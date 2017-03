8e édition du Festival Kont anba tonèl

Source EJ/Radio Métropole Haïti

En partenariat avec FOKAL, l’Institut Français en Haïti et l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Association Foudizè Théâtre présente la 8e édition du Festival Kont anba tonèl. Ce festival interculturel du conte aura lieu du 20 mars au 1er avril 2017, avec comme invités d’honneurs : Jude Joseph (France-Haïti) et Sylvie Pourcel (France).

FOKAL accueillera le lundi 27 mars à 6 h pm un des spectacles de contes de ce festival, avec Joseph Jude, Joseph Dérilon Fils Dérilus, Sylvie Laurent-Pourcel, ponctué comme de coutume par un show de troubadours. L’entrée est libre dans la limite des places disponibles.

Comme chaque année, l'association Foudizè Théâtre invite les amants du conte et le public en général à assister aux activités programmées à la huitième édition du festival interculturel « Kont Anba Tonèl ». Cette huitième édition, sur le thème « Youn ka konte sou lòt », accueillera la conteuse Sylvie Laurent Pourcel (France) et le conteur d'origine haïtienne Jude Joseph. Il s'agit, entre autres choses, de confronter les expériences haïtiennes avec ce qui se fait ailleurs dans ce domaine et de diversifier la réception des spectateurs. Du 20 mars au 1er avril se tiendront