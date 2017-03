Les titres de l’actualité du jeudi 23 mars 2017 sur Radio Vision 2000

L’Exécutif fait injonction aux organismes publics, de quelque nature que ce soit, de publier dans le journal officiel de la République « Le Moniteur » tous les détails possibles sur les subventions accordées. Cette décision a été prise, hier, en conseil des Ministres.

Le « Core Group » salue la mise en place du nouveau gouvernement et a promis de travailler en étroite collaboration avec lui ainsi que les élus pour répondre aux défis les plus urgents auxquels fait face le pays. Font partie du « Core Group », la cheffe de la MINUSTAH, les Ambassadeurs du Brésil, du canada, de la France, des Etats-Unis, de l’Union Européenne et du représentant spécial de l’OEA en Haiti.

Le candidat malheureux à la dernière présidentielle, Jean Charles Moise prédit l’Echec de la nouvelle équipe. L’ex-parlementaire qui déplore la façon dont Jack Guy Lafontant ait accédé à la Primature affirme qu’il faut s’attendre à une aggravation de la situation socio-économique du pays dans les prochains mois.

La coordination « Europe Haiti » sollicite le support des responsables Caraïbes des représentations permanentes auprès de l’Union Européenne pour forcer le gouvernement haïtien de soutenir le renouvellement du mandat de l’Expert indépendant des Nations-Unies sur la situation des droits de l’homme en Haiti, Gustavo Gallon. Les autorités haïtiennes doivent annoncer leur décision ce vendredi.

La COEH estime que la situation des droits humains en Haiti reste suffisamment préoccupante pour continuer à faire l’objet d’observations par les mécanismes des Nations-Unies.

Le Gouverneur de la banque centrale, Jean Baden se montre très confiant quant à la stabilisation de la gourde. Il annonce l’adoption d’un ensemble de mesures pour empêcher la poursuite de la décote de la monnaie locale par rapport au dollar américain.

Le patron de la BRH a fait ces déclarations en marge du lancement d’un atelier de réflexion sur le crédit-bail, « le Leasing ». L’occasion pour lui de faire part de sa volonté d’œuvrer au développement du marché financier haïtien et d’augmenter le crédit destiné aux Petites et moyennes entreprises.

Le bureau du contentieux électoral national a déjà entendu 174 cas de contestation pour les élections locales, selon la cheffe de service du BCEN, Merline Fleurant. Elle informe que les deux contestations pour les législatives seront entendues la semaine prochaine.