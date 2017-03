Football senior masculin / Barrage Coupe d’or 2017 : Haïti 3, Nicaragua 1 au match aller

Par Ronald Colbert

P-au-P, 24 mars 2017 [AlterPresse] — La sélection nationale masculine senior de football a gagné 3-1 (mi-temps 2-0), vendredi soir 24 mars 2017, à Port-au-Prince, le match aller contre son homologue du Nicaragua, comptant pour le barrage qualificatif à la Coupe d’or (Gold cup) 2017 aux Etats-Unis d’Amérique, a observé l’agence en ligne AlterPresse.

Après cette première manche positive, les footballeurs haïtiens, surnommés « les Grenadiers », ont rendez-vous, le mardi 28 mars 2017, à Managua, pour valider leur qualification à la 14e édition de la Coupe d’or (gold cup) 2017, qui aura lieu du vendredi 7 au mercredi 26 juillet 2017, dans différents stades étasuniens.

Les groupes, pour la compétition régionale 2017, entre les pays qualifiés de la Confédération d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes de football (Concacaf), sont déjà connus, depuis le tirage au sort effectué, le mardi 7 mars 2017, en Californie [1].

.

Il reste seulement l’équipe, qui sortira vainqueur de la double confrontation Haïti vs Nicaragua et qui rejoindra le pays hôte (les Etats-Unis d’Amérique), en compagnie du Panama et de la Martinique, dans le groupe B.

Moyennant une bonne stratégie, du sélectionneur national Jean-Claude Josaphat et de son staff, les footballeurs d’Haïti comptent bien obtenir un bon résultat au match retour, le mardi 28 mars 2017, à Managua, pour participer, une nouvelle fois, après l’été 2015, à la compétition régionale de football.

Haïti [2] a pris une option en venat à bout, à domicile, du Nicaragua, qui a fait illusion en première période, devant des milliers de spectatrices et spectateurs acquis aux footballeurs haïtiens.

Après l’entame, donnée par les visiteurs, sur la pelouse du Stade Sylvio Cator (un terrain détrempé, avec les pluies enregistrées depuis une semaine, dans la zone métropolitaine de la capitale), à Port-au-Prince, les footballeurs haïtiens ont pris le match avec sérieux, multipliant les occasions et évitant de confondre vitesse et précipitation.

Jeff Louis (No. 10), le meneur de jeu d’Haïti, a ouvert les hostilités, en marquant d’une frappe puissante, à la 18e mn de jeu. Un deuxième but sera marqué, à la 39e mn de jeu, par l’attaquant Wilde Donald Guerrier, sur un service (en retrait) de Kervens Fils Belfort. Une première mi-temps, durant laquelle les footballeurs nicaraguayens ont fait illusion.

De retour des vestiaires, les footballeurs d’Haïti ont continué à poursuivre les attaques, afin de scorer davantage. Ce sera fait à la 55e mn de jeu, par le même Jeff Louis. 3-0 pour Haïti.

L’entraîneur haïtien, Jean-Claude Josaphat, a alors opéré………lire la suite sur alterpresse.org