Haïti – AVIS : Actes de vandalisme et vols aux Presses Nationales d’Haïti

Source HL/ HaïtiLibre

Lundi, Ronald Saint Jean, le Directeur Général des Presses Nationales d’Haïti avise que « Suite aux actes de vandalisme perpétrés par un groupe d’employés tels que boycottage du système informatique et disparition de milliers de carnets de contravention commandés par la Direction Générale des Impôts (DGI), la Direction Générale des Presses Nationales d’Haïti se trouve dans l’obligation d’informer le public en général et son personnel en particulier, que des mesures conservatoires sont prises en vue de protéger et de sauvegarder des dossiers sensibles qu’elle gère pour la République à partir de ses bases de données.

En attendant la fin des poursuites et des enquêtes administratives …………….lire la suite sur haitilibre.com