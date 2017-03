Haïti – Politique : Visite officielle en Haïti de la Présidente du Chili

Source HL/ HaïtiLibre

Suite a l’annulation le 26 janvier dernier de la visite en Haïti de la Présidente de la République du Chili, Michelle Bachelet en raison des violents incendies de forêt qui ravageaient plusieurs régions de son pays, la Présidente Bachelet sera en Haïti, lundi 27 mars 2017

Cette visite officielle, sera la première d’un Chef d’État après l’investiture du Président Jovenel Moïse le 7 février dernier et elle aura lieu dans le cadre des 80 ans des relations diplomatiques entre les deux pays. La Présidente entend confirmer d’une part le départ des troupes chiliennes de la Minustah et réaffirmer d’autre part l’engagement du Chili dans la poursuite de sa contribution au développement social et économique d’Haïti à travers la coopération dans divers domaines.

La Présidente Bachelet rencontrera son homologue, Jovenel Moïse ; rendra visite aux troupes chiliennes basées au Cap-Haïtien et à Port-au-Prince et visitera dans la capitale l’École Nationale « République du Chili » reconstruite après………lire la suite sur haitilibre.com