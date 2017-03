Ephéméride du Jour….., 28 Mars 1936 / Décès d’Alcius Charmant, Parlementaire Ecrivain haïtien

28 Mars 1936 Décès d’Alcius Charmant, Parlementaire Ecrivain haïtien

CARRIÈRE

Député. Il passa à l’histoire comme celui qui dénonça et combattit la corruption sous le président Florville Hyppolite. Ce dernier « intervint personnellement auprès l’entrepreneur haïtien Joseph Geffrard, en lui disant ‘Je ne veux pas fusiller le député Alcius, je préfère lui donner quarante mille dollars pour qu’il laisse mes ministres en paix.

OEUVRES

Notre appréciation sur le traité d’arbitrage. P

Haïti vivra-t-elle? Étude sur le préjugé des races; race noire, race jaune, race blanche et sur la doctrine de Monroe.

Le spectre de chicoye.

Aujourd’hui, 28 Mars 2017

86ème jour de l’année, 12ème semaine de l’année

279jours avant la fin de l’année

UN FAIT A RETENIR

28 mars 1910 Premier vol d’un hydravion

L’inventeur de l’hydravion, l’ingénieur français Henri Favre, réussit pour la première fois à faire voler son appareil sur l’étang de Berre dans les Bouches-du-Rhône. Baptisé « Canard », l’hydravion réalise quatre vols successifs.

HAITI

28 Mars

1860 Signature du concordat entre l’Etat haïtien et le Saint Siège

Négocié par le gouvernement Geffrard, ce Concordat comprend 18 articles et stipule, entre autre, une protection spéciale pour l’Eglise Catholique comme étant la religion de la majorité des Haïtiens. Il fut ratifié par le Sénat haïtien le 1er Août suivant.

La Pensée du Jour

«On a deux vies. La deuxième commence le jour où on réalise qu’on en a juste une.»

Confucius

PRENOM DU JOUR

Saint Gontran, Karn

Roi de Bourgogne, né vers 545, mort en 592. Très charitable, il voulut qu’on prît soin des plus malheureux. Les Gontran sont efficaces et curieux. Leur couleur : le bleu. Leur chiffre : le 8.

Aujourd’hui

Mardi 28 Mars 2017 Nouvelle Lune

Lundi 03 Avril 2017 Premier Quartier

L’Ere des Béliers, comprise entre le 21 mars et le 19 avril

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Riva Précil «batala»

Pour découvrir la musique de Riva Précil «batala»

https://www.youtube.com/watch?v=Owuq6a0aUXA

https://www.youtube.com/watch?v=Owuq6a0aUXA

Riva Précil, une jeune et talentueuse chanteuse Américaine d’origine haïtienne. Bien qu’influencée par le R&B et le Jazz, la musique de Riva garde ses racines haïtiennes. Elle reprend des rythmes typiques haïtiens les modernisent sans pour autant altérer l’essence de la musique.

Dans un même spectacle on passe du Racine au Compas en passant par le Jazz et le R&B. Elle a un album «Perle de Culture». Un album produit et réalisé à New York, mais 100% haïtien.

IFH – Aujourd’hui-7HPM- Entrée libre

CINÉ MARDI

Projection du documentaire : IRRÉPROCHABLE

De Sébastien Marnier

Dans le cadre du Festival du Film Francophone

IFH – Mercredi 29 Mars- 7HPM- Entrée libre

SPECTACLE DE CONTE

YOUN KA KONTE SOU LOT

Dans le cadre du Festival Kont Anba Tonel

IFH – Jeudi 30 Mars- 7HPM- Entrée libre

JEDI MIZIK

TROUPE RURALE DE LASCAHOBAS

Dans le cadre du Festival Kont Anba Tonel

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Appel à contributions

Do, Kre, I,s L’Association Vagues littéraires lance un appel à contributions pour le premier numéro de la revue « Do, Kre, I, S », consacré à la thématique « Vwayaj », qui paraîtra en octobre 2017. Envoyez vos propositions avant le 31 mars 2017 à associationvagueslitteraires@gmail.com.

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

28 mars 845 Les Vickings assiègent Paris

Paris est saccagé par les envahisseurs Vikings, probablement commandés par Ragnar Lodbrok qui demande une forte rançon pour son départ.

De la fin du VIIIème au milieu du Xième, les Vikings transformèrent l’Europe. Le 8 juin 793, le pillage du monastère de Lindisfarne, en Angleterre, marque le départ des récits d’atrocités inimaginables qui se répandirent dans toute l’Europe chrétienne, provoquant la terreur de toutes les populations.

28 mars 1515 Naissance de sainte Thérèse d’Avila, religieuse espagnole

Elle entre à l’âge de 20 ans au monastère de l’Incarnation d’Avila et elle y prend le nom de Thérèse de Jésus. Thérèse passe 27 ans dans cette communauté très nombreuse, de style encore moyenâgeux. Les 20 premières années se passent sans événements très notables.

Puis, pendant les 20 années suivantes, Thérèse va poursuivre son chemin en entraînant les autres. Elle quittera son petit recoin de Dieu, à Avila, pour partir sur les mauvaises routes de Castille et d’Andalousie et donner naissance à 17 monastères. En plus d’instaurer des couvents, elle s’est imposée comme un maître de la spiritualité chrétienne, fait remarquable à cette époque pour une femme.

28 mars 1797 Première machine à laver

Le tout premier brevet pour une machine à laver mécanique est délivré à l’Américain Nathaniel Briggs dans le New Hampshire.

Son fonctionnement, consistant à faire tourner du linge avec de l’eau et un produit nettoyant, reste la base des machines modernes. Mais il s’agit en fait d’une planche à laver. Cette machine à laver avait la particularité de contenir deux surfaces rugueuses entre lesquelles le linge était placé et était frotté lorsqu’on déplaçait le mécanisme intérieur. Grâce à cette invention, la femme pouvait laver son linge avec de l’eau plus chaude car ses mains ne servaient pas pour frotter.

28 mars 1890 Naissance Paul Whiteman, Chef d’orchestre – Surnommé le ‘roi du jazz’

En 1919, il fonde son propre orchestre. En 1920, la notoriété arrivant, Whiteman élargit le personnel de son orchestre et le proclame orchestre de jazz symphonique.

En 1924, il commande à George Gershwin la Rhapsody in blues. L’orchestre de Whiteman est avant tout un orchestre de variétés (c’est là que le chanteur Bing Crosby va se faire connaître) et surtout un orchestre de jazz. En 1930, il est même la vedette d’un film musical qui lui est dédié « King of jazz ». L’arrivée de l’ère du swing va mettre fin à son « règne ». Whiteman va continuer à diriger son orchestre jusqu’au milieu des années 40.

28 mars 1897 Naissance – Victor Mills, inventeur américain qui s’est joint à la compagnie Procter& Gamble en 1926.

Il a travaillé à l’invention des barres de savon Ivory, des mélanges à gâteaux Duncan Hines, à l’amélioration du beurre d’arachides mais sa principale invention fut celle des couches Pampers en 1966.

En 1956, il invente une première couche-culotte jetable, à base de pulpe de bois… qu’il expérimente sur sa famille et les nourrissons de Dallas. Les déboires furent nombreux : fuites, déliquescence des tissus, graves irritations pour les bébés, les couches fabriquées à la main étaient chères…

28 mars 1931 Constantinople devient Istanbul

L’ancienne Byzance, appelée Constantinople depuis 324 en l’honneur de l’empereur Constantin, prend officiellement le nom d’Istanbul. La ville d’Angora, capitale de la Turquie depuis 1923, devient Ankara.

28 mars 1941 Décès – Virginia Woolf, écrivaine

Virginia Woolf est née Adeline Virginia Stephen. Elle épousa le journaliste et écrivain Leonard W. Woolf en mars/avril 1912.

Dans ses romans où l’action et l’intrigue ne jouent presque aucun rôle, elle s’efforce de rendre sensible la vie mouvante de la conscience.

Auteure de :

Mrs. Dalloway en 1925;

The travel to the lighthouse en 1927;

Orlando. A Biography en octobre 1928;

A Room Of One’s Own en octobre 1929;

The Waves en octobre 1931;

The Years en mars 1937 et

Three Guinea en juin 1938.

Elle se suicida par noyade dans la rivière Ouse.

28 mars 1958 Décès de William Christopher Handy, musicien et compositeur de blues américain souvent considéré comme « The Father of The Blues » (Le père du blues).

28 mars 1969 Décès de David Dwight Eisenhower, 34e président des États-Unis

C’est à partir de 1941 que sa carrière militaire brille de tous ses feux et lui vaut le grade de général. Chargé de la coordination entre les états-majors britannique et américain, Eisenhower a la responsabilité totale du débarquement du 6 juin 1944. Son prestige de chef militaire en fait un candidat idéal à la présidence, élu en 1952 et réélu en 1956.

28 mars 1985 Décès de Marc Chagall, Un des derniers géants de la peinture moderne du 20e siècle.

En 1910, à 23 ans, il s’est installé à Paris où il s’est joint au cercle d’Apollinaire et de Picasso. Son activité s’est étendue à l’illustration de livres, aux décors de ballet, à la céramique, au bas-relief, à la tapisserie et au vitrail. Il a écrit également une autobiographie et des poèmes.

28 mars 2001 Décès de Moe Koffman, un des instrumentistes les plus populaires du Canada. Il a commencé sa carrière comme saxophoniste avec des orchestres de danse à Toronto.

28 mars 2012 Rencontre du pape Benoît XVI et de Fidel Castro

Les deux hommes ont eu une conversation autour des changements liturgiques, des difficultés de la vie et sur leurs fonctions respectives. Un entretien d’une « grande cordialité » a eu lieu entre le pape et Fidel Castro

