Astrologie du jour

BELIER

Amour

Cette journée risque de ne pas être de tout repos pour les natifs vivant en couple. Etant donné cette position de Neptune, votre conjoint vous fera peu d’effet, alors qu’au contraire les nouvelles rencontres vous plongeront dans un émoi difficilement contrôlable ! Si vous ne pouvez pas résister aux vertiges de l’infidélité, essayez au moins d’être discret ! Célibataire, les auspices seront très favorables à tout ce qui se rapporte de près ou de loin à l’amour. Les influx encourageront les amoureux à déclarer leur flamme à l’élu de leur coeur.

Argent

Ne comptez pas trop sur vos amis pour résoudre vos problèmes d’argent, car chacun tient à sa bourse comme à la prunelle de ses yeux. D’autre part, il semble qu’une personne de l’autre sexe cherche en ce moment à vous emprunter de l’argent en faisant délibérément appel à son charme. Soyez vigilant pour ne pas gaspiller vos deniers dans des prêts à fonds perdus. Ne mélangez pas argent et amour, s’il vous plaît !

Santé

La santé sera bonne dans l’ensemble. Si vous vous sentez quelque peu fatigué, vous devrez mettre cela sur le compte du psychique plutôt que du physique. N’abusez pas de boissons glacées.

Travail

Journée particulièrement favorable au travail intellectuel et aux recherches scientifiques. Chercheurs, enseignants et étudiants obtiendront de grandes satisfactions. Excellentes chances aux examens. Bon rendement pour tous les autres travailleurs.

Citation

Mieux vaut tenir que courir (Esope).

Famille/foyer

Beaucoup de choix et de décisions reposeront sur vos épaules, car vous serez très sollicité par votre entourage familial. Mais vos épaules ne sont pas frêles et vous avez le dos large, c’est bien connu. Avec le soutien de Pluton, vous assumerez votre rôle vaillamment et avec bonheur.

Vie sociale

Méfiez-vous de votre tendance à la rancune. Elle existe bel et bien chez vous, quoique vous ayez du mal à l’admettre. Elle pourra cette fois provoquer de graves dissensions avec vos amis. Au lieu de ruminer constamment vos griefs à leur égard, vous feriez mieux d’exploser carrément, et l’affaire serait réglée une fois pour toutes.

Nombre chance

557

Clin d’oeil

Prenez le temps de manger, ou vous arriverez vite au cimetière.

TAUREAU

Amour

En raison des turbulences astrales, les choses pourraient se gâter un peu sur le plan conjugal. Moins patient, moins indulgent vis-à-vis de l’être cher, vous pourriez avoir des accrochages avec lui. Rien de grave ! Ne ménagez pas vos efforts pour rétablir la situation. Avec cette phase de Lune, les célibataires endurcis apparaîtront comme une espèce en voie de disparition ! Vous ferez une rencontre tout à fait fortuite, et vous penserez aussitôt à renoncer à votre chère liberté !

Argent

Pas de planète pour affecter directement votre équilibre financier, qui devrait donc être stable cette fois. Mais Jupiter formera tout de même quelques combinaisons délicates, ce qui pourrait vous faire perdre les pédales. Vous qui avez tendance à vivre au-dessus de vos moyens, vous feriez bien d’y réfléchir à deux fois avant de vous mettre un nouvel endettement sur le dos.

Santé

Le secteur santé sera parfaitement dégagé de planètes. Vous serez à l’abri des risques. Vous bénéficierez d’une excellente forme physique. Beaucoup plus tonique que dernièrement, vous récupérerez rapidement en cas de stress ou de fatigue. Si vous êtes atteint d’une affection de longue durée, votre traitement actuel s’avérera efficace.

Travail

Tenace et combatif à la fois dans votre métier, vous serez très motivé pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Vous ne ferez pas d’esbroufe, mais il faudra compter avec vous. Vous démolirez les obstacles.

Citation

Un fils qui fait verser des larmes à sa mère peut seul les essuyer (proverbe chinois).

Famille/foyer

Si vous avez des frères et soeurs, c’est Jupiter, le Grand Bénéfique du Zodiaque, qui illuminera vos relations avec eux. Si, par hasard, un conflit ou un désaccord gêne l’harmonie, ce sera le moment ou jamais d’en parler et de remettre les pendules à l’heure.

Vie sociale

Mercure vous prodiguera ses faveurs aujourd’hui. Dans votre vie privée, le bonheur sera au rendez-vous. Votre optimisme communicatif fera des heureux autour de vous, surtout dans le cercle de vos amis. Du coup, vous serez très entouré, et vous finirez la journée dans une ambiance chaleureuse.

Nombre chance

213

Clin d’oeil

Vaquez à vos occupations à un rythme régulier et avec enthousiasme.

GEMEAUX

Amour

Cette journée, placée sous la férule de Vénus, vous trouvera en pleine frénésie sensuelle. Vous passerez d’interminables moments heureux sous la couette avec votre conjoint ou partenaire. Vous ne vous soucierez pas de savoir si la terre continue à tourner ou non ! Célibataire, une atmosphère paisible et sereine va régner sur le domaine amoureux durant toute la journée. Vous pourriez rencontrer l’âme soeur de façon tout à fait inattendue.

Argent

Les natifs du premier décan éprouveront sans doute une forte contrainte financière. Celle-ci pourra provenir de charges anciennes qu’il sera plus difficile que précédemment d’honorer. L’heure pourrait être venue pour faire des économies sévères, surtout en cas de diminution du salaire réel. Pour les autres natifs, la situation sera assurément moins restrictive, mais la prudence restera de mise.

Santé

Beaucoup de fébrilité sous l’aiguillon de la planète Mars. Ce n’est pas le travail qui manquera au bureau ou à l’usine. En plus, vous vous lancerez dans certaines aventures sentimentales ou opérations financières avec ardeur. Autant dire que votre emploi du temps sera chargé. Astreignez-vous à prendre souvent du repos, ne serait-ce que quelques minutes à la fois, histoire de vous détendre. Sans quoi, vous serez bientôt à cran et risquez d’entrer en conflit avec une personne dont vous tenez vraiment à obtenir les faveurs.

Travail

Vous serez dans l’ensemble protégé sur le plan professionnel. Quelques natifs devront passer encore du temps à régler les problèmes surgis dernièrement ; mais pour la majorité d’entre vous, la journée sera sans histoire. Tous les travailleurs du signe tireront de grandes satisfactions de leur activité.

Citation

On prête facilement du pain à celui qui a de la farine (proverbe général).

Famille/foyer

Votre conjoint s’accommodera fort bien de vos petits défauts comme la distraction ou le manque d’organisation. Il faut dire, à votre décharge, que vous ferez de louables efforts pour accomplir vos tâches domestiques.

Vie sociale

Votre charme personnel sera décuplé, d’autant que vous aurez décidé de mettre tout le monde dans votre poche. Vous multiplierez les contacts, et votre curiosité sera sans limites. Dans la foulée, vous vous ferez une rencontre imprévue qui pourra vous être très utile sur le plan professionnel.

Nombre chance

107

Clin d’oeil

Patience ! Ne vous énervez pas si les choses ne vont pas toujours aussi bien que vous l’espériez.

CANCER

Amour

Malheur aux natifs volages ! Cette configuration de Jupiter ne fera rien pour les arranger, bien au contraire. Autant dire que les assiettes et les mots blessants voleront en tous sens ! Célibataire, en poursuivant son travail dans le secteur amour, Saturne a tendance à vous faire freiner des quatre fers dès qu’une histoire s’amorce. Excès d’exigence ou peur de l’échec : vous resterez sur vos gardes… Jusqu’à ce que, bientôt, des planètes plus puissantes vous inciteront à faire tomber vos barrières.

Argent

Mettez à présent de l’ordre dans vos affaires pécuniaires et faites vos comptes de manière à ne pas être pris ensuite au dépourvu. Une petite rentrée financière n’est pas impossible aujourd’hui. Mais ne vous lancez pas aussitôt dans des dépenses inutiles, faites plutôt fructifier vos fonds !

Santé

Pour maintenir votre résistance physique à un bon niveau, il est indispensable que vous pratiquiez un sport de façon régulière. Un peu de gymnastique ne suffit pas ; il faut encore courir, jogger ou nager.

Travail

Dans le travail, avec Jupiter au beau milieu de votre Ciel, vous aurez tout lieu d’espérer que vos efforts porteront bientôt leurs fruits et que vos projets aboutiront contre vents et marées. Soyez confiant.

Citation

Le secret pour avoir de la santé est que le corps soit agité et que l’esprit se repose (Vincent Voiture).

Famille/foyer

Les rapports seront bons avec la parenté proche. Les enfants pourront être source de grandes satisfactions ; efforcez-vous d’être un peu plus disponible pour eux malgré vos multiples tâches.

Vie sociale

Soyez plus diplomate dans vos propos : il ne s’agira pas de toujours vous taire, mais de parler avec restriction, circonspection et pondération en toutes circonstances. « Ta langue est un lion ; si tu l’attaches, il te gardera ; si tu le laisses échapper, il te dévorera » (proverbe arabe).

Nombre chance

651

Clin d’oeil

N’oubliez pas que la peur disparaît dans l’action. Agissez !

LION

Amour

Votre vie conjugale sera mise en vedette, avec ce spécial aspect de Mars. La passion sera au rendez-vous, provoquant un regain d’enthousiasme pour les couples, que vous soyez lié récemment ou depuis de longues années. Une nouvelle lune de miel, quoi ! Célibataire, vous serez un vrai coeur d’artichaut, et vous multiplierez les brèves aventures. Toutefois, vous aurez des chances de faire une rencontre sortant de l’ordinaire. La personne en question pourra vous apporter beaucoup. Laissez-lui au moins le temps de vous le prouver.

Argent

Les présentes combinaisons astrales négatives font craindre des déceptions sur le plan financier. Une somme sur laquelle vous comptiez pourra tarder à rentrer, et votre budget risquerait d’en être perturbé. Un conseil : prenez vos précautions en limitant vos dépenses.

Santé

Malgré tout le mal qu’on a pu dire de la viande, vous devez quand même accorder une grande importance aux protéines animales dont votre organisme a besoin pour accomplir les tâches que vous lui imposez. Cependant, vous n’êtes pas du tout obligé de consommer du boeuf ou de l’agneau, assez onéreux ; le veau et les volailles vous apportent autant de protéines mais moins de graisses.

Travail

Vous bénéficierez d’un climat qui vous permettra de faire preuve d’une confiance en vous-même à toute épreuve. Aucun obstacle ne pourra vous résister si vous vous fixez des buts précis et accessibles et si vous montrez de la persévérance.

Citation

La tranquillité est le lait de la vieillesse (Th. Jefferson).

Famille/foyer

La journée se déroulera sur un registre positif : à vous les joies de la vie de famille. Vous vous sentirez vraiment heureux en compagnie de vos proches, et aucune fausse note ne viendra troubler cette belle atmosphère d’entente.

Vie sociale

Cette ambiance astrale ne fera rien pour égayer le climat social plutôt morose. Attention à la déprime ! Faites-vous plaisir, concentrez-vous sur le côté drôle de la vie, et fuyez les oiseaux de mauvais augure.

Nombre chance

167

Clin d’oeil

Ne soyez pas toujours sur la brèche. Faites régulièrement une pause, le temps de réfléchir à vos nouvelles priorités ou de terminer ce qui doit l’être.

VIERGE

Amour

La routine et les habitudes… voilà les pires ennemis de la vie d’un couple. Vous devrez donc faire preuve de plus d’imagination. Faute de quoi, votre vie conjugale connaîtra des moments plutôt délicats. Profitez de l’appui de Mercure pour faire preuve de fantaisie. Célibataire, persistez dans votre désir très honorable de faire peau neuve en matière amoureuse. Vous profiterez grandement en ce moment de l’harmonie intérieure insufflée par Vénus. Épanoui, libéré, vous irradierez une joie très attirante et serez prêt à profiter des occasions suscitées par la même planète.

Argent

La concertation astrale positive entre Jupiter et Uranus pourra aider certains d’entre vous à améliorer leurs revenus. Pour quelques-uns, c’est un coup de chance imprévu qui va intervenir. Gain à un jeu ? Héritage ? Prime fortuite ? Qui sait !

Santé

Les trois planètes Uranus, Jupiter et Mars veilleront sur votre santé. C’est dire que vous pouvez être rassuré : premier levé, dernier couché, vous déborderez d’énergie. Mais attention, il faudra gérer cette énergie sans excès pour ne pas la gaspiller : « Qui veut voyager loin ménage sa monture » (Racine).

Travail

Les influx planétaires de la journée permettront à certains natifs d’avancer vite et d’aller plus loin dans leur travail. Cela vaudra pour les étudiants, mais aussi pour tous ceux qui travaillent dans une administration ou qui font un travail de secrétariat. Ces influx favoriseront également ceux qui tentent d’entrer dans une administration internationale ou une entreprise en contact direct avec l’étranger.

Citation

Qui ne peut briller par une pensée veut se faire remarquer par un mot (Voltaire).

Famille/foyer

Grâce à l’influence de la Lune bien aspectée, vous serez plus popote que jamais. Vous serez incontestablement l’âme de la maison. Vous saurez créer un climat privilégié dans votre foyer.

Vie sociale

Une certaine nervosité pourra se développer dans votre entourage. Des rivalités rendront les contacts difficiles, même entre amis de longue date. Essayez de dédramatiser la situation. Si vous n’y parvenez pas, opérez une retraite prudente, sinon vous risquez bien de devenir le bouc émissaire.

Nombre chance

257

Clin d’oeil

Gardez les pieds sur terre. Vous devez combattre des rêveries stériles ou une euphorie qui peut vous égarer sur des voies sans issue.

BALANCE

Amour

Vénus et Pluton influençant votre secteur personnalité vous imposeront une courte phase de remise en question en amour. Ce n’est pas que ces planètes soient mal disposées à votre égard, mais elles vous inciteront à regarder en face une réalité que vous vous êtes souvent cachée. A la suite d’une rencontre ou d’un événement même anodin, vous relations amoureuses ou votre conception de l’amour pourront être transformées. Soyez certain qu’après cette prise de conscience, votre vie amoureuse sera nettement plus épanouissante.

Argent

Un tel environnement astral a généralement pour effet de faire apparaître au grand jour le résultat d’erreurs passées. Sur le plan financier, vous pouvez donc vous attendre à quelques difficultés si vous avez manqué de prudence dernièrement. Ne tardez pas, cette fois, à réorganiser sérieusement votre budget.

Santé

Avec Mars influençant le secteur santé, tous ceux d’entre vous qui ont connu récemment des problèmes de poids pourront enfin commencer un régime efficace. Pour le reste, vous serez dans l’ensemble en assez bonne forme. Mais il ne faudra pas oublier Saturne en aspect dysharmonique, ce qui est très souvent l’indice d’une résistance physique en légère baisse. Vous vous en sortirez bien si vous prenez des précautions : consommer des suppléments vitaminés, pratiquer un sport relaxant et vous protéger du froid ne seront pas un luxe.

Travail

La journée se déroulera sans heurts dans votre travail. Vous n’aurez sans doute pas grand-chose à faire, et vous vous contenterez d’expédier sereinement des tâches plutôt routinières.

Citation

Je ne sais pas de plus grand avantage que de reconnaître le mérite d’un adversaire (Goethe).

Famille/foyer

Uranus mal aspecté pourrait poser de petits problèmes en famille, surtout si un contentieux ancien vous oppose à certains membres de votre famille. Mais pour le reste, l’ambiance sera assez favorable. Vos relations avec vos enfants, notamment, efficacement protégées par Neptune, seront faciles et enrichissantes.

Vie sociale

Jupiter vous incitera à vous extérioriser davantage. Vous allez donc adhérer à un club ou à une association. Cette participation vous permettra de faire de nouvelles connaissances, avec lesquelles vous aurez beaucoup de plaisir à échanger des idées.

Nombre chance

904

Clin d’oeil

Pas d’imprudence : qui frappe les buissons en fait sortir les serpents !

SCORPION

Amour

Côté coeur, l’ambiance changera radicalement aujourd’hui. Vous aurez profondément besoin de sérénité, de stabilité dans votre vie conjugale, et vous accepterez de faire des efforts pour maintenir un climat plus harmonieux que dernièrement dans votre couple. Célibataire, vous aurez de grandes chances de faire une rencontre importante aujourd’hui. Et vous réaliserez très vite qu’il ne s’agit pas d’une simple amourette de passage.

Argent

Vous serez plus que jamais attiré par les belles choses. Vous pourrez faire d’intéressantes acquisitions à la faveur du superbe aspect de la Lune. Mais veillez à ne pas vous endetter.

Santé

Avec l’influence favorable de Mars bien aspecté, votre énergie sera décuplée et votre santé resplendissante. Malgré une vie sociale très active, essayez de vous ménager quelques moments de calme et de réflexion au cours de la journée. D’autres astres étant en aspect bénéfique, vous pourriez décider d’entreprendre avec succès un régime amaigrissant ou un programme de remise en forme.

Travail

Mars, planète d’énergie et de combativité, influencera aujourd’hui le secteur professionnel. Profitez de cette aspect pour démarrer des projets ambitieux et effectuer des démarches exigeant un bon esprit d’initiative. Cette planète vous donnera aussi le courage de trancher dans le vif, de passer rapidement à l’action. Voilà qui vous permettra de vous libérer de situations apparemment sans issue.

Citation

L’homme tombe amoureux par accident, comme il trébuche dans l’escalier (Robert Southey).

Famille/foyer

Evitez une trop forte maniaquerie au foyer, qui risquerait d’agacer vos proches. Les discussions avec les enfants seront utiles ; agissez avec tact envers eux.

Vie sociale

La prudence devra être de rigueur dans vos rapports sociaux. En effet, des personnages importants, plus éloquents ou plus habiles que vous, tenteront de vous influencer afin de profiter de vous à vos dépens.

Nombre chance

354

Clin d’oeil

Soyez toujours d’une correction exemplaire : « Mieux vaut échouer avec honneur que réussir par fraude » (Sophocle).

SAGITTAIRE

Amour

Votre situation conjugale devrait se stabiliser. Il est vrai que vous adopterez une attitude plus responsable, et que vous prendrez de très bonnes décisions concernant vos relations avec votre conjoint ou partenaire. Voilà qui suscitera l’admiration de votre douce moitié et vous rapprochera l’un de l’autre. Célibataire, en plaçant la barre trop haut, vous risquez de passer à côté de rencontres intéressantes, même et surtout si le candidat n’est pas aussi brillant que vous l’auriez souhaité. Soyez plus réaliste, voire plus modeste, moins exigeant.

Argent

Si vous voulez acheter une voiture neuve, n’hésitez pas à mettre en concurrence plusieurs concessionnaires, ce qui devrait vous permettre d’obtenir une remise de l’ordre de 10 %. N’ayez pas peur de négocier, de marchander. Dix pour cent, ce n’est pas rien, non ?

Santé

Entre une vie privée très remplie et un rythme de travail assez soutenu, votre énergie risque, par moments, de tourner à l’hyperactivité. Le premier à en faire les frais ? Votre système circulatoire, qui peut réagir en vous soumettant à de l’hypertension. Apprenez à vous ménager.

Travail

Brillant, inventif, vous élaborerez des projets ambitieux, et vos idées, pourtant très d’avant-garde, seront bien acceptées. Alors, poussez votre avantage avant que des esprits conservateurs ne vous nuisent.

Citation

Les hommes sont des caisses fermées dont la clé est l’épreuve (proverbe arabe).

Famille/foyer

Vos rapports avec vos proches parents ne seront pas idylliques. Ils useront votre patience à force d’intervenir à tout bout de champ dans votre vie privée. Vous risquez même de réagir très violemment.

Vie sociale

Grâce à Neptune, vous pourrez vous faire autant d’amis ce jour que pendant l’année passée. C’est que cette planète accentuera votre goût des contacts humains. Vous ne vous contenterez pas de relations superficielles, mais vous aurez des rapports intenses et profonds avec les êtres que vous aimez ou admirez ou qui vous intéressent à un titre ou à un autre.

Nombre chance

143

Clin d’oeil

Soyez réaliste : les événements n’ont aucune raison de suivre vos désirs.

CAPRICORNE

Amour

Vénus en aspect harmonieux va réveiller les natifs vivant en couple. Et Mars, le maître du désir, va aussi vous gâter. Quand ces deux planètes accordent ainsi leurs violons, l’on retrouve avec son partenaire une complicité à la fois affective et sensuelle. Si l’on vit seul, on rencontre alors celui (ou celle) qui nous convient à la fois sentimentalement et sexuellement. Et comme Uranus, la planète des surprises, sera lui aussi de la partie, la journée promet à nombre d’entre vous une capitale rencontre amoureuse!

Argent

Vénus présidera le secteur d’argent de votre thème, mais elle n’a pas le poids des grosses planètes du système solaire. On peut donc attendre d’elle une bonne protection, mais pas des miracles exceptionnels. Gérez sagement votre budget, sans folie mais aussi sans excès de prudence, et tout ira bien.

Santé

Vous vous sentirez plutôt bien dans votre peau. Vous aurez alors tendance à faire des excès, comme le confirmera l’influence de Jupiter. On ne va pas vous reprocher vos nuits folles et vos repas bien arrosés, mais ne poussez pas vos limites trop loin. Inutile d’en arriver à l’accident cardiaque ou à la chute de tension pour envisager d’être raisonnable !

Travail

Très motivé pour réaliser vos ambitions professionnelles, vous devrez cependant vous tenir sur vos gardes. En effet, certains collègues ou rivaux chercheront à nuire à votre réputation. En tout cas, vous aurez de l’énergie à revendre, et il faudrait bien plus pour vous décourager.

Citation

L’amant qui n’est pas tout n’est rien (Honoré de Balzac).

Famille/foyer

Pluton et la Lune influenceront vos relations avec vos enfants ou petits-enfants. Pluton, plutôt positif, se contentera de renforcer les besoins de liberté et la force de caractère de vos enfants. Moins conciliante, la Lune pourra provoquer des difficultés de compréhension entre vous et vos enfants.

Vie sociale

Les astres vous rappelleront une fois encore que « charité bien ordonnée commence par soi-même » (proverbe français). Ne soyez plus généreux de façon inconsidérée. Débarrassez-vous de ces pique-assiette et de ces intrigants qui gravitent autour de vous : ils ne pensent qu’à profiter de vous sans rien vous donner en échange. Sachez dire « non » devant toutes les sollicitations qui ne vous semblent pas justifiées.

Nombre chance

716

Clin d’oeil

Ne laissez pas passer la chance sans la saisir ; elle peut se présenter sous les dehors les plus inattendus.

VERSEAU

Amour

Les astres Uranus et Mercure seront en belle harmonie, ce qui devrait vous mettre sur un petit nuage. Les jeunes mariés seront en pleine lune de miel ; quant aux couples un peu essoufflés, un brin de romantisme, de tendresse, et c’est reparti pour un tour ! Célibataire, inutile de vous dire que, vu cette ambiance astrale, votre besoin de séduire sera sans limites. Cela devrait vous valoir un coup de coeur passionné, et beaucoup plus si affinités !

Argent

Vous préférerez remplir votre bas de laine, et vous aurez raison, vu les influx planétaires de la journée. L’heure sera à l’économie. Pour certains natifs, dépenses imprévues et importantes ; pour d’autres, des complications inextricables à propos d’un héritage, d’une succession, ou de tout ce qui touche le patrimoine.

Santé

Bien soutenu par Mars, vous mènerez de front plusieurs activités, et vous vous en porterez fort bien. On dirait que vous avez mangé du tigre ! La fatigue ne vous touchera pas. Toutefois, il serait plus sage de cibler votre énergie et de concentrer votre attention sur les questions professionnelles.

Travail

Votre manque de souplesse dans votre travail risque de faire surgir certains obstacles difficiles à franchir. « Mieux vaut ployer que rompre » (proverbe français) ! En tout cas, ne dramatisez aucun événement.

Citation

La constance est la base des vertus (F. Bacon).

Famille/foyer

La vie au foyer sera vécue avec beaucoup de calme et d’harmonie, car vous aurez la sagesse de laisser au-dehors vos différentes contrariétés et votre humeur maussade qu’elles ont provoquée.

Vie sociale

Faites attention dans les discussions avec vos amis. Vous serez enclin à prendre un ton dogmatique ou agressif. Faites preuve de souplesse et de diplomatie : cela ne vous coûtera rien et pourra vous être très utile.

Nombre chance

723

Clin d’oeil

Soyez doux envers les autres, mais agressif envers vos problèmes.

POISSONS

Amour

Avec la Lune influençant le secteur de votre thème lié à la vie de couple, vous n’échapperez sans doute pas à des remises en question. Si votre partenaire réclame davantage d’attention ou de considération, écoutez-le ; faute de réponse favorable de votre part, il pourrait bien s’éloigner de vous ! Célibataire, le soutien de Vénus permettra une évolution positive de la vie affective et sexuelle, avec des surprises très agréables. Vous vivrez vraisemblablement un roman d’amour aujourd’hui, mais ce roman n’aura pas nécessairement le happy end traditionnel.

Argent

Pluton vous sera favorable sur le plan financier. Vous serez beaucoup moins impulsif que dernièrement, et y réfléchirez à deux fois avant de vous lancer dans un achat important ou de modifier le mode de vos placements. Cette prudence vous permettra de faire les bons choix.

Santé

Sous l’influence de Mercure, vous serez comme une pile électrique, toujours survolté. Eh oui, à ce train-là, la fatigue nerveuse risque de se faire sentir et il n’y aura plus rien d’autre à faire que de vous reposer ! Evitez les excès de table, qui perturbent votre régulation intérieure. Pratiquez les sports avec modération et ne vous adonnez pas à ceux qui présentent des risques importants.

Travail

Belles perspectives professionnelles ! Vous aurez de la confiance à revendre et, en plus, de formidables opportunités se présenteront à vous. Mars et Jupiter favoriseront votre expansion. Vous aurez la possibilité de grimper rapidement les échelons de la hiérarchie ou encore de réaliser des projets de grande envergure. Si vous envisagez de créer votre propre affaire, ce sera le moment de vous lancer !

Citation

La raison se compose de vérités qu’il faut dire et de vérités qu’il faut taire (Rivarol).

Famille/foyer

Vie familiale agréable, placée sous le signe de la chaleur et de la tendresse. Vos êtres chers vous donneront beaucoup de satisfactions. Mais les aspects lunaires présents pourront introduire une petite fausse note. Vous aurez peut-être quelques divergences avec votre conjoint sur le budget familial. Mais un compromis sera trouvé.

Vie sociale

N’agissez pas en ours mal léché : pesez bien vos mots avant de les lâcher, et entourez toujours vos propos de nuances, car « quatre chevaux attelés ne peuvent ramener dans la bouche des paroles imprudentes » (Confucius). Si vous lancez vos paroles comme des pavés dans une mare tranquille, Uranus risque de vous concocter bien des peines et désagréments, à vous qui prônez la tolérance et détestez les querelles !

Nombre chance

524

Clin d’oeil

Mûrissez bien vos idées actuelles, elles pourront se révéler très prometteuses.

