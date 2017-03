Les titres de l’actualité du mardi 21 mars 2017 sur Radio Vision 2000

La cérémonie d’investiture du premier ministre Jack Guy Lafontant et de son gouvernement s’est déroulée, mardi après-midi, au palais national en présence notamment des présidents des deux branches du parlement, de plusieurs sénateurs et députés, des membres du gouvernement démissionnaire et représentants du corps diplomatique.

Dans son discours de circonstance, le président Jovenel Moise a demandé au premier ministre et aux membres du gouvernement de se mettre très rapidement au travail. « Chaque minute, chaque seconde compte », a dit le chef de l’Etat insistant sur la nécessité de faire une gestion rationnelle des ressources de l’Etat.

Pour sa part, le premier ministre Jack Guy Lafontant a indiqué que l’agriculture et les investissements seront au centre des actions de l’actuelle équipe. « L’heure est grave et l’héritage est lourde », a reconnu le chef du gouvernement qui a promis de mener une lutte sans merci contre la corruption et de prendre des dispositions pour élargir l’assiette fiscale.

Le Directeur Général de la PNH écarte toute idée de présenter, à la nation, des excuses telles que réclamées par le Sénat de la République dans la résolution adoptée la semaine dernière sur le dossier de Guy Philippe. Michel Ange Gédéon affirme que la PNH n’a pas signé de traité, ni de convention, ni non plus voté de lois, soulignant que l’Institution se doit de les faire respecter.

Le DG de la police nationale s’est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher qu’Haiti devienne un narco-Etat. Il a donc promis de lutter contre le trafic de la drogue sous toutes ses formes en procédant notamment à l’arrestation de tous ceux qui y sont impliqués.

Michel Ange Gédéon a fait ces déclarations en marge de la cérémonie de graduation, ce Mardi, à l’académie de police à Frères, de la 2e cohorte d’inspecteurs de police. Ils étaient 100 récipiendaires dont 8 Femmes à recevoir leur parchemin des mains du Directeur Général de la Police.

Toutes les activités sont paralysées depuis lundi, aux Presses Nationales à Pétion Ville. Des employés protestent contre le Directeur Général démissionnaire, Ronald Saint-Jean accusé de corruption.

M. Saint-Jean, lui, reproche à un groupe d’employés de saboter le système informatique de l’Institution et d’emporter des milliers de carnets de contravention commandés par la DGI. Il demande à tous les employés de rester chez eux en attendant que des dispositions soient prises pour protéger et sauvegarder les dossiers sensibles.