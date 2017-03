Lancement du programme éducatif « Playdagogie – Valeurs de l’Olympisme

Source EJ/Radio Métropole Haïti

Le CNOSF présente cette semaine en Haïti, avec l’appui du Comité Olympique Haïtien, son programme éducatif « Playdagogie – Valeurs de l’Olympisme » à destination de la jeunesse, en présence de Tony Estanguet, coprésident de Paris 2024, et d’Emmeline Ndongue, Ambassadrice « éducation » de la candidature française.

Après une première étape internationale en Océanie, le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) poursuit cette semaine à Port-au-Prince, à l’invitation du Comité Olympique Haïtien (COH), puis ce lundi en Outre-Mer, à la Guadeloupe, la mise en pratique de son programme éducatif « Playdagogie – Valeurs de l’Olympisme » à destination des enfants de 6 à 12 ans.

Lancé à Paris en janvier dernier, le programme « Playdagogie – Valeurs de l’Olympisme » a été pensé et développé pour mobiliser la jeunesse au travers du sport et de ses valeurs. Cette initiative innovante, fondée sur une méthode éducative développée par PLAY International, est mise en place en collaboration l’UNICEF et le Comité de candidature Paris 2024. Facilement réplicable, ce projet fait partie de l’engagement du CNOSF pour partager la candidature de Paris 2024 avec le monde. Le programme « Playdagogie », qui souligne l’engagement du CNOSF et de Paris 2024 pour éduquer et mobiliser la jeunesse autour des valeurs positives et humanistes de l’Olympisme, sera prochainement développé en Afrique et en Europe.

Toute cette semaine, le projet a été partagé avec le Comité National Olympique d'Haïti (COH), qui a prévu d'intégrer cet élément dans son programme éducatif mis en place avec les fédérations et les écoles locales. Cinq journées de formation et de co-création de contenus ont été organisées au Centre Sport pour l'Espoir Haïti par le CNOSF et l'encadrement de PLAY International pour fournir aux enseignants et aux éducateurs l'ensemble