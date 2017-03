Haïti – Politique: Jovenel Moïse procède à 23 nominations dont 11 conseillers

Source HL/ HaïtiLibre

Ce lundi 27 mars 2017 dans le journal officiel « Le Moniteur » N°47 ont été publié les arrêtés nommant 11 conseillers et 2 Porte-paroles et vendredi 24 mars 2017 dans le journal officiel N°46-A ont été publié les arrêtés nommant 10 nouveaux Directeur Généraux.

Arrêtés de nomination du lundi 27 mars 2017 :

Le citoyen Anjouin Zephirin, a été nommé Conseiller Spécial ;

Le citoyen Guichard Doré, a été nommé Conseiller Spécial ;

La citoyenne Christine Coupet Jacques, a été nommée Conseillère Spéciale ;

La citoyenne Marie Esther Antoine, a été nommée Conseillère Spéciale ;

Le citoyen Reynold Georges, a été nommé Conseiller spécial en affaires juridiques et politiques ;

Le citoyen Enold Joseph, a été nommé Conseiller spécial pour les questions de santé ;

Le citoyen Jean Renel Sanon, a été nommé Conseiller en Intelligence et Sécurité ;

Le citoyen Everson Calixte, a été nommé Conseiller en Technologie Energétique ;

Le citoyen Guy Michel Vincent, a été nommé Conseiller Politique ;

Le citoyen Andris Riché, a été nommé Conseiller Politique ;

Le citoyen Georges Stanley Lucas, a été nommé Conseiller en Politique étrangère, Aide externe et Investissement direct étranger ;

Le citoyen Lucien Jura, a été nommé Porte-parole, Conseiller en Communication ;

La citoyenne Tamara Orion, a été nommé Porte-parole de la Présidence.

Arrêtés de nomination du vendredi 24 mars 2017 :

Le citoyen Yvon Buissereth a été nommé Directeur Général de l’Entreprise publique de Promotion de Logements sociaux (EPPLS) ;

Le citoyen Pierre Manigat, a été nommé Directeur Général du Journal « L’Union » ;

La citoyenne Volelle Mengual, a été nommée………..lire la suite sur haitilibre.com