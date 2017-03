Haïti – AVIS : Exercice d’alerte au tsunami (Caribe Wave 17)

Source HL/ HaïtiLibre

Les pays riverains de la mer des Caraïbes organisent mardi 21 mars 2017 un exercice d’alerte, visant à évaluer et actualiser leurs plans de réponse aux tsunamis. Il s’agit de mettre à l’épreuve le Système d’alerte rapide aux tsunamis et aux autres risques côtiers de la Caraïbe et des régions adjacentes, mis en place en 2005 sous l’égide de la Commission océanographique intergouvernementale (COI) de l’UNESCO.

Quels scénarios seront utilisés pour Caribe Wave 2017 ?

Lors de l’exercice CARIBE WAVE 2017 trois scénarios distincts seront simulés. Chaque pays choisira le scénario le mieux adapté à ses objectifs. Le premier scénario simule un séisme de magnitude 7.9 généré sur la côte Caraïbe du Costa Rica. Le deuxième scénario est un séisme de magnitude 8.2 au large de la côte sud-est de Cuba. Le troisième scénario est un séisme de magnitude 8.5 à l’Est-Nord-Est des petites Antilles.

Cet exercice, vise à tester l’efficacité des dispositifs d’alerte auprès des acteurs chargés de la gestion des situations d’urgence (points focaux nationaux d’alerte aux tsunamis, bureaux de prévision météorologique, services de garde-côtes, services de secours d’urgence…) dans la région. Les pays qui le souhaitent auront aussi la possibilité d’étendre le test au niveau local.

Le message initial sera émis à 1400 UTC par le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC) par tous les canaux de transmission habituels. Ce message initial permettra de tester………..lire la suite sur haitilibre.com