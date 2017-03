Football : Haïti doit vaincre la formation du Nicaragua pour obtenir son ticket Gold cup

P-au-P, 22 mars 2017 [AlterPresse] — La sélection nationale senior de football d’Haïti devra vaincre la formation du Nicaragua, dans les matchs aller-retour fixés respectivement les 24 et 28 mars 2017, pour arracher son billet qualificatif à la Coupe d’or (Gold cup) 2017, prévue du 7 au 26 juillet 2017 aux États-Unis d’Amérique.

La première rencontre se jouera le vendredi 24 mars au stade Sylvio Cator et quatre jours plus tard, soit le 28 mars, les deux formations en découdront à Managua (Nicaragua).

Le sélectionneur haïtien, Jean Claude Josaphat, a prévu plusieurs séances d’entrainement avec les joueurs bien avant la rencontre.

En cas de qualification, l’équipe haïtienne fera partie du groupe B de la compétition en compagnie des États-Unis, du Panama et de la Martinique.

« Tout est fin prêt pour accueillir la rencontre », indique le secrétaire général de la Fédération haïtienne de football, Carlo Marcelin, joint au téléphone par AlterPresse.

Plusieurs joueurs expatriés d’Haïti y sont attendus jusqu’au mercredi 22 mars 2017.

Baptisés les Grenadiers, les joueurs de la sélection nationale devront rééditer leur exploit des matchs officiels du premier barrage au cours desquels ils sont sortis victorieux contre Surinam (2-4) et Trinidad & Tobago (4-3), respectivement les 6 janvier et 8 janvier 2017, à Port of Spain.

Le groupe de 3, à vainqueur unique, est composé de Trinidad & Tobago, Surinam et Haïti dans la zone Caraïbes.

La Confédération des nations de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf) a réalisé