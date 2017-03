Jack Guy Lafontant investi dans ses fonctions

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le Président de la République Jovenel Moïse, a procédé le mardi 21 mars 2017, au Palais national, à l’investiture officielle du Premier ministre, Jack Guy Lafontant.

Selon des informations disponibles sur la plage facebook de la présidence, cette cérémonie a précédé l’installation du nouveau Chef du gouvernement haïtien, à la Primature de la République, au Bicentenaire.

En présence entre autres de la Première dame, Mme Martine Moïse, du Président de l’Assemblée nationale, Sénateur Youri Latortue, du Président de la Chambre des Députés, M. Cholzer Chancy, du Président de la Cour de Cassation, Me Jules Cantave, de l’Ex-président d’Haïti, M. Prosper Avril, du Premier ministre démissionnaire, M. Enex Jean-Charles et du gouvernement démissionnaire, des membres du Corps diplomatique et consulaire, des membres d’organisations politiques, le Chef de l’Etat a d’abord salué la ratification du Premier ministre et rappelé du coup la nécessité de mettre en œuvre le changement promis au cours de sa campagne.

Tout en saluant l’ambition et la fidélité de l’énoncé de politique générale du Premier ministre à ses engagements de campagne, le Président de la République a demandé à la nouvelle équipe gouvernementale de prendre des mesures en vue notamment de revaloriser l’identité nationale haïtienne, d’améliorer la gouvernabilité du pays en passant par une réforme en profondeur de l’Etat, de réussir le pari de la croissance économique avec pour locomotive l’agriculture, le tourisme, les infrastructures et les services, de replacer l’éducation au centre de l’action publique avec un accent particulier sur l’excellence et la qualité, de sécuriser le territoire et les citoyens, de rationaliser le budget de l’Etat et les finances publiques.

« Les chantiers sont nombreux. Tout n’est qu’urgence », a enfin souligné le Président Jovenel Moïse qui a aussi demandé à l’équipe de s’assurer que la population soit le grand bénéficiaire de la politique du gouvernement.

Le Premier ministre, Jack Guy Lafontant, tout en saluant le support inconditionnel du Président Jovenel Moïse, ainsi que la confiance placée en lui, a, pour sa part, promis l’inauguration, en conformité……..lire la suite sur metropolehaiti.com