un désir d’une intensité rare que des sentiments très profonds.

Argent

Vous voudrez vivre le présent dans les meilleures conditions, et vous serez donc bien décidé à améliorer votre confort et celui de vos proches. D’autant plus que, sous l’impulsion de Jupiter, vous aurez envie d’améliorer votre standing. Toutefois, il serait imprudent d’engager de gros frais sans être absolument certain de pouvoir vous acquitter des traites et du remboursement des emprunts sur plusieurs années.

Santé

Jupiter vous rappellera que vous devez utiliser votre énergie débordante de façon positive, sous peine de la voir se retourner contre vous. Pourquoi ne pas en profiter pour faire du sport très régulièrement ? L’exercice physique n’est pas un luxe, mais une nécessité, surtout dans notre société actuelle où l’on jouit d’un très grand confort. « Il faut entretenir la vigueur du corps pour conserver celle de l’esprit » (Vauvenargues).

Travail

Dans votre travail, vous aurez envie d’obtenir des résultats immédiats, quitte à marcher sur des cadavres ou à compromettre votre équilibre physique. Sachez que « la Fortune vend à qui se hâte une infinité de choses qu’elle donne à qui sait attendre » (Francis Bacon).

Citation

La beauté n’est que la promesse du bonheur (Stendhal).

Famille/foyer

Vous devriez avoir droit aujourd’hui à un climat de confiance et de complicité sans faille en famille. Vos proches, tant vos parents que vos enfants ou frères et soeurs, seront tous en bonne forme, et établiront avec vous des relations pleines de tendresse et de confiance.

Vie sociale

Vous qui aimez faire de nouvelles connaissances, allez être servi. Mercure est prêt à faire les présentations. Plus que jamais, vos amis viendront vers vous, ravis de profiter de votre joie de vivre, si communicative.

Nombre chance

302

Clin d’oeil

Ne cherchez pas à diriger la vie des autres, même pour leur bien.

SCORPION

Amour

Votre vie de couple sera enfin au beau fixe. Les nombreux natifs qui ont traversé une zone de turbulences conjugales vont pouvoir retrouver un meilleur contact avec leur conjoint ou partenaire. Tout conflit et toute divergence seront vite oubliés. Célibataire, vous aurez l’impression que cela ne va pas assez vite pour vous ; vous ferez donc montre d’impétuosité et d’impatience avec vos partenaires amoureux. Mais vous risquez alors de les effrayer par vos allures un peu trop cavalières ou précipitées. Tâchez de modérer un peu vos ardeurs.

Argent

Le Soleil sera en splendide configuration. Voilà qui devrait vous permettre d’améliorer vos revenus ou de mieux gérer votre budget. Il vous faudra simplement faire attention à l’impact de Mars, qui pourrait vous donner tout à coup envie de dépenser des fortunes en vêtements, produits de beauté ou objets de collection. Restez raisonnable, tout de même !

Santé

Mars jouera sur vos nerfs ? C’est fort possible. Mais il ne tiendra qu’à vous d’apprendre à vous dominer. Comment ? En respirant profondément et en pratiquant des activités reposantes, comme le yoga ou la méditation, qui vous aideront à gérer plus sereinement les situations de stress. Ne laissez pas les soucis professionnels vous envahir exagérément. Passé la porte du bureau ou de l’usine, programmez-vous sur le mode « détente ».

Travail

Superbe journée côté travail ! Vous parviendrez à bien canaliser votre énergie, et vous n’en serez que plus efficace. Et puis, vous verrez beaucoup plus loin que le bout de votre nez. Vous serez en mesure de mettre sur pied des projets d’envergure, susceptibles de modifier complètement votre avenir. Poursuivez dans ce sens !

Citation

La science est comme le joug au cou du boeuf, elle est faite pour dompter les passions (proverbe arabe).

Famille/foyer

Ne soyez pas rancunier envers certains membres de la famille qui auraient pu vous froisser récemment. Passez l’éponge, et vous vous sentirez bien au milieu des vôtres. La vie est décidément trop courte pour qu’on en gaspille une seule petite fraction à nourrir rancune.

Vie sociale

Si vous avez des adversaires coriaces à affronter, tenez-vous sur vos gardes ce jour. L’épreuve sera très rude, car les astres ne vous feront pas de cadeau. Mais si vous en sortez indemne, vous jouirez de la tranquillité pendant longtemps.

Nombre chance

684

Clin d’oeil

Ne laissez pas l’argent vous filer entre les doigts.

SAGITTAIRE

Amour

En amour, vous ne serez guère porté à l’indulgence, et vos remarques acides à l’égard de votre conjoint ou partenaire ne favoriseront évidemment pas l’entente conjugale. Attention ! Si vous poussez l’autre dans ses derniers retranchements, il pourrait bien vous réserver quelques mauvaises surprises. Célibataires, vous ferez des ravages, surtout dans votre milieu professionnel. D’ailleurs, vous vous concocterez une occasion où travail et plaisir amoureux feront bon ménage.

Argent

La journée sera favorable aux affaires financières. Vous réussirez des affaires, signerez des contrats fructueux. Mais vous ne ferez pas tout cela sans peine parce que vous allez rencontrer des oppositions.

Santé

Les planètes vous perfuseront d’une vitalité qui vous rendra plein d’allant. Fidèle à votre légende, vous mènerez de front plusieurs activités avec une facilité déconcertante. Les planètes vous insuffleront aussi une humeur très sensuelle. Et, vous le savez bien, l’amour constitue la meilleure des vitamines !

Travail

Evitez en ce moment de vous lancer dans des entreprises trop audacieuses, ou de vous attaquer à des domaines que vous ne connaissez pas. Vos risqueriez de récolter des échecs qui vous bloqueraient dans votre élan.

Citation

Celui qui va avec les loups apprend à hurler (proverbe espagnol).

Famille/foyer

Sérénité et joie de vivre en famille : voilà ce qui vous attend en principe. Mais attention, même si vous êtes protégé par Vénus, le climat astral global de la journée, assez perturbé, pourra toucher certains de vos proches, qui vont alors avoir besoin de votre aide affective, matérielle ou financière. N’hésitez pas à faire tout ce que vous pouvez, car rien ne pourrait vous faire plus plaisir que d’aider efficacement vos êtres chers.

Vie sociale

Cet aspect de Mercure renforcera vos liens affectifs, vos échanges avec les autres. Vous serez vous-même très généreux, tolérant, bienveillant, tout spécialement à l’écoute de vos semblables, capable de relativiser les situations, de vous faire l’avocat du diable, pour pardonner ou inciter les autres à porter des jugements plus souples, plus humains… pour tout dire !

Nombre chance

131

Clin d’oeil

Ne confiez pas votre vie privée à n’importe quelle commère déguisée en oreille discrète.

CAPRICORNE

Amour

Si vous êtes marié, vous compterez sur votre conjoint ou partenaire pour se montrer indulgent et fermer les yeux sur vos escapades. Ne vous faites tout de même pas trop d’illusions ! Si vous le poussez à bout, il risque de réagir avec une violence qui vous surprendra. Soyez prêt à faire amende honorable. Célibataire, romantique, vous le serez jusqu’au bout des ongles. Une rencontre, faite à la faveur de cet aspect de Neptune, vous plongera dans l’émerveillement. Pour votre propre intérêt, pensez toutefois à rester lucide.

Argent

Si les questions matérielles vous ennuient le plus souvent, ce ne sera pas le cas cette fois. Vous consacrerez même beaucoup de temps à gérer votre situation financière et à chercher les meilleurs placements possibles, les investissements les plus rentables à moyen ou long terme. Toute cette énergie ne sera pas vaine, bien au contraire, puisque vous obtiendrez de très bons résultats.

Santé

Ce bel aspect du Soleil laisse espérer une très bonne vitalité. Votre résistance de base sera superbe. Ceux d’entre vous qui ont récemment été malades ou qui souffrent d’une affection de longue durée vont voir leur état s’améliorer. Mais attention au petit risque de nervosité !

Travail

Vous pourrez compter sur un courant jupitérien assez puissant pour trouver les appuis nécessaires à la réalisation de vos projets. Montrez-vous enthousiaste et convaincu, et vous serez convaincant en enthousiasmant les autres.

Citation

Beaucoup de peu font assez (proverbe italien).

Famille/foyer

Vous risquez de connaître des contrariétés à cause de l’attitude ou du comportement de vos enfants. Et ces contrariétés, si elles ne sont pas bien maîtrisées, pourraient vous conduire à un profond sentiment de d’amertume et de découragement. Tâchez de prendre un peu de recul par rapport à ce problème.

Vie sociale

Aujourd’hui, vos rapports amicaux seront en plein essor. Un proche pourra beaucoup vous aider dans vos projets. Cultivez les coeurs à coeurs, ils vous seront très profitables, à un titre ou à un autre !

Nombre chance

992

Clin d’oeil

Soyez plus économe de votre temps que de votre argent.

VERSEAU

Amour

Vous connaîtrez des moments où vous aurez trop tendance à accorder de l’importance uniquement à ce qui ne va pas entre vous et votre partenaire. Chassez impitoyablement ce mauvais état d’esprit et obligez-vous à ne voir que le bon côté des choses. Célibataire, attention à une tendance à se laisser vivre dans les délices de l’amour au détriment des affaires non moins sérieuses ! Parfois aussi vous préférerez vous intéresser à des partenaires dont vous pensez pouvoir tirer un profit matériel. Ne devenez ni encombrant, ni maladroit, et restez désintéressé.

Argent

N’hésitez pas à faire un emprunt pour réaliser l’un de ces petits projets que vous caressez depuis longtemps. De toute évidence, votre prêteur ne vous talonnera pas de sitôt, car Mercure vous aura guidé à choisir quelqu’un dont les affaires sont florissantes.

Santé

Vous serez en assez bonne forme. Ceux d’entre vous qui souffrent d’une maladie chronique profiteront certainement d’un répit, qu’ils pourront mettre à profit pour rencontrer de nouveaux médecins et chercher une thérapie mieux adaptée à leur cas.

Travail

Dialogue de sourds avec votre entourage professionnel ! Méfiez-vous des messages mal transmis ou mal interprétés. Ces erreurs pourraient avoir de fâcheuses répercussions sur votre travail et votre humeur. Bon rendement pour tous les travailleurs du signe.

Citation

Le sage rend bienfait pour bienfait, mais aussi bienfait pour méfait (proverbe chinois).

Famille/foyer

Avec cet aspect de Vénus, on pourrait s’attendre à ce que vos relations familiales soient idylliques. Ce serait sans compter l’influence néfaste de Saturne et de la Lune, qui se sont jurés de semer la discorde chez vous. Mais tout dépendra de votre comportement chez vous.

Vie sociale

Non, vous ne serez pas en train de dérailler. Mais, sous l’impulsion de Mercure, vous trouverez le monde actuel intolérable. Vous pencherez de plus en plus vers la contestation ; vous vous complairez dans la marginalité ; vous ne trouverez dans les valeurs établies que mesquinerie, petitesse et hypocrisie. Rassurez-vous ! Ce ne sera qu’un mauvais moment à passer ; vous retrouverez bientôt votre bon vieux sens de compromis.

Nombre chance

574

Clin d’oeil

Si vous cherchiez en vain des solutions à des problèmes compliqués, ne cherchez plus. Laissez votre subconscient s’en charger, vous n’aurez qu’à dormir à poings fermés.

POISSONS

Amour

Pluton sera en magnifique aspect. Autant dire que ce sera le beau fixe entre vous et votre conjoint ou partenaire. Plus proches que jamais l’un de l’autre, vous regarderez l’avenir en évoquant un grand projet : acheter une maison, ou avoir un enfant, selon vos désirs et votre situation ! Célibataire, l’amour que vous trouverez en ce moment sera fort en sensations. Vous aurez tous les atouts pour entraîner qui vous voulez dans une histoire pleine de sensualité.

Argent

Grâce à votre enthousiasme et à votre optimisme, bien soutenus par l’ambiance astrale à domination martienne, vous réussirez à mener à bien des projets que beaucoup de gens autour de vous croyaient irréalisables. Méfiez-vous des envieux, qui pourraient vous nuire en exploitant votre sensibilité à la flatterie.

Santé

L’ambiance astrale de la journée vous donnera l’occasion d’occuper le devant de la scène, et vous ne manquerez pas de la saisir au vol. N’en faites tout de même pas trop, au risque de vous desservir. Par contre, vous saurez aussi mettre votre efficacité et votre détermination au service de votre entourage, ce qui s’avérera très positif.

Travail

Vous accorderez la priorité absolue à votre travail. Vous vous donnerez beaucoup de mal pour atteindre vos objectifs. En même temps, vous réussirez à utiliser au mieux vos talents de diplomate et votre sens des relations humaines. Résultat : belle réussite professionnelle.

Citation

Ne t’interroge pas sur ce qui sera, tu as déjà assez affaire avec ce qui est (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vous aurez intérêt à ménager la susceptibilité de votre entourage familial. Si vous en faites voir de toutes les couleurs à vos proches, ils se ligueront contre vous et vous mèneront la vie dure.

Vie sociale

Certaines personnes dans votre cercle amical seront vertes de jalousie à cause de votre réussite matérielle ou professionnelle, et chercheront à vous nuire d’une manière ou d’une autre. Soyez donc sur vos gardes. Evitez de vous laisser aller à l’orgueil et à la provocation ; restez extrêmement discret.

Nombre chance

291

Clin d’oeil

Mettez une sourdine à vos réactions parfois brutales et tapageuses.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net