Haïti – Éducation : Graduation de la première Promotion de la FGOC

Vendredi 24 mars aura lieu, à partir de 10h30 a.m. à l’Auditorium du Campus Henry Christophe de l’Université d’Etat d’Haïti à Limonade (CHC-UEH-L), la cérémonie de graduation de la Première promotion de la Formation en Gestion des Organisations Culturelles (FGOC). 21 étudiants, reçus aux examens finaux recevront leur certificat durant cette cérémonie.



Le « Pwogram Ewopeyen pou Kore Kilti » (Programme Européen pour la Culture), financé à 90% par l’Union Européenne sur 30 mois de 2015 à 2017, est mis en oeuvre par le Volontariat pour le Développement d’Haïti (VDH) en partenariat avec la Fondation AfricAmericA et de l’ONG italienne COOPI (Cooperazione Internazionale).



Ce Programme vise à contribuer, à travers la culture, au développement économique et social d'Haïti, en renforçant les capacités opérationnelles des organisations culturelles et des professionnels de la culture, à travers