Haïti – Actualité : Zapping politique…

Source HL/ HaïtiLibre

Aristide auditionné durant plus de 2 heures :

Lundi, accompagné entre autres des avocats, Mario Joseph et Gervais Charles et de l’ancienne candidate à la présidence, Maryse Narcisse, Jean Bertrand Aristide s’est finalement rendu au cabinet du Juge Wilner Morin, lundi, pour y être entendu à titre de témoin dans l’affaire de blanchiment des avoirs impliquant l’ancien commissaire de police, Jean Anthony Nazaire, son audition a durée plus de 2 heures. Me Mario Joseph a indiqué que l’audition s’est bien déroulée affirmant « C’est fini. Il n’y a pas d’autres rendez-vous qui ont été pris, Jean-Bertrand Aristide a été entendu comme témoin »

Caravane du changement de Jovenel Moïse :

Samedi, le Président Jovenel Moïse, a annoncé qu’une caravane baptisée « Caravane du changement » sera le 1er mai prochain dans la vallée de l’Artibonite, afin de procéder, en association avec d’autres entités, au curage de 197 km de drains, de 87 canaux d’irrigation et aussi réparer près de 100 km de route…

Saisie de stupéfiants à l’aéroport de PAP :

Samedi à l’Aéroport International Toussaint Louverture, les agents de la Brigade de Lutte contre le Trafic de Stupéfiants (BLTS) ont procédé, à l’arrestation d’une présumée trafiquante de stupéfiants, Alexandra Fabienne Christina (30 ans) qui se trouvait à bord d’un vol d’American Airlines à destination de Fort Lauderdale avec en sa possession 3,80 kg de cocaïne, selon l’inspecteur principal Gary Desrosiers, Porte-parole adjoint de la Police Nationale d’Haïti (PNH).

Par ailleurs il a rappelé que lors de deux opérations, les 2 et 3 mars derniers, toujours à l’Aéroport Toussaint Louverture, 6 kg de cocaïne avaient été saisies et 4 personnes avaient été arrêtées, dont 2 dominicains.

Environnement, le Ministère veut agir vite :

Le Ministère de l'environnement, souhaite une mise en œuvre « rapide et efficace » de la Politique Nationale de lutte contre les Changements Climatiques (PNCC). Le Ministère entend plaider pour une communication plus structurée sur les changements climatiques et un plaidoyer continu, auprès des principaux décideurs, y compris le Parlement.