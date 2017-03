Haïti – Sécurité : Graduation de la 2ème Promotion d’élèves inspecteurs de la PNH

Source HL/ HaïtiLibre

Mardi Michel-Ange Gédéon, le Directeur Général de la Police Nationale d’Haïti (PNH) a procédé à la graduation de la 2ème promotion d’élèves inspecteurs. Dans son discours de circonstance, s’adressant aux nouveaux inspecteurs, lors de cette cérémonie de graduation, il a déclaré :

« […] Je vous exhorte à prendre toute la mesure de votre mission dans un pays où les plus grands bandits ne sont pas toujours des nigauds, de simples d’esprit que l’on rencontre à travers les rues ou des déshérités qui se font embrigader dans les gangs. Ils se trouvent un peu partout, à travers la ville et la campagne, dans les taudis comme dans les villas. Je vous invite donc à mener une lutte sans merci contre les bandits et les trafiquants de tout poil.

Soyez des hommes et des femmes de conviction. Quand vous croyez à la justesse d’une cause pour ce pays, ne vous en laissez pas détourner […] pour paraphraser Robert Greene, « la cause de votre combat est juste. » C’est vous qui occupez le terrain de la moralité, appliquez votre stratégie de la vertu. Avoir fait son devoir est la seule chose qu’on ne regrette jamais. Sous mon leadership, la PNH […] n’hésitera pas à neutraliser………lire la suite sur hpnhaiti.com