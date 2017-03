Atyspanch : rien que de l’humour

Source Belkis Delcarmen Gaspar | Le Nouvelliste

UNE Humoriste du moment, ses courts-métrages affluent sur les réseaux sociaux. Connu autrefois comme musicien, aujourd’hui il est Atyspanch et il ne vit que pour le rire. La dernière vidéo dans laquelle il adresse une lettre à la Caribe Motors, concessionnaire de la Suzuki en Haïti, a créé un véritable BUZZ. Au-delà de ses attentes, la maison partage la vidéo, les fans sont nombreux à supporter sa requête, Bientôt il aura lui aussi sa Suzuki tout comme Roody RoodBoy.

« Oui je mérite une Suzuki et bien plus. Pour mes innombrables efforts, cette voiture serait un cadeau bien mérité, se justifie Atyspanch. Il a longtemps caressé l’idée de faire une vidéo sur la question toutefois, il n’avait pas encore trouvé l’angle parfait pour sa mise en scène. Quand la maison Suzuki offre une Suzuki Vitara en cadeau au chanteur Roody Roodboy, il saute sur l’occasion. Résultat ? Il aura sa Suzuki à lui. Pour une surprise, ç’en est une !!! L’humoriste a bien conscience de sa popularité, il savait que sa vidéo atteindrait un maximum de vues, mais il ne s’attendait pas à ce que la maison le contacte personnellement. Une étape franchie.

Les négociations se poursuivent et bientôt tout sera fait. Atyspanch n’a pas de préférence, tout ce qu’il souhaite avoir c’est une Suzuki, à double cabine ayant cinq places et un coffre, comme il l’avait précisé dans son court-métrage. À la fois jovial, souriant et plaisant, Atyspanch de son vrai nom Evens Atys, le nouveau chouchou des réseaux sociaux, est loin d’avoir la grosse tête. Ouvert et facile à la conversation, Atyspanch n’a rien d’un timide. À Chacune de ses réponses, il ajoute une note d’humour. Le visage illuminé par un beau sourire et un regard perçant, il ne cesse de grimacer avec ses sourcils arqués, ce qui lui donne un air moqueur. Vêtu d’un t-shirt rouge portant l’effigie du Milan AC, d’un jeans noir et d’une paire de baskets de la même couleur, il a tout l’air d’un adolescent. La surprise ? Son langage est aussi clair que le mien. Atyspanch est un bègue, c’est ce qu’il laisse voir dans ses vidéos. « Oui, je suis bègue….Parfois », lâche-t-il. Il crache le morceau. Toutefois, durant toute l’entrevue, pas une fois je n’ai perçu un bafouillage.

Son 1,80 mètre de haut lui donne une allure athlétique. D’ailleurs à l’école secondaire, il était champion de basket-ball, raflant deux trophées avec son équipe. Il fut un temps, Atyspanch se voyait médecin ou homme d’affaires. Mais sa vie aujourd’hui n’est rien que comédie. Pourtant, il ne s’était jamais vu dans la peau d’un humoriste. Son côté comique et moqueur amusait certes son entourage, mais l’humour était pour lui juste une affaire de fun. A l’école, c’était le clou de la salle, le roi des taquins par contre. Grâce à sa gentillesse il était aimé de tous. Natif de Port-au-Prince, Evens Atys vient de célébrer son 28e anniversaire le 3 mars 2017. Sagesse et amabilité décrivent son enfance. Il n’y avait pas plus calme que lui, ce qui ne l’empêchait pas d’être drôle. Ses études classiques partagées entre l’école Gentille Alouette, le collège Gilbert Albert et le Collège Gaétan Amédée, Atysspanch se dirigera par la suite vers l’Université polyvalente d’Haïti afin d’entamer des études en gestion. Des études qu’il n’a pas bouclé. Atyspanch, entame une carrière de musicien en 2010. Mais cela tarde à marcher. Il ne connaît pas un grand succès.

En 2014, il entame une nouvelle aventure avec « kòmsi wow » sur canal Bleu. Il commence par animer une rubrique humoristique et sera par la suite l’animateur vedette du show. Ce n’est qu’en 2016 que le jeune comédien se tourne réellement vers la comédie. Ses amis et ses proches, se basant sur son comique naturel, lui ont toujours conseillé d’emprunter cette voie. Grace au support de Sekoya Studios, il se lance. Mieux vaut tard que jamais. D’abord aux côtés d’autres comédiens comme Shishie, Sexi, et T-dezod, ensuite il volera de ses propres ailes.Toutes les semaines, il publie de courtes vidéos sur les réseaux sociaux (Instagram et Facebook) et en moins d’une année, il a conquis le grand public. Dans la peau d’un écolier, d’un bègue ou d’un « blòdè » chacun de ses épisodes obtient des milliers de likes. La comédie, c’est la grande découverte de la vie d’Evens Atys. Il le confirme: « Mwen vin wè se komedi a ki fèt pou mwen. » Aujourd’hui il s’y consacre entièrement. Ce qui fait le comble de son bonheur, il se sent bien dans sa peau et est heureux de satisfaire ses fanatiques.

Un bonheur que sa famille partage. Dans cette nouvelle aventure, Atyspanch a tout le support de ses proches. Sa mère est la première à le supporter. En basketball, en musique ou en comédie, cette dernière a toujours été à ses côtés pour l’encourager et le pousser à aller de l’avant. Quoique très populaire, il garde son sang-froid. Dans les rues, on le reconnaît facilement. On est toujours content de le voir. Ce qui le motive à continuer. Cela rapporte-t-il ? Oui, de nombreux sponsors commencent à le contacter. Il participe……..lire la suite sur lenouvelliste.com