Les titres de l’actualité du lundi 27 mars 2017 sur Radio Vision 2000

La présidente du Chili Michelle Bachelet est dans nos murs depuis ce matin. Elle s’est entretenue notamment avec le président Jovenel Moise et le président du président du Sénat Youri Latortue au palais national. Cette visite qui devrait durer moins de 24 heures s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens de solidarité et d’amitié entre les deux pays.

Les questions de l’immigration, de l’Education et de la sécurité particulièrement du départ des forces chiliennes de la MINUSTAH ont été abordées au cours des discussions.

946 nouveaux agents dont 80 femmes viennent grossir les rangs de la Police Nationale. Il s’agit de la 27e promotion. La cérémonie de graduation s’est déroulée, ce Lundi, à l’Académie de police à Frères, en présence notamment du président Jovenel Moise, du premier ministre Jack Guy Lafontant et du DG de l’Institution Michel-Ange Gédéon.

Le chef de l’Etat a exhorté les policiers à lutter contre les trafiquants et criminels, rechercher les bandits et délinquants. Pour sa part, le DG de la police, Michel-Ange Gédéon a demandé aux agents de faire preuve de sérieux et de professionnalisme dans l’exercice de leur fonction.

La chambre des Députés n’a pas encore reçu la proposition de loi sur la diffamation votée, le 14 Mars dernier, par le Sénat, confirme le premier secrétaire du bureau. Jean Willer Jean informe que la demande de l’Association Nationale des Médias Haïtiens de rencontrer le bureau sur ce dossier devrait être débattue lors de la conférence des présidents, ce Lundi.

Les deux cas de contestations pour les sénatoriales du Centre et la députation de plaisance du Nord ont été entendus, ce Lundi, par le bureau du contentieux électoral national, selon son président Me Carlos Hercules. Le BCEN, a-t-il dit, a déjà planché sur 172 contestations pour les élections locales. L’audition des 6 derniers cas est prévue vendredi.

Célébration, ce Lundi, de la journée mondiale du Théâtre. Une conférence débat a été organisée pour l’occasion par la Direction du Théâtre national autour du thème : « Le théâtre dans le développement d’Haiti ».