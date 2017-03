Ephéméride du Jour….., 20 mars 1727 – Décès d’Isaac Newton, père de la mécanique moderne

20 mars 1727 Décès d’Isaac Newton, père de la mécanique moderne

En 1685, il établit les lois de la gravitation qu’il avait pressenties dès 1665, date pour laquelle il fit courir la légende qu’il aurait compris le principe de l’attraction terrestre en regardant une pomme tomber.

Dans le domaine de l’optique, il réalise en 1671 le premier télescope à réflexion, et il publie en 1704 un traité où il montre que la lumière blanche est formée de plusieurs couleurs.

Trois lois portent son nom : Le principe d’inertie

La Relation Fondamentale de la Dynamique

Loi de la réaction

Aujourd’hui, 20 Mars 2017

78ème jour de l’année, 12ème semaine de l’année

287jours avant la fin de l’année

JOURNEES NATIONALES

1956 Indépendance de la Tunisie

1990 Indépendance de la Namibie.

JOURNEES INTERNATIONALES

Journée Mondiale de la santé bucco-dentaire

Chaque année, de nombreux français ne consultent pas leur dentiste pour le contrôle de leurs dents. La santé bucco-dentaire de la population serait pourtant nettement améliorée par une prévention appropriée. C’est le sens du message que lancent de nombreuses associations, tant sur le plan national que local.

Et 1, et 2 et … 3 journées

Le souci est qu’actuellement la santé bucco-dentaire est présente tous azimuths en essayant de démultiplier les journées d’informations. On retrouve en effet:

la journée internationale bucco-dentaire, célébrée le 20 mars

la journée mondiale bucco-dentaire, célébrée le 19 mai et qui fait l’objet de cette page.

la journée européenne bucco-dentaire, le 12 septembre

Un lobbying aussi massif ne risque-t-il pas d’entraîner une diminution de l’impact de cette journée ? C’est à craindre, et en tous cas -en ce qui me concerne- je suis sur les dents…

Une question de santé essentielle

L’hygiène bucco-dentaire a des règles incontournables et cette journée a été créée pour attirer l’attention du grand public et l’inciter à effectuer une visite de contrôle annuelle chez son dentiste. 60% des jeunes de 6 à 15 ans souffrent de caries qui pourraient être évitées par l’acquisition dune bonne hygiène bucco-dentaire, toujours préférable à des soins curatifs.

L’Union Française de Santé Bucco-dentaire (UFSBD) agit conjointement avec l’Assurance Maladie en initiant une campagne invitant chaque année 3 millions d’enfants à consulter gratuitement leur dentiste. Une information de même nature est aussi proposée dans les classes de CP

http://www.journee-mondiale.com/83/journee-mondiale-de-la-sante-bucco-dentaire.htm

Journée mondiale du bonheur

Prenez un jour « normal », sans guerre, sans catastrophe, sans aucun viol, sans fermeture d’usine, sans expulsion… c’est bon, vous l’avez trouvé ? Il ne vous reste plus qu’à créer la journée internationale du bonheur.

Présenté comme cela, c’est presque drôle. Ce qui l’est moins, c’est que cette journée existe bel et bien et qu’elle a été décrétée par l’ONU à l’unanimité des pays membres. Mieux, ni la Russie ni la Chine n’ont exercé leur droit de veto.

Une journée alibi ?

La résolution de l’assemblée générale de l’ONU est explicite, elle invite chaque état-membre à célébrer cette Journée comme il se doit, notamment dans le cadre d’initiatives éducatives et d’activités de sensibilisation.

Pour faire bonne mesure l’auguste assemblé associe à cette démarche les différents organismes des Nations Unies, toutes les organisations internationales et régionales ainsi que la société civile.

Un objectif fondamental de l’être humain

On aurait pu aussi parler de journée gadget… mais c’est loin d’être le cas et la déclaration du Secrétaire Général des Nations Unies est explicite:

Le monde a besoin d’un nouveau paradigme économique qui reconnaît la parité entre les trois piliers du développement durable. Les bien-être sociaux, économiques et environnementaux sont indissociables. Ensemble, ils définissent le bonheur brut mondial.

La journée mondiale du bonheur est bien dans l’air du temps et de la recherche d’un « mieux vivre ». Les économistes cherchent aujourd’hui à élaborer de nouveaux outils de mesures pour mieux prendre en compte l’importance du bonheur pour le développement afin d’orienter les politiques nationales.

On en arrive ainsi au véritable but de cette journée : la prise de conscience par les gouvernements que la seule croissance économique ne suffit plus à assurer le « bonheur » d’un pays et qu’un développement plus équitable, équilibré et durable permettrait de mieux éliminer la pauvreté et assurer le bien-être de tous les peuples.

http://www.journee-mondiale.com/306/journee-mondiale-du-bonheur.htm

Journée Mondiale du Conte

Il était une fois…

Histoire originale. Celle d’une idée qui a germé dans l’esprit d’on ne sait qui. Apparut peut-être par magie dans un monde qui regorge de mystères ou alors amoureusement préparée dans un lieu fantastique. Et voila que cette idée arrive jusqu’à nous, on a entendu un appel.

Et si nous fêtions les contes ?

En fin de conte c’est quoi ?

Depuis 2004, le monde a donc choisi de célébrer à sa manière les contes (et non pas les comptes, à moins de travailler aux impôts, ça n’a pas grand intérêt) un thème par année, voilà l’idée de base.

En cette journée, les conteurs du monde entier se retrouvent pour fêter à leur façon les belles histoires et les livres qui les renferment.

De plus, la volonté est de se diriger vers un public neuf, faire ou refaire découvrir les plaisirs de la lecture. Par amour des bonnes choses, enchanter nos oreilles par des lectures publiques et organisations d’événements comme des parcours contés.

Amoureux des livres et de la lecture notez ce rendez-vous sur vos agendas, nous n’avons pas encore écrit les dernières lignes de cette histoire.

Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants

Ben oui, quoi ! Ça finit toujours comme cela…

http://www.journee-mondiale.com/95/journee–mondiale-du-conte.htm

Journée Internationale de la francophonie

Pour rappel, la date du 20 mars a été retenue en commémoration de la signature, le 20 mars 1970 à Niamey (Niger), du Traité portant création de l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT), première institution intergouvernementale de la Francophonie devenue en 1998 l’Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF). L’Agence est l’opérateur principal de l’Organisation internationale de la Francophonie.

L’organisation internationale de la Francophonie mène, sous la houlette de son secrétaire général, Abdou Diouf, de nombreuses actions pour promouvoir la francophonie dans le monde entier et son site internet « La Voix de la diversité » est une source d’information très riche.

http://www.journee-mondiale.com/96/journee-internationale-de-la-francophonie.htm

Semaine internationale pour les alternatives aux pesticides

Traditionnellement célébrées lors des 10 premiers jours du printemps, la semaine pour les alternatives aux pesticides est une opération internationale annuelle ouverte à tout un chacun.

Son but est d’informer le grand public sur les conséquences de l’usage des pesticides de synthèse dans notre agriculture et promouvoir une prise de conscience qu’une alternative reste possible.

A début du printemps, les épandages de produits pesticides reprennent de plus belle, mettant chaque année en cause l’équilibre sanitaire de notre environnement. Une date symbole… pour que cela change!

http://www.journee-mondiale.com/296/semaine-internationale-pour-les-alternatives-aux-pesticides.htm

Journée(s) internationale(s) du livre voyageur

La difficulté avec cette journée, c’est qu’elle n’est pas une mais deux. Il faut en réalité parler des Journées internationales du livre voyageur. Cette initiative remonte semble-t-il à 2013. En 2014, elle a eu lieu simultanément en Espagne mais aussi en Inde, à Madagascar, en Australie, au Burkina Faso, au Costa Rica ou encore en Allemagne.

Cette année, en 2015, nous fêtons la 3ème édition.

Book crossing géant

Ces journées seront l’occasion de l’organisation d’un « book crossing » de grande envergure. Comprenez qu’il s’agit d’échanger ses livres, les mettre à disposition de qui les croisera.

Pour que les belles histoires ne restent pas confinées au creux des livres et dans les bibliothèques, chacun est invité à partager ses lectures en leur faisant franchir les frontières.

sélectionnez des livres dans votre bibliothèque. Ceux qui vous ont plu de préférence.

collez leur une étiquette avec le nom de l’événement (disponible sur la page Facebook de l’événement)

prenez une dernière photo du livre à l’endroit où il a été laissé et publiez là aussi sur Facebook.

Pour celle ou celui qui trouve un livre ? C’est aussi simple, mais à l’envers !

lisez le livre, puis relâchez-le dans un autre endroit afin que d’autres puissent ensuite en profiter.

Et ainsi de suite. L’opération peut être renouvelée sans aucune modération !

http://www.journee-mondiale.com/425/journees-internationales-du-livre-voyageur.htm

Journée internationale sans viande

La journée internationale sans viande existe depuis 1985.

Elle a une origine américaine puisque promulguée par l’association FARM qui milite pour une alimentation sans viande et se propose de lutter pour le respect des animaux, la préservation de la planète et l’amélioration de la santé humaine.

Ses actions sont relayées en France par International campings, qui n’est autre que la plate-forme militante contre la vivisection et pour les droits des animaux.

http://www.journee-mondiale.com/205/journee-internationale-sans-viande.htm

Journée mondiale du moineau

Il n’est pourtant pas bien grand notre moineau, cela ne l’empêche pas d’attirer l’attention des ornithologues qui ont créé pour lui la World Sparrow Day, c’est à dire la journée mondiale du moineau.

Le déclin du moineau indien

La « sparrow Day » a été initiée par un indien, Mohammed Dilawar, qui s’est inquiété du déclin numérique de cet animal domestique très apprécié dans son pays. Il a fondé la Nature Forever Society, qui a décidé de poser un maximum de nichoirs pour moineaux. Son action lui a valu d’obtenir le titre de « Héros pour l’Environnement » décerné par le magazine Times en 2008.

Le moineau de notre enfance

Le premier oiseau que l’on observe durant son enfance est souvent le moineau. Il est aussi un indicateur de la qualité de l’air dans les villes où il est d’ailleurs en fort déclin.

La Journée Mondiale du Moineau est fêtée depuis 2010 et elle est soutenue par de nombreuses associations, écoles, etc… En Inde et dans de nombreux autres pays.

http://www.journee-mondiale.com/373/journee-mondiale-du-moineau.htm

Journée internationale du macaron

A chaque jour sa fête, sa célébration, son événement et sa spécialité culinaire… depuis 2006, le 20 mars est consacré à la célébration (internationale) du macaron.

Une journée dédiée à la douceur !

Ronde, croquante, colorée et fondante, cette gourmandise s’invite de plus en plus sur nos tables et dans nos rencontres conviviales. Vive la gourmandise et finis les remords. Et si malgré tout vous en aviez, sachez que cette journée du 20 mars est aussi celle de l’hygiène bucco-dentaire et aussi une journée sans viande !

Les pâtissiers les plus prestigieux

Tous les pâtissiers s’y sont mis et ont varié les plaisirs, les macarons ont envahi les buffets et les pâtisseries, les plus grands noms s’y sont mis et parmi eux l’incontournable Pierre Hermé.

http://www.journee-mondiale.com/399/journee-internationale-du-macaron.htm

HAITI

20 Mars

1796 Arrestation du gouverneur Lavaud par des mulâtres du Sud

Commandant-en-chef de l’armée coloniale établie à Saint-Domingue et gouverneur provisoire de la dite colonie, Lavaud combattait les Anglais et les Espagnols sur plusieurs fronts. Il leur tenait et arrivait même à conserver la colonie grâce au soutien de Toussaint Louverture et de son armée indigène.

André Rigaud, Villate et consorts, n’approuvant nullement la relation du gouverneur provisoire avec Toussaint, décidèrent alors d’enlever Lavaud et de le déporter. Ce dernier fut toutefois libéré peu de temps après, mais cette arrestation envenima les relations de Toussaint avec Rigaud.

20 mars 1812 Borgella fit sa soumission à Pétion

Elu pour remplacer Rigaud à la tête du Conseil du Sud, Borgella fit la paix avec Pétion, mettant ainsi fin à la scission du Sud et de l’Ouest.

20 mars 1986 Démission de Gérard Gourgues du CNG

Perçu comme le seul membre crédible du CNG formé hâtivement par Jean-Claude Duvalier avant son départ (7 février 1986), Gourgues voulut, par cette démission, protester contre le manque d’engagement démocratique du Conseil. Par la suite, la clameur publique obligea trois membres (les colonels Max Vallès et Prosper Avril et le sieur Alix Cinéas) à se retirer, ce qui conduisit à la formation d’une nouvelle junte de seulement trois membres.

La Pensée du Jour

« Dans toutes les larmes s’attarde un espoir. »

Simone de Beauvoir

PRENOM DU JOUR

Saint Herbert mais aussi Herbert, Alexandra, Wulfran, Clémence

Ermite en Angleterre, dans une île du Cumberland, Herbert est mort en 687. Les Herbert sont brillants. Leur couleur : le vert. Leur chiffre : le 4.

Aujourd’hui

Lundi 20 Mars 2017 Dernier Quartier

Mardi 28 Mars 2017 Nouvelle Lune

L’Ere des Poissons, comprise entre le 20 février et le 20 mars

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Emeline Michel «flanm»

Pour découvrir la musique d’ Emeline Michel «flanm»

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=rYB-DaUeyhY

Les femmes ont été au-devant de la scène la semaine dernière, nombre d’entre elles ont été honoré dont Emeline Michel.

Les jeunes de l’atelier Kalfou richès honorent les femmes d’Haïti

Sur le thème « Les femmes construisent une autre Haïti », l’atelier Kalfou richès a lancé une exposition de tableaux présentant des femmes haïtiennes célèbres à l’auditorium de la Bibliothèque nationale d’Haïti. Cette expo a pour objectif d’honorer le parcours d’une vingtaine de femmes haïtiennes ayant marqué leur temps.

Lina Mathon Blanchet, Yannick Rigaud, Marie Vieux Chavet, Mireille Neptune Anglade, Emmelie Prophète, Toto Bissainthe, Magalie Marcelin, Myriam Merlet, Anne Marie Coriolan, Sonia Pierre, Kettly Mars, Edwige Danticat, Martha Jean-Claude, Paulette Poujol Oriol, Yanick Lahens, Yvonne Hakim Rimpel, Émerantes De Pradines, Lumane Casimir et Yanick Jean sont les vingt femmes représentées sur les toiles de onze jeunes peintres de l’atelier Kalfou richès.

Kolektif 509 – Jusqu’au 23 mars 2017

Exposition dénommée : PluriELLEs

Adresse : 99 rue Grégoire, Pétion-Ville.

Centre culturel Araka- 4 juin 2017

La troisième édition du championnat interscolaire de littérature, connaissances générales et de débat contradictoire autour du thème : «Un peuple qui vient de produire un Jacques Roumain ne peut pas mourir».

Appel à contributions

Do, Kre, I,s L’Association Vagues littéraires lance un appel à contributions pour le premier numéro de la revue « Do, Kre, I, S », consacré à la thématique « Vwayaj », qui paraîtra en octobre 2017. Envoyez vos propositions avant le 31 mars 2017 à associationvagueslitteraires@gmail.com.

Agence magique

Caravane de livres jeunesse Agence magique des enfants lance pendant les mois de mai et de juin 2017 la caravane des livres pour enfants autour du thème « Grandir avec un livre » dans plusieurs écoles de la capitale et des villes de province. Au programme : Ventes-signatures, animations culturelles, concours de lecture.

——————————————————————————————————————————

Appel à contributions | Legs et Littérature

L’Association legs et littérature (ALEL) lance un appel à contributions pour le neuvième numéro de la revue « Legs et Littérature », consacré à la thématique « Langues, Littératures, Cultures dans la Caraïbe », à paraître en avril 2017. Envoyez vos propositions avant le 14 mars 2017 à legsetlitterature@venez.fr ou consultez le site web www.legsedition.com

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

20 mars 845 Première apparition des Vikings aux portes de Paris

Plus d’une centaine de drakkars remontent la Seine et pillent Paris en brûlant les monastères et les églises.

L’armée royale de Charles-le-Chauve, désemparée, s’enfuie. Les vikings quittent la ville contre une tribu de 7000 livres d’argent.

20 mars 1770 Naissance à Baradères, Antoine Ardouin, Père des frères

20 mars 1917 Naissance de Vera Lynn

La plus populaire chanteuse de Grande-Bretagne au cours de la Seconde Guerre mondiale (« Auf Wiederseh’n Sweetheart »). Elle était en effet l’idole des forces armées anglaises.

Elle est née à Londres en 1917 et commence sa carrière dès l’âge de sept ans dans une chorale. C’est en 1935 qu’elle sort ses premiers disques. Elle se marie en 1939 avec le saxophoniste Harry Lewis qui deviendra son manager. Elle devint très célèbre durant la Deuxième Guerre mondiale avec son émission de radio « Sincerely Yours » sur la BBC. Ses ballades qui remontaient le moral étaient extrêmement populaires chez les soldats. Elle a aussi fait trois films de guerre: « We’ll meet again » en 1942, « Rhythm Serenade » en 1943 et « One Exciting Night » en 1944. Elle se retira du showbisness à la fin de la guerre pour réapparaître en 1947 avec une tournée et une nouvelle émission de radio. Elle entre dans le Top 10 des chants américains avec « ‘You Can’t Be True, Dear » en 1948. En 1952, elle devient la première artiste anglaise à être n°1 aux USA avec »Auf Wiedersehn Sweetheart ». Elle sera n°1 en Angleterre en 1954 avec »My Son, My Son ».

20 mars 1956 Indépendance de la Tunisie

La France reconnaît l’indépendance de la Tunisie 18 jours après avoir reconnue celle du Maroc. Le traité du Bardo en 1881 qui établissait le protectorat français dans le pays est abrogé. La signature du protocole d’indépendance ne s’est pas fait sans heurts : deux colons français ont été assassinés et les attentats se sont multipliés. Après les élections d’avril 1956, Habib Bourguiba devient chef du gouvernement. Il proclamera la République tunisienne en juillet 1957 et en deviendra le premier président.

20 mars 1957 Naissance de Elizabeth Bourgine, actrice française de cinéma, de télévision et de théâtre

Elisabeth Bourgine est une actrice française connue aussi bien sur les planches qu’à la télévision ou encore dans les salles obscures. Elle a notamment tourné dans les films Comme les doigts de la main et Un Cœur en hiver. Née le 20 mars 1957 à Levallois-Perret, Elisabeth Bourgine étudie l’art dramatique au Conservatoire National de Rennes où elle côtoie notamment Francis Huster et Jacques Weber. Elle se lance ensuite sur les planches avant de se tourner vers le petit et le grand écran. Elisabeth Bourgine passe pour la première fois devant la caméra en 1974 pour tourner deux courts métrages. Elle décroche deux ans plus tard son premier rôle dans le film Madame G de Jean-Luc Miesch. En 1982, elle retrouve le réalisateur pour Nestor Burma, détective de choc. En 1983, elle donne la réplique à François Cluzet dans Vive la sociale de Gérard Mordillat. Elle enchaîne en 1984 avec le tournage de Comme les doigts de la main d’Eric Rochant et La 7ème cible de Claude Pinoteau. Ce film lui permet d’ailleurs d’être nommée en 1985 aux César dans la catégorie Meilleure actrice dans un second rôle. Elle collabore ensuite avec Pierre Granier-Deferre pour Cours privé, Noyade Interdite et La Couleur du vent. En 1992, elle est à l’affiche d’Un Cœur en hiver de Claude Sautet. En 2009, elle retrouve Jean-Claude Miesch dans Streamfield, les carnets noirs. Visage reconnu au cinéma, Elisabeth Bourgine est également une actrice très présente sur le petit écran grâce notamment à des apparitions dans de nombreux téléfilms. Côté séries, elle a notamment tourné en 1986 dans la minisérie Sins, en 1994 dans un épisode de Maigret ou encore en 1998 et 1999 dans plusieurs épisodes d’Au Cœur de la loi. Les téléspectateurs ont également pu la voir en 2002 dans Commissariat Bastille et La Vie devant nous, en 2005 dans Sauveur Giordano et Julie Lescaut, en 2006 dans Commissaire Moulin, en 2011 dans trois épisodes de Flics ou encore entre 2011 et 2013 dans 13 épisodes de Meurtres au paradis. En 2013, elle a également fait un détour par Joséphine ange gardien diffusé sur TF1.

20 mars 1957 Naissance de Spike Lee, scénariste, réalisateur et producteur américain

Il a grandi à Fort Greene, un quartier de l’arrondissement de Brooklyn à New York. Élevé dans un milieu artistique et intellectuel favorisé, Spike Lee a été élève du prestigieux Morehouse College, université destinée à former les élites noires américaines puis de la Tisch School of the Arts, école de cinéma la plus renommée de la côte Est des États-Unis. Il a révélé des acteurs aujourd’hui reconnus comme Denzel Washington, Halle Berry, Samuel L. Jackson ou John Turturro.

En 2006, Spike Lee réalise un film documentaire sur La Nouvelle-Orléans touchée par l’ouragan Katrina, Katrina (When the Levees Broke) diffusé sur HBO. Il interviewe plus de cent victimes en parcourant la ville dévastée avec, notamment, Terence Blanchard, trompettiste natif de cette ville, et qui travaille sur la musique de ses films depuis vingt ans. Durant l’été 2009, il tourne son documentaire Kobe Doin’ Work sur la préparation et l’implication de la star NBA Kobe Bryant lors d’un match opposant son équipe des Los Angeles Lakers à celle des San Antonio Spurs.

Admiratif de Michael Jackson, il a réalisé son clip They Don’t Care About Us ainsi qu’un documentaire, Michael Jackson : Bad 25th anniversary en 2012, pour fêter les 25 ans de l’album Bad.

Ses films se focalisent le plus souvent sur la communauté afro-américaine et, en général, sur les problèmes sociaux et identitaires des minorités. Prolifique, son œuvre est souvent polémique avec des films comme She’s Gotta Have It (1986), Mo’ Better Blues (1990), ou Malcolm X (1992).

C’est un inconditionnel fan des Knicks de New York.

20 mars 1970 Fondation du premier organisme intergouvernemental de la Francophonie

Le Canada signe un accord avec 19 autres pays afin de fonder l’Association internationale de coopération francophone, pour promouvoir les échanges culturels et techniques entre les pays d’expression française: l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT).

20 mars 2011 Les Haïtiens élisent un nouveau président, Michel Martelly

Près de cinq millions d’électeurs ont commencé dimanche à départager Mirlande Manigat et Michel Martelly au cours du deuxième tour de l’élection présidentielle en Haïti, alors que des irrégularités étaient constatées dans plusieurs bureaux de vote.

Les résultats préliminaires seront annoncés le 31 mars et les résultats définitifs le 16 avril.

