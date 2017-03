Ephéméride du Jour….., 17 mars 1834 – Naissance de Gottlieb Daimler, ingénieur allemand

17 mars 1834 Naissance de Gottlieb Daimler, ingénieur allemand

Figure majeure de l’histoire de l’industrie automobile , avec Wilhelm Maybach, Daimler a construit avec succès en 1885 un moteur à combustion interne à haute vitesse, et il a mis au point un carburateur permettant l’usage de l’essence comme source d’énergie . En 1889, les deux hommes ont réalisé une automobile avec un moteur arrière à quatre vitesses. L’année suivante était fondée la firme Daimler-Motoren; en 1899, la première voiture Mercedes est sortie de l’usine.

Aujourd’hui, 17 Mars 2017

76ème jour de l’année, 11ème semaine de l’année

289jours avant la fin de l’année

JOURNEE NATIONALE

Fête nationale de l’Irlande

Journée nationale du sommeil

La Journée Nationale du Sommeil permet, chaque année, d’attirer l’attention du grand public sur une occupation qui occupe quasiment un tiers de notre vie. Elle est habituellement célébrée le 3ème vendredi du mois de mars.

Métro, boulot, dodo

En 2017, nous célébrons la 17ème édition de cette journée et s’intéressera particulièrement aux troubles du sommeil et leurs conséquences.

A l’occasion de la journée nationale du sommeil, des centres du sommeil -répartis sur la France entière- ouvrent leurs portes, avec la participation d’associations de malades et d’éducation pour la santé, pour accueillir, informer et sensibiliser le public sur les troubles du sommeil.

L’Institut du Sommeil et de la Vigilance édite par ailleurs un Livre Blanc « Sommeil : un enjeu de santé publique », ouvrage destiné aux pouvoirs publics et aux acteurs économiques concernés par le sommeil, et un passeport pour le sommeil, nouvel outil pour optimiser sa propre « stratégie du mieux-dormir », destiné au grand public.

Les troubles du sommeil ne sont pas une fatalité

Peu informés, beaucoup de ceux qui sont atteints de troubles du sommeil les considèrent comme une fatalité, une situation à laquelle il faut s’habituer. Plus de la moitié des personnes concernées n’ont jamais parlé de ce problème à un professionnel de santé. Cette journée est l’occasion d’informer le public : le médecin traitant reste le premier interlocuteur, pour le sommeil comme pour le reste de la santé.

Messieurs les anglais, dormez les premiers !

Au fait, nos amis anglo-saxons ont souvent un temps d’avance sur nous… ce sera encore le cas pour le sommeil car ils célèbrent leur World Sleep Day le 13 mars.

Un site à visiter : www.institut-sommeil-vigilance.org

http://www.journee-mondiale.com/79/journee-nationale-du-sommeil.htm

JOURNEE INTERNATIONALE

Journée mondiale du travail social

UN FAIT A RETENIR

17 mars 1958 Lancement du satellite américain Vanguard 1

Deuxième satellite artificiel lancé par les États-Unis et le premier lancement réussi dans le cadre du programme Vanguard. Il est le plus ancien satellite artificiel encore en orbite terrestre.

Ce petit satellite devait permettre de tester les capacités de lancement d’un lanceur à trois étages Viking et d’étudier les effets de l’environnement sur un satellite et ses systèmes embarqués en orbite. Il devait également être utilisé pour étudier l’atmosphère et obtenir des données sur le globe.

Le satellite était prévu pour orbiter pendant 2 000 ans, mais l’augmentation constatée de la trainée due à l’atmosphère pendant les périodes de forte activité solaire ont conduit à ramener sa durée de vie à environ 240 ans.

La Pensée du Jour

«Notre vie vaut ce qu’elle nous a coûté d’efforts.»

François Mauriac

PRENOM DU JOUR

Saint-Patrice ou Patrick mais aussi Padraig, Gertrude,

Patron de l’Irlande et natif du Pays de Galles, Patrick convertit les Irlandais et mourut dans leur pays vers 461. Les Patrick sont ingénieux et sérieux. Leur couleur : l’orangé. Leur chiffre : le 6.

Aujourd’hui

Vendredi 17 mars 2017 Lune Gibbeuse descendante

Lundi 20 Mars 2017 Dernier Quartier

L’Ere des Poissons, comprise entre le 20 février et le 20 mars

LE CULTUREL CHEZ NOUS

Niska Garoute/ Lolo « Vèvè lokal »

Pour découvrir la musique de Niska Garoute/ Lolo « Vèvè lokal »

cliquezsurle lien qui se trouvesurnotre site :

https://www.youtube.com/watch?v=AFOtwMbRY1E

Le mois de mars est définitivement le mois de la femme, et nos différentes artistes essayent de nous le prouver. Nombreuses se montrent sous leur meilleur jour ces jours-ci et

Depuis la semaine dernière, Niska nous fait découvrir « Vèvè lokal », un énième single annonçant son prochain album. Le morceau, sur lequel collabore Lòlò, fait l’apologie de la culture locale.

IFH- Aujourd’hui – à partir de midi

Ventesignature du roman titré « Les temps de la cruauté » de Gary Victor

Prix du livre : 700 Gdes

Auditorium du Collège Marie Esther- Dimanche 19 mars 2017- 3HPM

Concert

Gospel Kreyol avec la participation de Margareth Bonhomme, les amis du vrai Rocher et Claire w. Calixte

Point de vente : Buro star, 292 rue de la réunion

Improjubel 3, impasse Colomb en face de marriot hôtel

Ou contactez de Beatrice Gospel Kreyol

36 92 07 64

Marathon de lecture | Petit lectorat

Le Petit Lectorat haïtien annonce, Jusqu’au 19 mars 2017, la huitième édition du Marathon de lecture sur le thème : « Lire pour un nouveau départ ». Invité d’honneur : James Noël.

Appel à contributions | Legs et Littérature

L’Association legs et littérature (ALEL) lance un appel à contributions pour le neuvième numéro de la revue « Legs et Littérature », consacré à la thématique « Langues, Littératures, Cultures dans la Caraïbe », à paraître en avril 2017. Envoyez vos propositions avant le 14 mars 2017 à legsetlitterature@venez.fr ou consultez le site web www.legsedition.com

A l’étranger

Musée du Nouveau Monde- Jusqu’au 29 MAI

UNE EXPOSITION : HAÏTI UNE ÎLE SOUS LE VENT DE L’HISTOIRE

Cette exposition est le fruit de la collaboration menée depuis 2013 entre William Adjété Wilson et Valentin Valris, issu d’une grande famille d’artisans de Port-au-Prince, connus pour leur technique du perlage, à partir de paillettes et de perles de verre fixées sur la toile. Ces teintures racontent les temps forts de l’histoire de la première République noire…

10 rue Fleuriau

17000 La Rochelle, France

L’actualité du monde, dans le passé

17 mars 461 Décès de Saint-Patrick (date présumée) patron de l’Irlande

C’est sa fête : Patrick le patron de tous les Irlandais est né en fait au pays de Galles, à la fin de l’époque romaine. Enlevé par des pirates, l’enfant est emmené en esclavage en Irlande où il devient gardien de cochons. Il réussit à s’évader, retrouve ses parents puis gagne la Gaule. A Auxerre, auprès de l’évêque Germain, il reçoit la prêtrise. Patrick obtient de revenir en Irlande pour convertir les païens. Le trèfle à trois feuilles lui permet d’expliquer le mystère de la Trinité (trois Dieux en Un). La plante deviendra le symbole de l’île. Infatigable dans son apostolat, Patrick a raison des druides. Il meurt en 461 ou 458 à près de quatre-vingts ans.

On dit aussi de lui qu’il convertit l’Irlande au catholicisme… et au whiskey.

On raconte que des moines missionnaires, emmenés par saint Patrick, auraient rapporté de leurs voyages évangélisateurs l’art de la distillation en Irlande.

17 mars 1768 La porcelaine anglaise brevetée

La porcelaine est une céramique fine et translucide produite à partir du kaolin.

Après la découverte de gisement de kaolin en Angleterre (Cornouailles -1755), le fameux potier Josiah Wedgwood introduit une certaine quantité de kaolin et de feldspath dans la composition de la faïence fine et augmenta ainsi sa dureté et sa résistance au feu. Il fit breveter son invention et reçu le brevet le 17 mars 1868. Le nouveau produit, mis au point en 1769, conquit bientôt le marché mondial en raison de sa supériorité pratique et sera la base de toutes les céramiques économiques du XIXe siècle.

17 mars 1815 Naissance de Samuel Zimmerman, l’entrepreneur en chemin de fer le plus connu de son époque

Samuel Zimmerman, qui sera l’entrepreneur en chemin de fer le plus connu de son époque, naît à Huntington County, en Pennsylvanie.

Samuel Zimmerman est un homme d’affaires. Et entrepreneur en chemin de fer le plus connu de son époque. Il est renommé pour ses méthodes très souples en affaires et ses relations en politique.

Vers 1842, il devient entrepreneur pour la reconstruction du Canal Welland.

Il décroche les contrats, parfois à l’aide de pots-de-vin, pour construire des chemins de fer

Il est décédé le 12 mars 1857.

17 mars 1845 Brevet de l’élastique

L’élastique fut inventé par Stephen Perry et en ce jour, il en a reçu le brevet à Londres. Travaillant pour une compagnie de caoutchouc, il se servit de bandes élastiques pour retenir feuilles et enveloppes.

17 mars 1898 Invention du sous-marin par John Holland

John Holland fait la démonstration de sa nouvelle invention: le sous-marin. Il n’est pas le premier à l’inventer mais il est crédité pour avoir inventé le premier sous-marin vraiment fonctionnel.

17 mars 1910 La baronne Raymonde de Laroche obtient le premier brevet de pilote accordé à une femme

La jeune actrice française Elise Deroche (1886 – 1919) a changé son nom en celui de baronne Raymonde de Laroche, qu’elle estime plus brillant pour le théâtre. Avide de gloire, elle décide de voler et se prend au jeu.

Raymonde, remplaçant ses brillantes toilettes, ses chapeaux à aigrettes, les voilettes qui protègent son teint fragile par un gros chandail et un passe-montagne qui laisse son visage exposé aux morsures du vent, prend ses premières leçons de pilotage. Le 22 octobre 1909, elle réussit, au camp de Châlons, un vol de 300 mètres. Le lendemain, elle parcourt six kilomètres. Désormais, elle délaisse le théâtre pour l’aviation et obtient le premier brevet de pilote féminin le 17 mars 1910. La même année, alors qu’elle participe à Reims au Prix des Dames, son avion s’écrase sur le terrain. On la relève avec de multiples fractures. Elle reprend l’air dès la fin de sa convalescence et participe à de nombreux meetings. En 1918, elle bat les records féminins d’altitude (avec 4.800 mètres) et de distance (avec 323 kilomètres). Elle se tue au cours d’un vol d’essai, sur le terrain du Crotoy, le 18 juillet 1919.

17 mars 1919 Naissance de Nat ‘King’ Cole, chanteur, pianiste de jazz de grand talent

En 1937, Nathaniel Adams Coles forme son premier trio de jazz. C’est à cette époque qu’il hérite de son surnom de « Nat King Cole » qui lui aurait été donné par un propriétaire de club à Los Angeles. En 1940, il enregistre avec son trio ses premiers disques pour le label Decca. Petit à petit, les faits lui apprendront que bien qu’il soit un pianiste de jazz de grand talent, le succès lui est accordé en tant que chanteur de variétés avec, entre autres, des titres comme Mona Lisa, Ramblin’ Rose ou encore Unforgettable, repris des années plus tard par sa fille Natalie Cole. Il est mort le 15 février 1965.

17 mars 1924 Naissance de Marguerite Maillet, auteure, une éditrice, une professeure et une historienne de la littérature acadienne.

Après des études au Collège Notre-Dame d’Acadie, elle compléta un BA en philosophie à l’Université Laval, une maîtrise à l’Université Sainte-Marie de l’Indiana et à l’Université de Moncton et un doctorat en littérature de langue française à l’Université d’Ottawa. À Moncton, elle fut à la tête de la faculté d’arts et de la Chaire d’études acadiennes après un bref passage à l’École Normale francophone du Nouveau-Brunswick.

17 mars 1930 Naissance de James Irwin, Astronaute américain né à Pittsburgh

Il marcha sur la lune en 1971 durant la mission Apollo 15

Il fut le premier en compagnie de David Scott à utiliser le ‘Lunar Rover Vehicle’ pour receuillir des échantillons de roches sur la lune.

Il est décédé le 8 août 1991, à Glenwood au Colarado, de troubles cardiaques.

Connue pour son Anthologie des textes littéraires acadiens, qu’elle publia en collaboration avec Bernard Émond et Gérald Leblanc, elle a aussi adapté de nombreux contes et textes traditionnels avec la maison d’édition trilingue franco-anglo-micmaque le Bouton d’or d’Acadie, qu’elle dirigea avec Judith Hamel.

Elle a reçu de nombreux prix pour son implication de longue date dans le milieu littéraire acadien.

17 mars 1949 Naissance de Daniel Lavoie, auteur, compositeur, interprète

En 1980 et en 1985, il triomphe au Gala de l’ADISQ.

Après des séjours à Paris et la production de six microsillons,

Son disque «Tension Attention» (1984) se vend à plus de 100 000 exemplaires.

Il perce en France avec la chanson «Ils s’aiment» et y vend 700 000 45 tours.

En 1985, il remporte le Midem d’or à Cannes.

Chansons populaires: “Ils s’aiment » – « Je voudrais voir New York » – « Belle »)

Il se mérite un Félix: meilleur interprète (1980)

Et une Victoire (France) en 1987 (« Vue sur la mer »)

Recherches: Nadeige CAJUSTE et Stéphanie RIGAUD

