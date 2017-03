Astrologie du jour

BELIER

Amour

Vu la présente configuration astrale, il y aura sans doute une passion contrariée, des scènes violentes, des colères, et tout ce qui peut provoquer un climat conjugal très tendu. Ne jouez pas à rendre l’autre jaloux car c’est vous, sans doute, qui y laisseriez le plus de plumes. Célibataire, vous serez peut-être un peu trop désabusé pour remarquer les occasions qui se présenteront aujourd’hui à vous sur le plan amoureux. Sachez pourtant qu’un nouvel amour peut apporter un air de fraîcheur dans votre existence. Bon Dieu, secouez-vous donc !

Argent

Le Soleil vous sera très favorable sur le plan financier. Il vous assurera chance, succès et vie large. Il y aura des mouvements d’argent importants, parfois inattendus, souvent en relation avec le lointain, l’étranger. Chance aux jeux de hasard, initiatives heureuses dans les transactions concernant les valeurs étrangères. Mais attention aux pique-assiettes !

Santé

Votre santé dépendra cette fois essentiellement de votre comportement. Si vous êtes raisonnable, Mars vous dynamisera. Mais si vous tirez trop sur la corde, vous pourriez vous exposer à de petits risques accidentels.

Famille/foyer

Quelques complications sont à craindre avec un membre de votre famille. Vous devrez tenir le rôle de médiateur. Monterez-vous aussi compréhensif que possible, et surtout n’abusez pas de votre autorité.

Nombre chance

243

Clin d’oeil

Ne racontez pas vos malheurs aux autres.

TAUREAU

Amour

Vous aurez la possibilité, cette fois, de prouver votre amour et votre tendresse à la personne qui partage votre vie. Et elle sera très réceptive à vos attentions. Laissez votre coeur s’envoler comme il pourra, mais gardez toutefois les pieds bien sur terre. Les célibataires, eux, collectionneront les flirts légers, les amours passagères, et cela leur conviendra parfaitement, car ils ne seront pas enclins en ce moment à se lier pour longtemps.

Argent

Jupiter, planète favorisant la richesse, jouera un rôle protecteur en matière financière. La majorité d’entre vous n’auront aucun mal à gérer leur budget. Reste qu’il faudra vous méfier de Mars. Cette planète pourra vous rendre un peu trop dépensier. Vous pourriez momentanément être d’humeur à céder à des caprices plutôt onéreux.

Santé

Vous serez plein de vitalité, d’énergie et d’optimisme. Vous aurez donc tous les atouts en main pour parvenir à acquérir un bon équilibre physique et psychique.

Famille/foyer

Vos enfants vous fascineront plus qu’à l’accoutumée, et vous aimeriez en profiter pour passer davantage de temps avec eux. Pour les couples sans enfant, le désir d’être parent sera puissant, et vous partirez tout d’abord à la recherche d’un beau logement pour accueillir votre prochaine progéniture.

Nombre chance

618

Clin d’oeil

Montrez assez de sociabilité pour arrondir les angles.

GEMEAUX

Amour

Euphorie dans le secteur couple ! Grâce à l’influence conjuguée de Jupiter et de Vénus, vous vivrez des moments privilégiés auprès de votre conjoint ou partenaire. Mars sera également en excellent aspect. Ainsi, non content de renforcer vos liens de complicité avec la personne qui partage votre vie, vous l’entraînerez aussi au paradis du plaisir. Célibataire, vous serez un vrai bourreau des coeurs. Mais vous serez aussi prêt à sacrifier votre liberté pour les beaux yeux d’une séduisante personne.

Argent

Attention aux désillusions financières dues au mauvais calcul du montant de vos ressources disponibles ! De plus, cette position de Mercure laisse présager soit une rentrée d’argent inespérée, soit, plus certainement, une fâcheuse tendance à gaspiller l’argent du ménage. Les deux pourront arriver en même temps d’ailleurs.

Santé

Tous les astres de vitalité sont en ce moment situées dans les signes en harmonie avec le vôtre. Le Soleil, Mars, Uranus et Pluton vont vous valoir un dynamisme haut de gamme, qui vous permettra de profiter à cent pour cent de bons moments.

Famille/foyer

N’oubliez pas que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Voilà qui vous évitera de faire involontairement de la peine à certains membres de votre famille.

Nombre chance

646

Clin d’oeil

Au lieu de vous ronger les poings, prenez l’initiative : vous débloquerez les affaires en suspens.

CANCER

Amour

L’évolution des événements amoureux va dépendre cette fois de votre situation. Si vous êtes marié et que votre vie conjugale n’est pas suffisante, Mars pourra jouer les détonateurs et vous donner envie de rompre. Si votre couple est harmonieuse, il va au contraire décupler votre désir pour votre conjoint. Si votre coeur est libre, vous serez d’humeur à tomber amoureux grâce au soutien du Soleil.

Argent

Pour bien des natifs du signe, l’immobilier sera une source de dépenses fort importantes, qu’il s’agisse du problème des réparations, des frais d’embellissement ou d’un achat éventuel. Une grande prudence s’imposera : il conviendra de ne pas se mettre sur le dos une charge qu’il sera difficile d’assumer par la suite : « Avant de bâtir la tour, il faut calculer la dépense » (Evangile selon saint Luc).

Santé

Cette ambiance astrale à prépondérance martienne va vous valoir un regain de dynamisme. Mais attention : dans le même temps, Saturne, dysharmonique, diminuera votre résistance de fond. Vous risquez donc d’épuiser rapidement vos réserves si vous vous agitez sans répit. Prenez le temps de vous reposer, même si vous ne vous sentez pas particulièrement fatigué.

Famille/foyer

Risque de conflits d’autorité avec votre conjoint. Vous vous disputerez le privilège de régner en maître absolu sur votre foyer. Mais ne serait-il pas plus sage de chercher à se partager les responsabilités d’un commun accord ? Si vous choisissez cette option, vous devriez y parvenir avant que la journée ne s’achève.

Nombre chance

172

Clin d’oeil

Pratiquez la persévérance : c’est votre meilleur atout pour réussir.

LION

Amour

Le climat astral de la journée entraînera une certaine confusion dans le domaine sentimental. Vous risquez de vous tromper, de prendre une attirance purement physique pour quelque chose de beaucoup plus important et plus profond. Ces aspects ne pousseront guère à l’austérité et là, les solitaires n’auront pas du tout envie de jouer à l’ascète si une aventure se présente.

Argent

L’impact de Jupiter sera puissant. Au programme : une bel équilibre budgétaire de base et même, dans certains cas, une augmentation de vos revenus. Essayez de ne pas vider immédiatement vos comptes en banque. Le moment sera très favorable pour un placement ; pensez-y.

Santé

Environnement astral plutôt contrasté pour vous. Si le moral n’est pas toujours au top, la forme physique, elle, devrait se maintenir. Alors, pas d’excuse, filez dans une salle de sport pour évacuer l’énergie négative et vous oxygéner les neurones.

Famille/foyer

Le secteur famille sera momentanément influencé par Neptune. Des problèmes familiaux sans gravité mais assez agaçants sont donc possibles. Si vous avez des enfants, ils joueront les anguilles pour échapper à votre autorité ; mettez-y rapidement le holà. De petites contrariétés sont également possibles concernant votre domicile. Méfiez-vous des fuites d’eau et des pannes.

Nombre chance

525

Clin d’oeil

Ne soyez pas trop gourmand : « On hasarde de perdre en voulant trop gagner » (La Fontaine).

VIERGE

Amour

Vous ne serez guère porté à l’indulgence aujourd’hui, et vos remarques acides à l’égard de votre conjoint ou partenaire ne favoriseront évidemment pas l’entente conjugale. Attention ! Si vous poussez l’autre dans ses derniers retranchements, il pourrait bien vous réserver quelques mauvaises surprises. Célibataire, vous ferez preuve cette fois de discrétion dans vos amours. Ce sera notamment le cas si vous entretenez une liaison avec un partenaire déjà marié ou beaucoup plus âgé que vous. Mais cette situation ne vous gênera pas !

Argent

Sur le plan financier, vos chances seront assez bonnes, et une gratification imprévue pourrait venir à point nommé pour vos dépenses imprévues également. Cela dit, n’espérez tout de même pas gagner un pactole !

Santé

Il faudra éviter tout surmenage, car la fatigue ne vous vaudra rien et ne fera qu’entraîner de l’irritabilité. Tâchez alors de prendre un moment de détente en faisant une petite cure de repos ou de soleil, ce qui vous sera bénéfique à tous points de vue.

Famille/foyer

Vous serez totalement sur la même longueur d’ondes que votre petite famille. Avec vos enfants, vous aurez des relations privilégiées faites de tendresse et de complicité.

Nombre chance

849

Clin d’oeil

Laissez-vous porter par la marée montante des circonstances.

BALANCE

Amour

Vous êtes en froid avec votre conjoint ou partenaire ? Alors profitez de ces excellents aspects de Mercure pour parvenir à une rapide réconciliation. Ayez le courage de faire le premier pas même si, pour cela, vous devez faire des excuses. Célibataire, en amour, il vaudra mieux jouer ce jour la carte de la prudence : les tromperies et les faux-semblants ne seront pas rares. Ce ne sera pas le moment de vous engager à long terme. Cependant, sachez profiter à fond des douceurs de la vie.

Argent

Efforcez-vous de gérer votre situation matérielle avec le maximum de rigueur. Vérifiez que vous avez bien réglé toutes vos traites et vos impôts. La moindre erreur aurait de graves conséquences.

Santé

Sous l’impact de Mars et de Jupiter qui vous pousseront plutôt aux excès, pas facile de vous discipliner ! C’est pourtant ce qu’il faudrait faire pour ne pas gaspiller votre belle énergie : manger équilibré, ne pas vous coucher trop tard, et bannir les excitants. Un effort, oui, mais qui sera très vite payant. Aussi, allez de l’avant sans chercher à brûler les étapes ni voir trop grand dans vos différents projets.

Famille/foyer

Cet aspect de Saturne vous poussera à la fermeté. Plus question de faire des efforts pour ménager la chèvre et le chou et pour maintenir un climat familial harmonieux. Si vous estimez que vos proches ne jouent pas le jeu, vous n’hésiterez pas à vous montrer intransigeant et entier dans vos jugements.

Nombre chance

201

Clin d’oeil

Utilisez votre dynamisme pour mettre en chantier de nouveaux projets.

SCORPION

Amour

Vénus vous conseillera la compréhension dans votre vie de couple. Votre partenaire ou conjoint a-t-il des habitudes bizarres ? Vont-elles des phalanges qui craquent à la gorge qui racle, des boulettes de mie de pain modelées en plein dîner mondain à celles qu’il roule au volant de sa voiture, des ongles d’orteils triturés sur la couette aux dents curées en public avec une allumette ? Prenez ses manies avec humour et tolérance. Célibataire, ce n’est pas encore aujourd’hui que vous pouvez espérer mettre fin à votre solitude. Patience !

Argent

Tout ce que vous pouvez faire en ce moment pour équilibrer votre budget sera de limiter vos achats, surtout s’il s’agit de meubles ou de vêtements. Le mieux serait de vous fixer à l’avance une somme à ne pas dépasser et de vous y tenir rigoureusement.

Santé

Cette fois, vous devrez envisager comme objectif prioritaire la lutte contre l’anxiété et la nervosité. Vos efforts auront d’autant plus de chances d’être récompensés que Mercure formera des aspects très encourageants dans ce sens. Pluton, de son côté, vous donnera l’envie d’améliorer votre look et d’affûter vos armes de séduction.

Famille/foyer

Vous serez soumis à des tensions dans votre famille. Des soucis pour la santé d’un de vos proches, ou des problèmes avec vos enfants perturberont votre tranquillité d’esprit. Fort heureusement, Jupiter vous fera libérer vous ressources intérieures, et alors vous ferez preuve d’un courage insoupçonné. Tenez bon, vous finirez par triompher des épreuves.

Nombre chance

597

Clin d’oeil

Réagissez aux idées noires en allant vers les autres, en faisant du sport, en cultivant l’humour.

SAGITTAIRE

Amour

Grâce à l’appui de Jupiter, vous réussirez à mieux affronter les réalités de la vie à deux. Vous éviterez d’idéaliser votre partenaire, de lui attribuer des qualités qu’il n’a pas. Et vous veillerez à consolider vos liens conjugaux en fondant votre relation avec votre bien-aimé(e) sur l’authenticité, l’estime et le respect mutuels. Célibataires, les aventures éphémères n’auront que peu d’attrait pour vous. Eh bien, sachez que vous aurez de grandes chances de faire dans l’immédiat une rencontre décisive.

Argent

Pluton aura un impact direct sur vos finances ; vous ne devriez donc pas avoir de souci en la matière. Mais attention à cet aspect de Neptune : vous risquez de prendre une décision inadaptée. Si vous envisagez de réorganiser vos placements ou de vous lancer dans un investissement, mieux vaudrait attendre quelque temps.

Santé

Pensez à modérer votre boulimie de pâtisseries et de « bonnes » choses. Votre ligne n’y résisterait pas à la longue, et vous risqueriez de prendre facilement quelques kilos en plus, les kilos que vous aurez le plus grand mal du monde à perdre par la suite.

Famille/foyer

Plus que jamais vous aimerez la vie familiale et souhaiterez voir les vôtres s’épanouir près de vous. Vous aimerez aussi guider au mieux ceux que vous aimez. Mais attention ! N’adoptez pas à l’égard de vos êtres chers une attitude paternaliste, qui peut devenir pesante si elle est trop accentuée ou appliquée à des natures sensibles.

Nombre chance

530

Clin d’oeil

Reprenez-vous en main au lieu de vous laisser aller à la dérive.

CAPRICORNE

Amour

Très belle journée pour les couples. Vénus en superbe aspect vous poussera à donner la priorité à votre vie conjugale. Vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour améliorer vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Vous obtiendrez d’excellents résultats. Célibataire, pour vous, il y aura du coup de foudre dans l’air. Celui (ou celle) qui vous fera ainsi battre le coeur pourrait s’installer pour longtemps dans votre vie. Et alors votre chère liberté prendrait fin, bien malgré vous !

Argent

Vous qui redoutez les problèmes d’argent, pavoisez ! Les influences planétaires vous seront favorables dans ce domaine et vous permettront de consolider sensiblement votre situation matérielle.

Santé

Ce sera le moment ou jamais de vous faire plaisir gastronomiquement, de consommer des produits laitiers, qui font partie de vos aliments préférés. L’effet apaisant de ces produits vous permettra de mieux résister aux influences astrales adverses. Toutefois, veillez à prendre des fromages ne dépassant pas 20% de matières grasses, et buvez du lait demi écrémé. Les yaourts nature sont conseillés à l’exclusion des yaourts aromatisés et sucrés.

Famille/foyer

Mars sèmera de la pagaille dans vos relations familiales. Vous serez en proie au doute, aux angoisses. Vous serez aussi enclin à l’agressivité, à la possessivité et à l’égoïsme. Tout cela créera un climat de tension peu favorable à la bonne concorde. Avec vos enfants, tâchez d’être plus cool malgré leur comportement qu’on pourrait qualifier d’inadmissible et malgré leurs provocations plus ou moins intentionnelles.

Nombre chance

725

Clin d’oeil

Efforcez-vous d’adopter une ligne de conduite claire et cohérente.

VERSEAU

Amour

Votre climat sentimental ne comportera ni ombres ni nuages durant cette journée, ce qui est une bien agréable perspective. Des rencontres nouvelles seront placées sous le signe du flirt, de la gentillesse, de l’amitié amoureuse. Les jeunes natifs apprécieront leur nouvelle idylle, souvent même la première, pleine de fraîcheur et de spontanéité. Les natifs vivant en couple retrouveront les couleurs des premiers temps de leur union.

Argent

Votre charme sera à l’origine de la chance insolente que vous aurez ce jour. L’argent devrait rentrer facilement ; vous pourriez l’avoir presque en claquant des doigts. Quant à l’avancement dont vous rêvez, on vous le proposera spontanément. Vous pourrez parler haut et fort et affirmer ce que vous avez de plus authentique : on vous écoutera.

Santé

Le Ciel semble tout à fait favorable à votre santé, mais à la condition que vous ne vous mettiez pas vous-même en danger par un comportement casse-cou ou agressif. Autant, si vous restez prudent, vous serez en bonne forme physique, autant, si vous conduisez trop vite ou pratiquez sans précaution un sport dangereux, vous risquez d’avoir des contusions ou un claquage musculaire. Ne tentez pas le diable !

Famille/foyer

Adoptez une attitude assez ferme avec vos enfants. S’ils sont encore petits, et s’ils commencent leur scolarité, imposez-leur des horaires de coucher très stricts. Sans quoi ils seront fatigués, énervés et incontrôlables.

Nombre chance

229

Clin d’oeil

Épargnez aux autres vos trop fréquents coups de griffes.

POISSONS

Amour

Avec cette position de Mars, votre couple risque d’en passer par une phase de turbulences. Il faudra composer avec les sautes d’humeur de chacun et des divergences de points de vue qui vous opposeront sur certains sujets. Célibataire, votre existence peut devenir spectaculaire, après qu’un nouvel amour suscitera votre intérêt. Vous pourriez faire une connaissance dans une réunion mondaine et l’amour va naître instantanément. Mais il sera prudent de ne pas vous avancer trop loin trop vite.

Argent

Prudence ! Prudence ! Méfiez-vous d’un piège qu’on pourrait vous tendre, d’une promesse ou d’un engagement qu’on pourrait vous extorquer, entraînant des pertes d’argent considérables. Soyez économe et surtout ne financez pas une entreprise aventureuse. Abstenez-vous de misez gros aux jeux de hasard, car il ne semble pas que vous soyez très favorisé aujourd’hui.

Santé

Ambiance astrale très favorable pour faire le point de tous les petits maux qui vous gênent. Pourquoi ne pas envisager un check-up médical général ? La Sécurité sociale vous en offre un gratuitement tous les cinq ans. De toute façon, menez une vie bien réglée, car vous allez bientôt être agressé de tous les côtés. Faites une cure d’oligo-éléments. Buvez de la tisane de sauge et mettez du germe de blé dans vos yaourts ou vos salades. Débarrassez-vous de la tendance allergique par la sophrologie ou, mieux encore, par l’acupuncture.

Famille/foyer

Tout ce qui a trait à vos enfants sera sous les meilleurs auspices. Vous pouvez donc vous attendre à une journée sans souci en ce qui les concerne. Ils seront très heureux ; et s’ils sont plus âgés, ils concrétiseront des projets qui leur tiennent à coeur.

Nombre chance

601

Clin d’oeil

Veillez à ce que votre souci de la perfection ne vous incite pas à rechercher la petite bête.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Image & sources: horoscopedujour.fr / http://mode.glamourparis.com

visionsansfrontieres@radiovision2000haiti.net