Forum : L’orientation professionnelle, « un besoin important » en Haïti

P-au-P, 17 mars 2017 [AlterPresse] — Un forum sur l’orientation professionnelle a eu lieu, le vendredi 17 mars 2017, dans le but d’aider les jeunes à découvrir les opportunités en termes de formations et d’emplois dans le pays, observe AlterPresse.

« Nous sommes là dans une nouvelle dynamique : la formation professionnelle centrée sur les métiers de l’eau et l’agriculture. Nous sommes en phase avec une nouvelle priorité du gouvernement, incontournable pour le développement d’Haïti », déclare l’ambassadrice de France en Haïti, Elisabeth Beton Delègue.

L’orientation professionnelle constitue « un besoin important » dans ce pays, où les formations sont « assez disparates », souligne, pour sa part, Laurent Bonneau, ‎chef du Service de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France, en marge du forum.

« En plus d’un manque de gens véritablement formés, des métiers fondamentaux, notamment ceux liés à l’eau ainsi qu’aux bois, comme l’artisanat, sont un peu négligés dans le pays », déplore-t-il.

Ont participé, à ce forum, les principaux établissements d’enseignement supérieur haïtiens ainsi que de nombreux représentants des diverses filières économiques du pays.

Cet événement a réuni des centaines de jeunes, issus d’une vingtaine de lycées, autour de stands dédiés à l’offre de formation ainsi qu’au marché du travail en Haïti.

Plus d’une dizaine de tables rondes, consacrées à divers secteurs professionnels, ont été animées par plus d’une cinquantaine de représentantes et représentants de différentes filières économiques du pays.

Affaires publiques, agro-alimentaire, environnement, commerce, bâtiment aménagement du territoire, technologies de l’information, culture, tourisme sont parmi les domaines, explorés à cette activité.

Cette initiative a offert l'occasion aux étudiants et élèves présents de mieux appréhender