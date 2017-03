Ephéméride du Jour….., 22 Mars 2001 / Décès de William Hanna, Créateur et producteur, figure légendaire du dessin animé

22 Mars 2001 Décès de William Hanna, Créateur et producteur, figure légendaire du dessin animé

Pendant plus d’un demi-siècle, sa collaboration avec Joseph Barbera a donné naissance à quelque 300 séries télévisées mettant en vedette des centaines de personnages, dont l’ours Yogi, Tom et Jerry, Roquet belles oreilles (Huckleberry Hound), les Pierrafeu (The Flinstones), Scooby Doo et Wally Gator. La carrière de William Hanna et de Joseph Barbera a débuté à la MGM, où la création du chat Tom et de la souris Jerry leur a valu sept Oscars. En 1957, les deux compagnons fondaient l’entreprise Hanna-Barbera Productions.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui, 22 Mars 2017

80ème jour de l’année, 12ème semaine de l’année

285jours avant la fin de l’année

—————————————————————————————————————— JOURNEE NATIONALE

Fête du Nauryz au Kazakhstan : Nouvel an persan

—————————————————————————————————————— JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale de l’eau

L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté le 22 décembre 1992 la résolution A/RES/47/193 qui déclara le 22 mars de chaque année « Journée mondiale de l’eau », à compter de l’année 1993, conformément aux recommandations de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED)

Un plan d’action pour le XXI° siècle

Cette résolution invitait les États à consacrer ce jour selon le contexte national, en concrétisant des actions telles que la sensibilisation du public par des publications, des diffusions de documentaires, l’organisation de conférences, de tables rondes, de séminaires et d’expositions liés à la conservation et au développement des ressources en eau et à la mise en œuvre des recommandations d’Action 21.

L’eau à la source de la sécurité alimentaire

Plus de 20 après, l’alimentation en eau potable à travers le monde n’est pas encore assurée partout, loin s’en faut, et de nombreuses zones agricoles souffrent encore d’une alimentation médiocre, source de maladies et nuisibles au développement.

Un site à visiter : www.unwater.org

http://www.journee-mondiale.com/116/journee-mondiale-de-l-eau.htm

——————————————————————————————————————

UN FAIT A RETENIR

22 mars 1857 Installation du premier ascenseur dans un magasin

Elisha Graves Otis, l’inventeur de l’ascenseur, s’était inspiré des élévateurs existants dans les mines mais il a pourvu son invention d’un arrêt automatique en cas de bris du câble.

Son premier ascenseur fut installé dans l’hôtel Crystal Palace de New York.

———————————————————————————————————————

HAITI

22 mars

1801 Création de la Constituante devant rédiger la Constitution de 1801

Devenue chef incontesté de l’île et voulant la doter d’une constitution, Toussaint Louverture rassembla quelques hommes des deux parties de l’île pour remplir cette tâche. Huit hommes furent alors choisis. Quatre de la partie occidentale: Bernard Borgella, Lacour, Viard et Raymond; et quatre de la partie orientale: Roxas, Munoz, Monceibo et Morillas.

22 mars

1802 Fondation de la ville de Marchand

Cette ville qui, aujourd’hui porte le nom de Dessalines, le père de la patrie, fut la première capitale d’Haïti sous le premier empire. Elle s’appelait autrefois Marchand du nom d’un colon qui possédait une habitation sur cet emplacement avant l’arrivée de Dessalines.

La Pensée du Jour

«Le bon bois ne pousse pas dans la facilité. Plus le vent souffle fort, plus l’arbre est robuste.»

Willard Marriott

———————————————————————————————————————

PRENOM DU JOUR

Sainte Léa mais aussi Léane, Leïla…

Noble dame de Rome, elle y mourut en 383. Elle se retira, une fois veuve, dans un monastère romain dont elle devint la supérieure. Les Léa sont sensibles et tendres. Leur couleur : l’orangé. Leur chiffre : le 9.

——————————————————————————————————————————

Aujourd’hui

Mercredi 22 Mars 2017 Dernier Quartier

Mardi 28 Mars 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Béliers, comprise entre le 21 mars et le 20 avril

———————————————————————————————————————

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Renette Desir «taye banda»

Pour découvrir la musique de Renette Desir «taye banda»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=xZeqlbmXYtI

Notre environnement se dégrade de jour en jour.

Point de respect pour les arbres, les déchets sont jetés partout et durant cette période pluvieuse, les eaux usées font beaucoup de dégâts.

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale de l’eau, question pour nous de réfléchir sur cet élément important pour notre sante et qui également la détruire.

———————————————————————————————————————

Kolektif 509 – Jusqu’au 23 mars 2017

Exposition dénommée : PluriELLEs

Adresse : 99 rue Grégoire, Pétion-Ville.

——————————————————————————————————————————

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

——————————————————————————————————————————

Appel à contributions

Do, Kre, I,s L’Association Vagues littéraires lance un appel à contributions pour le premier numéro de la revue « Do, Kre, I, S », consacré à la thématique « Vwayaj », qui paraîtra en octobre 2017. Envoyez vos propositions avant le 31 mars 2017 à associationvagueslitteraires@gmail.com.

——————————————————————————————————————————

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

——————————————————————————————————————————

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

______________________________________________________________________

L’actualité du monde, dans le passé

22 mars 1429 Jeanne d’Arc adresse une lettre aux Anglais

Jeanne d’Arc adresse une lettre aux Anglais : » …Je suis venue de par Dieu, le Roi du Ciel, pour vous bouter hors de France… « .

Au printemps de 1429, les Français manquent d’approvisionnements. La situation de la ville semble désespérée. Le siège est contesté partout en Europe.

En France, de nombreuses légendes disent que le royaume de France ne pourra être sauvé que par une pucelle. Une, qui entend des voix, se présente au dauphin de France à Chinon : c’est Jeanne d’Arc.

22 mars 1884 Naissance d’Elizabeth Smellie, première femme à devenir colonelle dans l’Armée canadienne

Elizabeth Smellie naît à Port-Arthur, en Ontario. Infirmière pendant les deux guerres mondiales, elle fut la première femme à devenir colonelle dans l’Armée canadienne.

Elle entre dans le Service infirmier de l’Armée canadienne pendant la Première Guerre mondiale et sert en France et en Grande-Bretagne. À son retour au Canada, elle est nommée directrice générale adjointe des soins infirmiers (1918-1920). Au cours des années suivantes, elle participe à la transformation de l’organisme INFIRMIÈRES DE L’ORDRE DE VICTORIA en un organisme national florissant. Elle en est la directrice générale au Canada de 1923 à 1947. Obtenant une permission de congé des Infirmières de l’Ordre de Victoria durant la Deuxième Guerre mondiale, elle sert à titre de directrice générale des soins infirmiers au Canada au sein du Corps de santé royal canadien (de 1940 à 1944). En 1941, elle fonde les bases du Service féminin de l’Armée canadienne.

22 mars 1895 Les frères Lumière présentent leur premier film

Louis et Auguste Lumière qui viennent de déposer le brevet du cinématographe, font la démonstration de leur invention devant un parterre de scientifiques. Ils organisent une projection « corporative » dans les locaux de la Société d’encouragement à l’industrie nationale, rue de Rennes à Paris. Le film présenté se déroule à Lyon et s’intitule « La sortie des usines Lumière ». Il a été tourné le 19 mars. Il constitue le premier film de l’histoire du cinéma.

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

Sources: 366jours.free.fr / sudouest.fr / lessignets.fr / fr.news.yahoo.com / alterpresse.org /

haiti-reference.com/haitilibre.com/isere-annuaire.com / http://fr.wikipedia.org /

http://www.haiticulture.ch / http://www.ephemeride.com / http://www.magicmaman.com/prenom/,adelphe,2006200,10968.asp /