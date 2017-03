L’administration Moïse-Lafontant

Source Roberson Alphonse | Le Nouvelliste

47 jours après sa prestation de serment, le président de la République, Jovenel Moïse, a procédé à l’investiture du Dr Jack Guy Lafontant, le chef de son premier gouvernement, au palais national, le mardi 21 mars 2017. Tout de go, le chef de l’État a indiqué que la cérémonie d’investiture se tient sous le « signe de la gravité ». « Nous avons beaucoup de difficultés à surmonter », a insisté Jovenel Moïse, pour avoir parcouru le pays pendant ses 22 mois de campagne électorale. La culture du résultat, la conscience des responsabilités, la rigueur, l’honneur, l’incorruptibilité, la volonté de servir nul autre que le peuple haïtien sont parmi les recommandations de Jovenel Moïse.

Le cabinet a un « devoir d’exemplarité” afin de « restaurer la confiance des citoyens dans l’Etat ». Il faut détester la corruption et admirer la culture du résultat. Le poisson pourrit par la tête. Il peut guérir aussi par la tête, a illustré le président Jovenel Moïse qui a réitéré, conformément à sa promesse de changement, sa volonté de « réformer en profondeur le pays ». Le président Jovenel Moïse, dans son cadrage de l’action gouvernementale, a encouragé le gouvernement à la rationalité budgétaire, à l’utilisation de chaque centime au profit des citoyens et des citoyennes. Le premier arrêté qui sera pris en Conseil des ministres par l’administration Moïse/Lafontant concernera les subventions.

Toutes les entités de l’État disposant dans leur budget d’une ligne subvention seront tenues d’acheminer les informations chaque huit jours au palais national sur les montants, les bénéficiaires, la localisation des projets subventionnés, leur état d’avancement, a annoncé le président Jovenel Moïse. Le chef de l’Etat, sachant qu’il lui reste 58 mois et 17 jours au pouvoir pour relever des défis immenses, est pressé. Chaque seconde, chaque minute, chaque semaine compte. Cependant, il a indiqué qu’il faut « aller vite et bien », en accord avec la politique générale « ambitieuse » ayant obtenu la confiance de majorités écrasantes tant au Sénat qu’à la Chambre des députés. Sur la liste des priorités évoquées par le président Jovenel Moïse, il y a la justice. Pour lui, il faut « dépolitiser la justice ».

C’est la seule condition pour que le peuple ait une distribution saine et impartiale de la justice. L’agriculture, le tourisme, l’infrastructure, les services, l’éducation, avec des objectifs d’excellence et de qualité, sont, entre autres, les priorités du gouvernement. Le président Jovenel Moïse a par ailleurs promis de moderniser les transports, de résoudre « le problème de l’énergie électrique ». « Nous devons développer le pays avec ce qu’on a », a-t-il insisté en ressortant son slogan sur l’utilisation de l’eau, de la terre, du soleil et des hommes pour agir positivement sur l’existant. La bataille commence pour donner à manger au peuple et le mettre au travail pour de l’argent, a indiqué Jovenel Moïse, qui enfile le costume du rassembleur. Les états généraux de la nation aideront à définir les réformes.

La politique autrement, pour que l’on ne se batte plus l’un contre l’autre mais avec l’autre pour changer les conditions de vie du peuple, est également l’un des objectifs de l’administration Moïse/Lafontant, a expliqué le chef de l’État qui a caressé dans le sens du poil les parlementaires, les représentants des circonscriptions, des départements. Ces élus sont des vigies qui veillent aux intérêts de leurs mandants, a indiqué Jovenel Moïse. Au passage, pour montrer qu’il a de la poigne, le président a interdit aux ministres de vider leurs différends sur la place publique. La sérénité, la stabilité sont nécessaires, a insisté le président. L’heure est grave Le Premier ministre, le docteur Jack Guy Lafontant, après avoir multiplié les promesses à l’étape de la ratification de sa politique générale, a souligné que « l’heure est grave » et « l’héritage est lourd ». Il dit avoir reçu le maillet pour diriger le gouvernement de la République d’Haïti à moment où la gourde déprécie (70 gds pour 1 dollar), où l’inflation est à deux chiffres ( +10%), l’agriculture, l’un des piliers de la croissance économique, est durement frappée, que le système sanitaire est alité avec des convulsions récurrentes, l’électricité se raréfie, les dettes envers les enseignants s’accumule, « la corruption est la règle, l’éthique l’exception ».

« J’ai le maillet à un moment où le peuple haïtien a faim », a indiqué le Premier ministre Jack Guy Lafontant dans son tableau pour le moins sombre. Ce tableau sombre, a dit le chef du gouvernement, loin de le décourager, renforce ses convictions dans la bataille à mener. Comme le président, Jack Guy Lafontant promet d’œuvrer à la modernisation de l’État. Le Premier ministre, dézingué quelques heures auparavant par des députés pour le non-respect, dans les délais, de ses obligations envers le fisc, a rappelé que son gouvernement va élargir l’assiette fiscale, mobiliser le fisc pour que plus de gens paient leurs taxes et impôts.

Le chef du gouvernement promet de mener une « lutte sans merci contre la corruption ». L’accès aux soins de santé, les efforts pour un système de sécurité sociale, l’assistance financière aux agriculteurs, la lutte contre le kidnapping qui doit devenir un mauvais souvenir sont promis par le Premier ministre Jack Guy Lafontant. Outre les états généraux sectoriels, le nouveau locataire de la Primature entend favoriser un dialogue permanent avec toutes les forces vives du pays afin de faciliter la confiance indispensable à la stabilité. Le rassemblement de toutes les élites autour du bien commun est visé par Jack Guy Lafontant. Le Premier ministre a affirmé que son gouvernement est appelé à se dépasser ». Le pays doit se relever et recommencer à étonner le monde, a dit le Premier ministre, en présence…………lire la suite sur lenouvelliste.com