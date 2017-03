Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Haïti, 9e pays ayant le plus de refus de Visa US :

Haïti est classé au 9e rang des pays ayant un taux de refus le plus élevé pour les Visa américain, avec un taux de refus de 64.5%, le pays ayant le taux de refus le plus élevé est Cuba avec 81.9%

Funérailles de l’Agronome Claude Grand Pierre :

Samedi, les funérailles de l’Agronome Claude Grand Pierre, conseiller spécial à la Direction Générale et haut cadre du Ministère de la Planification et de la Coopération externe, ont eu lieu à l’église Saint Pierre de Pétion-Ville. À cette occasion la Directrice Générale du Ministère de la Planification Mme Magaly Bien Aimé a fait une homélie de circonstance.

Les Grenadiers sont au Nicaragua :

De l’Hôtel Servotel, près de l’aéroport de Port-au-Prince à l’Hôtel Barcelo à Managua (Nicaragua) en passant par 3 aéroports (Port-au-Prince, Panama City et Managua) la délégation des Grenadiers s’est intallée dans la Capitale du Nicaragua en vue du match retour du 28 mars comptant pour les barrages de la Gold Cup 2017, après sa victoire en match aller [3-1] http://www.haitilibre.com/article-20460-haiti-gold-cup-2017-victoire-des-grenadiers-contre-le-nicaragua-[3-1].html

240 personnes dans une grotte ont besoin d’aide :

Grâce aux efforts de « Food For The Poor », la communauté de Fond Rouge Dahère a reçu de la nourriture. Réfugiée dans une grotte depuis…….lire la suite sur haitilibre.com