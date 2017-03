Haïti-Politique : Les installations officielles des ministres se poursuivent, après celle du nouveau chef du gouvernement

P-au-P, 22 mars 2017 [AlterPresse] — Les installations officielles des ministres du nouveau gouvernement se poursuivent, après celle du premier ministre, Jack Guy Lafontant, déroulée le mardi 21 mars 2017, observe AlterPresse.

Une cérémonie d’investiture officielle du premier ministre au palais national a précédé l’installation du nouveau chef du gouvernement haïtien au bureau de la primature, situé au Boulevard Harry Truman (Centre-ville), où il remplace Enex Jean-Charles.

La cérémonie d’installation du nouveau premier ministre a eu lieu, après la ratification de son énoncé de politique générale respectivement au sénat et à la chambre des députés, les lundi 20 mars et jeudi 16 mars 2017, au terme de séances marathon.

Des cérémonies d’installation de plusieurs nouveaux ministres se déroulent à partir de ce mercredi 22 mars 2017 (photo logo : installation du nouveau ministre de l’économie).

Elles surviennent plus d’un mois et demi, après l’intronisation du président élu, Jovenel Moïse à la plus haute magistrature suprême du pays, soit le 7 février 2017.

Le chef de l’État a mis l’accent sur la dimension des responsabilités qui attendent les membres du gouvernement, à l’occasion de l’investiture du nouveau premier ministre.

« Les problèmes sont nombreux, mais nous devons……..lire la suite sur alterpresse.org