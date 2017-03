Haïti – Actualité : Zapping politique…

Le PM devant les députés :

Le Bureau de la Chambre des Députés présente ses compliments aux Honorables Députés de la 50e Législature et les informe que la séance de ratification de l’énoncé de la déclaration de politique général du Premier Ministre nommé, Jack Guy Lafontant, aura lieu le lundi 20 mars 2017 à 1h00 p.m.. En conséquence, il les invite à se présenter à la Chambre des Députés pour la tenue de cette séance plénière spéciale Téléchargez la Politique Générale du Premier Ministre nommé : http://www.haitilibre.com/docs/declaration-de-politique-generale-lafontant.pdf

L’ex Président Martelly assigné en Justice ?

Suite au refus de présenter des excuses publiques pour les obscénités qu’il avait proféré au cours du Carnaval National 2017, qui s’est déroulé dans la ville des Cayes, Me André Michel a déclaré que l’ex-Président Michel Martelly recevra, ce vendredi 17 mars une assignation à comparaître par-devant le Tribunal correctionnel pour attentat aux bonnes mœurs…

Propos du PM nommé :

Vendredi, le Premier Ministre nommé, Jack Guy Lafontant‏ a déclaré « J’ai compris l’aspiration légitime de nos compatriotes à une vie meilleure, à satisfaire leurs besoins essentiels, à avoir des emplois, à accroître leurs revenus et à vivre dans la Paix et la sécurité » ajoutant « Nous allons accélérer Haïti vers une économie émergente, un État de Droit, une société solidaire et inclusive avec une Administration publique rénovée. »

Membres de la Commission d’analyse des pièces du PM :

La Commission chargé d'analyser les documents du Premier Ministre nommé, Jacques Guy Lafontant et de formuler ses recommandations au niveau de la Chambre des Députés, est composé